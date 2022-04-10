Попытка эвакуации главарей «Азова», деньги на оружие и демонтаж Пушкина. Что еще произошло 9 апреля

Главное за 9 апреля
- Минобороны РФ:
— В течение ночи 9 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области;
— В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения;
— В течение дня 9 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники. Российскими силами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей «Азова» и немников по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи» попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». Силами ВМФ и российскими пограничными сторожевыми кораблями попытка была пресечена. Пострадавших на сухогрузе нет, он конвоируется в Ейск, сообщает МО РФ.
- Минобороны РФ заявило, что Украина готовит провокацию в городе Ирпень Киевской области, чтобы обвинить Россию «в якобы массовых убийствах мирных жителей». Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что украинские военные намерены нанести «массированные» удары по ряду городов Донбасса и обвинить в них вооруженные силы РФ и ДНР.
- Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 миллионов евро. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера, но есть вариант с поставками от предприятий напрямую, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт.
- Члены экипажа российского гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались в порту Мариуполя украинскими военными, освобождены, идет их эвакуация.
- После встречи с Зеленским в Киеве Борис Джонсон заявил, что Британия направит на Украину 120 бронетранспортеров и противокорабельных ракетных комплексов — в дополнение к поставкам оружия на £100 млн, о чем Лондон сообщил накануне, и даст новый кредит на $ 500 млн.
- 11,4 млн украинцев покинули свой дом с начала спецоперации на Украине, такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Экономика, что с ней происходит
- ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты. Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца.
- Банк России разрешил продавать наличную валюту физлицам через кассы банков. Такая возможность появится с 18 апреля. Но продавать можно будет валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
- Страны Евросоюза с пятницы, 8 апреля, перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Ведомство пояснило, что власти ЕС ссылаются на новые санкции против России. Пока меры не распространяются на грузоперевозки, которые доставляют фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
- Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта российского газа и нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Это значит, что импорт из стран лишится режима наибольшего благоприятствования на американском рынке. Власти США смогут устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран-членов ВТО.
- Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине. В пресс-релизе МВФ говорится, что правительство Канады предложило выделить Украине из своего федерального бюджета до одного миллиарда канадских долларов через спецсчет фонда.
- Каймановы острова (самоуправляемая территория Великобритании) заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает Cayman Compass.
- Страны БРИКС на фоне санкций ускорят работу по созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства, а также по интеграции платежных систем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
- Российские регионы могут получить более 100 млрд руб. благодаря программе кэшбэка в нынешнем году, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По данным ведомства, туры по программе покупают 100 тыс. человек ежедневно.
- Власти Кузбасса готовы переориентировать экспорт угля на Китай и Индию вместо ЕС. Они отметили, что азиатским потребителям сейчас выгодно закупать сырье в России, так как цены на мировом рынке растут.
- Оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы двусторонний контракт, заявил представитель кабмина Венгрии.
- Минпромторг рассчитывает на рост производства в парфюмерно-косметической отрасли РФ в 2−3 раза в течение ближайших трех лет.
- На фоне потери привлекательности европейского рынка, нужно развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Политика: встречи и обсуждения
- Действия западных стран на фоне военной операции России на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. Он назвал очевидным желание НАТО использовать украинскую территорию для создания плацдарма в борьбе с Россией.
— Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства. Они могут привести США и Российскую Федерацию на путь прямой военной конфронтации, — подчеркнул Антонов.
- Соединенные Штаты хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби.
- Жозеп Боррель, заявил, что конфликт должен быть разрешен военным путем. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — написал он в своем твиттере после того, как посетил Киев. ТАСС отмечает, что заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры Евросоюза прежде не делали никогда.
- Часть западных стран планируют «развязать большую войну» против России, чтобы разделить ее, утверждает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, таким образом Запад стремится помешать формированию многополярного мира.
- Украина и Россия должны вести переговоры, так как это единственный способ остановить боевые действия, заявил в интервью Bild украинский президент Владимир Зеленский. «Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, отметив, что принять решение о прекращении военной операции на Украине может только президент России Владимир Путин.
Реакция: люди, сообщества
- Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» во время матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» (действующим победителем Евролиги) провели на трибунах акцию в поддержку России, сообщает telegraf.rs. Фанаты сербского клуба во время матча размахивали флагом с перечеркнутой эмблемой НАТО и Евросоюза, скандируя на сербском «Сербия — Россия!».
- На Украине журналисты спасли пожилых родителей жительницы Барнаула. Чету пенсионеров, которые больше месяца прятались от обстрелов в подвале, эвакуировала из деревни Александровки съемочная группа «Известий». Женщина и ее муж ближайшим рейсом вылетают из Барнаула, чтобы забрать пенсионеров к себе.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Тернополе демонтировали памятник Александру Пушкину. Мэр города заявил, что «всё русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю».
- Французская газета Le Monde сообщила, что в Париже задержали картины русских художников из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, отправленные во Францию из России на выставку: «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова авторства Серова. Они связаны с российскими миллиардерами.
- Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ» и объяснить причину введения подобных ограничений. Google пояснил, что заблокировал официальный канал Госдумы на YouTube в соответствии с антироссийскими санкциями.
— Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокироавать YouTube так, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было». «YouTube буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и раскачивание внутриполитической ситуации в России», заявил политик.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 74,85₽
- EUR 81,71₽
Прекрасного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 8 апреля: ракетой по вокзалу, парад санкций и Booking заплатит за все.