Новые беженцы, грузовики на границе и кино для своих. Что еще произошло 10 апреля

Главное за 10 апреля
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Минобороны РФ:
— В Днепропетровской области ракетами морского базирования были уничтожены штаб и место базирования украинского батальона «Днепр», где находились иностранные наемники;
— Российские военные нанесли удар ракетами воздушного базирования в районе села Старобогдановка в Николаевской области и на аэродроме Чугуев. Уничтожены пусковые установки С-300, принадлежащие Украине, заявили в Москве;
— Авиация нанесла удары по 86 военным объектам Украины, включая склады с боеприпасами и топливом и два пункта управления. Средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотников;
— С начала российской спецоперации уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки РСЗО, 894 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Минобороны России сообщило о подготовке Киевом при поддержке ряда стран Запада акции с массовым уничтожением мирных жителей для обвинения российских войск и сил ЛНР.
- Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина произвели обмен пленными. Помимо военнослужащих, Киев выдал четырех сотрудников «Росатома», рассказала она.
- Более 4,5 млн беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала российской военной операции. За сутки это число увеличилось более чем на 62 тыс., сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. В Польшу прибыли 2,5 млн беженцев, в Румынию — 686 тыс., в Венгрию — 419 тыс., в Молдавию — 410 тыс., в Словакию — 314 тыс. В Россию к 9 апреля въехало 404 тыс. украинских беженцев. По данным на 7 апреля, в Белоруссию прибыло 19 тыс. человек.
- Более 13,5 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР за минувшие сутки пересекли границу России в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в воскресенье.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в беседе с Telegraph, что альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточном фланге, рядом с Россией.
- Владимир Зеленский заявил, что Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины.
- Украина ожидает предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, считает вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
- Правительство РФ выделило 600 миллионов рублей МЧС России для единовременных выплат беженцам с Украины и из Донбасса, сообщает ТАСС.
- Власти Израиля отправили на Украину шесть грузовых самолетов с медикаментами и продовольствием, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Первая партия гумпомощи уже прибыла в страну.
Экономика, что с ней происходит
- Резервный фонд правительства пополнят на 273,4 млрд руб., сообщается на сайте кабинета министров. «Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций». Большая часть средств, 271,6 млрд руб., поступит от дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в первом квартале 2022 года, уточнили власти.
- Минфин России в 2022 году не будет выходить на внутренний и внешние рынки заимствований, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
- Экономика Украины в этом году сократится примерно на 45%, прогнозирует Всемирный банк.
- Германия утратит возможности для оказания надлежащей помощи Украине, если ее экономика пострадает от внезапной остановки импорта российского газа, заявил генсек ХДС Марио Чая, сообщает ТАСС.
- Премьер-министр Дании сообщила о планах по переводу 400 тыс. газифицированных домохозяйств на другие источники энергии, сообщает газета Berlingske .
- 152 грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами не были пропущены в Латвию к утру воскресенья в связи с санкциями ЕС, сообщило агентство ЛЕТА .
- Российские банки намерены понизить ставки по ипотечным программам, кредитам и вкладам, заявили РИА Новости в кредитных организациях после снижения ЦБ ключевой ставки.
- Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%. Также снижены ставки по потребкредитам до 19,9%, сообщили в банке.
- ЕС в новых санкциях против России сделал исключение, разрешив сохранить транзит грузов между Калининградом и остальной частью страны, если речь идет о продукции, перевозка которой не запрещена регламентом союза.
- Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, попавший под введенные против экс-члена совета директоров компании «Еврохим» Андрея Мельниченко санкции, остановил производство.
- Датский Saxo Bank уведомил клиентов из России, что с 6 июня 2022 года прекратит обслуживать их брокерские счета из-за санкций. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копии писем, направленных клиентам компании.
- Италия договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа взамен части российских поставок.
Политика: встречи и обсуждения
- «Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США, заявил министр финансов Антон Силуанов. Страны БРИКС могут смягчить последствия кризиса и для себя, и для мировой экономики, считает он.
- Власти Мексики призывают к поиску мирного решения конфликта на Украине. «Еще есть время для того, чтобы призвать к миру, прийти к мирным соглашениям, — сказал президент. — Мы должны добиться мира, чтобы ни народ Украины, ни народ России, ни какой бы то ни было другой народ в мире не продолжал страдать от этой неразумности, потому что войны губительны, их нельзя желать ни в каких случаях», — сказал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл в воскресенье призвал россиян «сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за своей народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей». Папа Римский Франциск в воскресенье призвал к пасхальному перемирию на Украине, чтобы затем добиться мира на переговорах.
- Автопробег «Против дискриминации русскоязычных» состоялся в немецком Штутгарте, сообщило издание Die Zeit. В акции поучаствовали около 200 автомобилей. Многие машины украсили российскими флагами. Демонстранты требовали «остановить русофобию» и «прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах», пишет издание. Перед началом автопробега прозвучали гимны обеих стран, а также песня «Калинка». В Ганновере и Франкфурте-на-Майне в воскресенье также прошли акции против дискриминации русскоязычных жителей Германии.
- Известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects отказалось от участия в российских проектах, в частности, оно не будет работать над проектом квартала реновации в Москве. Об этом сообщил в конце недели главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россиян ожидает более широкое предложение сериалов на отечественных платформах в этом году, сообщает РБК.
—Так Start обещает релизы не менее 24 проектов. Почти весь лайн-ап на 2022 год и частично на 2023 год уже произведен, поясняют в компании.
— Ivi старается сохранить производство оригинальных продуктов на уровне предыдущего года.
— Premier рассказала до конца года планирует показывать пользователям по две-три новинки ежемесячно. Kion готовится в 2022 году выпустить около 30 оригинальных проектов против 21 годом раньше, заявили в пресс-службе сервиса.
- VK запустил сервис VK Video Transfer для переноса контента с Youtube. Сервис предлагает «сохранить контент и обезопасить канал от возможных блокировок» и позволяет перенесит до 50 роликов с ютьюб-канала.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 74,85₽
- EUR 81,71₽
Продуктивного вам понедельника! Вот что произошло 9 апреля: попытка эвакуации главарей «Азова», деньги на оружие и демонтаж Пушкина.