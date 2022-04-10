Попытка эвакуации главарей «Азова», деньги на оружие и демонтаж Пушкина. Что еще произошло 9 апреля

Что произошло 9 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 9 апреля Минобороны РФ: — В течение ночи 9 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области; — В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения; — В течение дня 9 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники. Российскими силами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей «Азова» и немников по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи» попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». Силами ВМФ и российскими пограничными сторожевыми кораблями попытка была пресечена. Пострадавших на сухогрузе нет , он конвоируется в Ейск , сообщает МО РФ.

и немников по морю. В темное время суток украинский сухогруз «Апачи» попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь». Силами ВМФ и российскими пограничными сторожевыми кораблями попытка была пресечена. Пострадавших на сухогрузе нет он конвоируется в Ейск сообщает МО РФ. Минобороны РФ заявило , что Украина готовит провокацию в городе Ирпень Киевской области , чтобы обвинить Россию «в якобы массовых убийствах мирных жителей». Глава ДНР Денис Пушилин также заявил , что украинские военные намерены нанести «массированные» удары по ряду городов Донбасса и обвинить в них вооруженные силы РФ и ДНР. Правительство ФРГ в первом квартале 2022 года одобрило оборонные поставки Украине в размере 186 миллионов евро . Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера , но есть вариант с поставками от предприятий напрямую , заявила министр обороны Кристина Ламбрехт.

. Германия исчерпала возможности для передачи Киеву вооружений из запасов бундесвера но есть вариант с поставками от предприятий напрямую заявила министр обороны Кристина Ламбрехт. Члены экипажа российского гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались в порту Мариуполя украинскими военными , освобождены , идет их эвакуация.

российского гражданского судна «Азов Конкорд», которые удерживались в порту Мариуполя украинскими военными , идет их эвакуация. После встречи с Зеленским в Киеве Борис Джонсон заявил , что Британия направит на Украину 120 бронетранспортеров и противокорабельных ракетных комплексов — в дополнение к поставкам оружия на £100 млн , о чем Лондон сообщил накануне , и даст новый кредит на $ 500 млн .

что Британия направит на Украину — в дополнение к поставкам оружия на , о чем Лондон сообщил накануне и даст новый кредит . 11,4 млн украинцев покинули свой дом с начала спецоперации на Украине , такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Экономика , что с ней происходит

ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты. Решение начнет действовать уже с понедельника , 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца.

в 12% на покупку валюты. Решение начнет действовать уже с понедельника 11 апреля. Комиссия на покупку валюты у брокеров действовала больше месяца. Банк России разрешил продавать наличную валюту физлицам через кассы банков. Такая возможность появится с 18 апреля. Но продавать можно будет валюту , которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

через кассы банков. Такая возможность появится с 18 апреля. Но продавать можно будет валюту которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Страны Евросоюза с пятницы , 8 апреля , перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе. Ведомство пояснило , что власти ЕС ссылаются на новые санкции против России. Пока меры не распространяются на грузоперевозки , которые доставляют фармацевтическую , медицинскую , пищевую и сельскохозяйственную продукцию , в том числе пшеницу , а также доставку энергоносителей , цветных металлов и удобрений.

Фура. Дальнобойщик. CC0

Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта российского газа и нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Это значит , что импорт из стран лишится режима наибольшего благоприятствования на американском рынке. Власти США смогут устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины , чем для остальных стран-членов ВТО.

подписал законы о российского газа и нефти и о нормальных с Россией и Белоруссией. Это значит что импорт из стран лишится режима наибольшего благоприятствования на американском рынке. Власти США смогут устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины чем для остальных стран-членов ВТО. Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине. В пресс-релизе МВФ говорится , что правительство Канады предложило выделить Украине из своего федерального бюджета до одного миллиарда канадских долларов через спецсчет фонда.

говорится что правительство Канады предложило выделить Украине из своего федерального бюджета до канадских долларов через спецсчет фонда. Каймановы острова ( самоуправляемая территория Великобритании) заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает Cayman Compass.

самоуправляемая территория Великобритании) заморозили связанные с Россией активы на сумму около $7,3 млрд. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает Cayman Compass. Страны БРИКС на фоне санкций ускорят работу по созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства , а также по интеграции платежных систем , заявил министр финансов РФ Антон Силуанов .

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Политика: встречи и обсуждения

Действия западных стран на фоне военной операции России на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. Он назвал очевидным желание НАТО использовать украинскую территорию для создания плацдарма в борьбе с Россией.

— Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства. Они могут привести США и Российскую Федерацию на путь прямой военной конфронтации, — подчеркнул Антонов.

Соединенные Штаты хотят увидеть , как Россия потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине , заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби .

как Россия в ходе своей специальной военной операции на Украине заявил пресс-секретарь Пентагона США . Жозеп Боррель , заявил , что конфликт должен быть разрешен военным путем . «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — написал он в своем твиттере после того , как посетил Киев. ТАСС отмечает , что заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры Евросоюза прежде не делали никогда.

, заявил что конфликт должен быть разрешен . «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — написал он в своем твиттере после того как посетил Киев. ТАСС отмечает что заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры Евросоюза прежде не делали никогда. Часть западных стран планируют « развязать большую войну » против России , чтобы разделить ее , утверждает президент Венесуэлы Николас Мадуро . По его мнению , таким образом Запад стремится помешать формированию многополярного мира.

» против России чтобы разделить ее утверждает президент Венесуэлы . По его мнению таким образом Запад стремится помешать формированию многополярного мира. Украина и Россия должны вести переговоры, так как это единственный способ остановить боевые действия , заявил в интервью Bild украинский президент Владимир Зеленский. «Сегодня у Украины нет другого выбора , кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он , отметив , что принять решение о прекращении военной операции на Украине может только президент России Владимир Путин.

Реакция: люди , сообщества

Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» во время матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» ( действующим победителем Евролиги) провели на трибунах акцию в поддержку России , сообщает telegraf.rs. Фанаты сербского клуба во время матча размахивали флагом с перечеркнутой эмблемой НАТО и Евросоюза , скандируя на сербском «Сербия — Россия!».

сербского баскетбольного клуба во время матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» действующим победителем Евролиги) провели на трибунах акцию в поддержку России сообщает telegraf.rs. Фанаты сербского клуба во время матча размахивали флагом с перечеркнутой эмблемой НАТО и Евросоюза скандируя на сербском «Сербия — Россия!». На Украине журналисты спасли пожилых родителей жительницы Барнаула. Чету пенсионеров , которые больше месяца прятались от обстрелов в подвале , эвакуировала из деревни Александровки съемочная группа «Известий». Женщина и ее муж ближайшим рейсом вылетают из Барнаула , чтобы забрать пенсионеров к себе.

Информация , которую вы могли пропустить

В Тернополе демонтировали памятник Александру Пушкину. Мэр города заявил , что «всё русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю».

Французская газета Le Monde сообщила , что в Париже задержали картины русских художников из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых , отправленные во Францию из России на выставку: «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова авторства Серова. Они связаны с российскими миллиардерами.

«Автопортрет в сером», Петр Кончаловский. Из открытых источников.

Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ» и объяснить причину введения подобных ограничений. Google пояснил , что заблокировал официальный канал Госдумы на YouTube в соответствии с антироссийскими санкциями.

— Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал заблокироавать YouTube так, «чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было». «YouTube буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и раскачивание внутриполитической ситуации в России», заявил политик.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

USD 74,85₽

EUR 81,71₽

Прекрасного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 8 апреля: ракетой по вокзалу, парад санкций и Booking заплатит за все.