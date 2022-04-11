Новые беженцы, грузовики на границе и кино для своих. Что еще произошло 10 апреля

Что произошло 10 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 10 апреля Минобороны РФ: — В Днепропетровской области ракетами морского базирования были уничтожены штаб и место базирования украинского батальона «Днепр», где находились иностранные наемники; — Российские военные нанесли удар ракетами воздушного базирования в районе села Старобогдановка в Николаевской области и на аэродроме Чугуев. Уничтожены пусковые установки С-300, принадлежащие Украине, заявили в Москве; — Авиация нанесла удары по 86 военным объектам Украины, включая склады с боеприпасами и топливом и два пункта управления. Средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотников; — С начала российской спецоперации уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета. Минобороны России сообщило о подготовке Киевом при поддержке ряда стран Запада акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российских войск и сил ЛНР.

для обвинения российских войск и сил ЛНР. Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила , что Россия и Украина произвели обмен пленными. Помимо военнослужащих , Киев выдал четырех сотрудников «Росатома», рассказала она.

что Россия и Украина произвели обмен пленными. Помимо военнослужащих Киев выдал четырех сотрудников «Росатома», рассказала она. Более 4,5 млн беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала российской военной операции. За сутки это число увеличилось более чем на 62 тыс., сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В Польшу прибыли 2,5 млн беженцев , в Румынию — 686 тыс., в Венгрию — 419 тыс., в Молдавию — 410 тыс., в Словакию — 314 тыс. В Россию к 9 апреля въехало 404 тыс. украинских беженцев. По данным на 7 апреля , в Белоруссию прибыло 19 тыс. человек. Более 13,5 тыс . эвакуированных жителей ДНР и ЛНР за минувшие сутки пересекли границу России в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в воскресенье.

. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР за минувшие сутки пересекли границу России в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в воскресенье. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в беседе с Telegraph , что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге , рядом с Россией.

сообщил в беседе с Telegraph что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге рядом с Россией. Владимир Зеленский заявил , что Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины.

что могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины. Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне , считает вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

в июне считает вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Правительство РФ выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса , сообщает ТАСС.

рублей МЧС России для единовременных выплат с Украины и из Донбасса сообщает ТАСС. Власти Израиля отправили на Украину шесть грузовых самолетов с медикаментами и продовольствием , сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Первая партия гумпомощи уже прибыла в страну.

Экономика , что с ней происходит

Резервный фонд правительства пополнят на 273,4 млрд руб., сообщается на сайте кабинета министров. «Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий , направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций». Большая часть средств , 271,6 млрд руб., поступит от дополнительных нефтегазовых доходов , полученных в первом квартале 2022 года , уточнили власти.

направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций». Большая часть средств 271,6 млрд руб., поступит от дополнительных нефтегазовых доходов полученных в первом квартале 2022 года уточнили власти. Минфин России в 2022 году не будет выходить на внутренний и внешние рынки заимствований , сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%, прогнозирует Всемирный банк.

Германия утратит возможности для оказания надлежащей помощи Украине , если ее экономика пострадает от внезапной остановки импорта российского газа , заявил генсек ХДС Марио Чая , сообщает ТАСС.

Газ. Источник: Дмитрий Кудрявцев

Премьер-министр Дании сообщила о планах по переводу 400 тыс. газифицированных домохозяйств на другие источники энергии , сообщает газета Berlingske .

сообщает газета Berlingske . 152 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами не были пропущены в Латвию к утру воскресенья в связи с санкциями ЕС , сообщило агентство ЛЕТА .

сообщило агентство ЛЕТА . Российские банки намерены понизить ставки по ипотечным программам , кредитам и вкладам , заявили РИА Новости в кредитных организациях после снижения ЦБ ключевой ставки.

кредитам и вкладам заявили РИА Новости в кредитных организациях после снижения ЦБ ключевой ставки. Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Также снижены ставки по потребкредитам до 19,9%, сообщили в банке.

ЕС в новых санкциях против России сделал исключение , разрешив сохранить транзит грузов между Калининградом и остальной частью страны , если речь идет о продукции , перевозка которой не запрещена регламентом союза.

разрешив сохранить транзит грузов между Калининградом и остальной частью страны если речь идет о продукции перевозка которой не запрещена регламентом союза. Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa , попавший под введенные против экс-члена совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко санкции , остановил производство.

Компания «Lifosa». СС0

Датский Saxo Bank уведомил клиентов из России , что с 6 июня 2022 года прекратит обслуживать их брокерские счета из-за санкций. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на копии писем , направленных клиентам компании.

что с 6 июня 2022 года прекратит обслуживать их брокерские счета из-за санкций. Об этом сообщает РБК ссылаясь на копии писем направленных клиентам компании. Италия договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа взамен части российских поставок.

Политика: встречи и обсуждения

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева , его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками , которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров .

его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил глава российского МИДа . Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы , основанной на долларе США , заявил министр финансов Антон Силуанов . Страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса и для себя , и для мировой экономики , считает он.

основанной на долларе США заявил министр финансов . Страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса и для себя и для мировой экономики считает он. Власти Мексики призывают к поиску мирного решения конфликта на Украине. «Еще есть время для того , чтобы призвать к миру , прийти к мирным соглашениям, — сказал президент. — Мы должны добиться мира , чтобы ни народ Украины , ни народ России , ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности , потому что войны губительны , их нельзя желать ни в каких случаях», — сказал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Реакция: люди , сообщества

Патриарх Кирилл в воскресенье призвал россиян «сплотиться , в том числе и вокруг власти , а власти — преисполниться ответственности за своей народ , смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей». Папа Римский Франциск в воскресенье призвал к пасхальному перемирию на Украине , чтобы затем добиться мира на переговорах.

Патриарх Кирилл , апрель 2020. @patriarchkirill

Автопробег « Против дискриминации русскоязычных » состоялся в немецком Штутгарте , сообщило издание Die Zeit . В акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали «остановить русофобию» и «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах», пишет издание. Перед началом автопробега прозвучали гимны обеих стран , а также песня «Калинка». В Ганновере и Франкфурте-на-Майне в воскресенье также прошли акции против дискриминации русскоязычных жителей Германии.

» состоялся в немецком , сообщило издание . В акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали «остановить русофобию» и «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах», пишет издание. Перед началом автопробега прозвучали гимны обеих стран а также песня «Калинка». в воскресенье также прошли акции против дискриминации русскоязычных жителей Германии. Известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects отказалось от участия в российских проектах , в частности , оно не будет работать над проектом квартала реновации в Москве. Об этом сообщил в конце недели главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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Россиян ожидает более широкое предложение сериалов на отечественных платформах в этом году , сообщает РБК.

—Так Start обещает релизы не менее 24 проектов. Почти весь лайн-ап на 2022 год и частично на 2023 год уже произведен, поясняют в компании.

— Ivi старается сохранить производство оригинальных продуктов на уровне предыдущего года.

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Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

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Продуктивного вам понедельника! Вот что произошло 9 апреля: попытка эвакуации главарей «Азова», деньги на оружие и демонтаж Пушкина.