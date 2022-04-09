Ракетой по вокзалу, парад санкций и Booking заплатит за все. Что еще произошло 8 апреля

Что произошло 8 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 8 апреля Минобороны РФ: — Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск; — Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников; — Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области; — Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники; — Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов. Минобороны РФ заявило , что удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Целью удара Минобороны РФ назвало срыв массового выезда жителей из города , чтобы использовать их в качестве «живого щита» для обороны позиций ВСУ. Ракета «Точка-У» у железнодорожного вокзала в Краматорске взорвалась днем 8 апреля во время эвакуации жителей города. Сообщается о гибели 50 человек.

что нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Целью удара Минобороны РФ назвало срыв массового выезда жителей из города чтобы использовать их в качестве «живого щита» для обороны позиций ВСУ. Ракета «Точка-У» у железнодорожного вокзала в Краматорске взорвалась днем 8 апреля во время эвакуации жителей города. Сообщается о гибели 50 человек. Продолжается совместная операция группировки войск ДНР и подразделений российских вооруженных сил по полному освобождению города Мариуполь. Результаты радиоперехватов показывают , что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил , в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Киев отказался вывести боевиков из Мариуполя. С учетом этого , город будет безусловно освобожден. Франция призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того , как наступит режим прекращения огня , заявил президент страны Эммануэль Макрон. Италия готова выступить гарантом безопасности Украины , заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того как наступит режим прекращения огня заявил президент страны Эммануэль Макрон. готова выступить , заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Москва предложила Киеву включить в число гарантов безопасности Белоруссию , заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. МИД России подтвердил высылку 45 польских дипломатов . Они должны покинуть РФ до 13 апреля.

. Они должны покинуть РФ до 13 апреля. На Украине по состоянию на 7 апреля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 1611 смертей среди мирных жителей. Ранены 2227 человек. В числе погибших — 131 ребенок. Данная информация , подчеркивает ООН носит не полный предварительный характер.

Экономика , что с ней происходит

Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта, с 20% до 17%.

на 3 процентных пункта, В марте мировые цены на продовольствие выросли на 12,6% и достигли исторического максимума с 1990 года. Об этом сегодня сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ( FAO)

и достигли исторического максимума с 1990 года. Об этом сегодня сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН FAO) Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил , что Украина национализирует собственность РФ , чтобы компенсировать потери , понесенные в ходе военных действий. Также Украина рассчитывает получить часть российских активов , замороженных за границей.

что собственность РФ чтобы компенсировать потери понесенные в ходе военных действий. Также Украина рассчитывает получить часть российских активов замороженных за границей. Сокращение экономики Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%, рассказал сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский.

Украины по всем отраслям на текущий момент составляет около 60%, рассказал сооснователь Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский. Министр экономики ФРГ сообщил , что газохранилища Германии заполнены на 26%, потребуется 120−150 дней для полного заполнения.

что заполнены на 26%, потребуется 120−150 дней для полного заполнения. NASA объявило , что сотрудничество России и США по гражданской космической программе не прекратится.

NASA. CC0

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker сообщил , что полностью сворачивает бизнес в России.

сообщил что полностью сворачивает бизнес в России. Производитель компьютерной техники Acer объявил , что временно прекращает работу в России из-за ситуации вокруг Украины.

объявил что временно прекращает работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Шведский производитель грузовиков и спецтехники Volvo Group оценил убытки от приостановки операций в РФ в I квартале примерно в $420 млн , следует из сообщения компании.

оценил убытки от приостановки операций в РФ в I квартале примерно в $420 млн следует из сообщения компании. Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Mitsubishi Eclipse Cross ССО

Японская Komatsu заявила о приостановке поставок и производства на заводе в России. Однако позднее вице-премьер Ярославля Максим Авдеев заявил , что завод Komatsu продолжит работу , компания занимает «принципиальную и ответственную» позицию. «Руководство предприятия подтвердило , что его деятельность продолжается».

заявила о приостановке поставок и производства на заводе в России. Однако позднее вице-премьер Ярославля Максим Авдеев заявил что завод Komatsu продолжит работу компания занимает «принципиальную и ответственную» позицию. «Руководство предприятия подтвердило что его деятельность продолжается». Дефицит автомобилей в России может усилиться к началу лета. В целом нехватка машин на рынке продлится минимум до 2023 года. Такое мнение сообщил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

на рынке продлится минимум до 2023 года. Такое мнение сообщил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Германская компания Bosch пока не намерена полностью сворачивать бизнес в России

пока не намерена полностью сворачивать бизнес в России Минстрой России сформирует орган экспертизы соответствия стройматериалов импортным аналогам. Об этом сообщили в ведомстве.

Вокруг санкций

Новые санкции против России анонсировал премьер Японии. Они будут включать:

— Запрет на импорт российского угля, древесины и алкоголя из России;

— Санкции против Сбербанка и Альфа-банка;

— Санкции против порядка 400 россиян, в том числе депутатов;

— Санкции против 20 российских организаций.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

ЕС своими новыми санкциями запретил:

— Поставки российского угля, эмбарго вступит в силу в августе;

— Заход российских судов в свои порты;

— Перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам из России и Белоруссии. Исключение сделано для медицинских и продовольственных товаров;

— Операции с четырьмя российскими банками: «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Открытие», ВТБ. Их активы должны быть заморожены, введен полный запрет на операции с ними;

— Импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя из России;

— Экспорт в Россию высокотехнологичной электроники, топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров; программного обеспечения; машиностроительного и транспортного оборудования.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США вывело из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование , а также обывательские приложения для коммуникации , такие как мессенджеры и социальные сети , следует из генеральной лицензии.

против России телекоммуникационное и интернет-оборудование а также обывательские приложения для коммуникации такие как мессенджеры и социальные сети следует из генеральной лицензии. Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций , заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам , оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний.

, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний. Активы , которые изымает Минюст США у российских предпринимателей за рубежом , могут быть впоследствии проданы , а средства от их продажи — направлены Украине. Об этом в видеоинтервью The Washington Post сообщил глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

Политика: встречи и обсуждения

Антироссийские санкции , принятые в обход ООН , не носят международно признанного характера , являются незаконными и могут расцениваться как акт международной агрессии , заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер о возможном введении эмбарго на импорт угля , нефти и газа из России: «Речь идет не о понижении температуры отопления в домах на два градуса или о подорожании газа на 30 евроцентов, — объяснил политик. — Вопрос в том , потеряем ли мы целую отрасль , такую как химическая промышленность , которая имеет решающее значение для производственных процессов во всех областях нашей экономики и в потере миллионов рабочих мест».

о возможном введении эмбарго на импорт угля нефти и газа из России: «Речь идет не о понижении температуры отопления в домах на два градуса или о подорожании газа на 30 евроцентов, — объяснил политик. — Вопрос в том потеряем ли мы целую отрасль такую как химическая промышленность которая имеет решающее значение для производственных процессов во всех областях нашей экономики и в потере миллионов рабочих мест». «Мы не будем идти ни на „Минск-3“, ни на „Будапешт-2“ — это все не имеет смысла. В исторической перспективе , даже краткосрочной , все эти „мински“ приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны — не будут действовать», сказал Михаил Подоляк, член украинской делегации на переговорах с Россией.

Реакции: люди , сообщества

В этом году участники из России не будут допущены на Международный конкурс скрипачей имени Яна Сибелиуса , который состоится в Хельсинки в мае , из-за спецоперации на Украине.

имени Яна Сибелиуса который состоится в Хельсинки в мае из-за спецоперации на Украине. Журнал The Economist опубликовал исследование , демонстрирующее , как изменились отношения России с другими странами после начала спецоперации на Украине. Исследователи пришли к выводу , что против России выступила 131 страна. На прозападный лагерь приходится более 70% мирового ВВП, — пишет журнал. При этом издание отмечает , что проживают в этих государствах только 36% всего населения земного шара.

— Около 30% населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства аналитики называют склоняющимися к поддержке России. Еще 32 страны остались нейтральными.

Информация , которую вы могли пропустить

Среди активов российских граждан , замороженных ЕС , есть вертолеты , яхты и дома — всего на 30 млрд евро , сообщила Еврокомиссия.

замороженных ЕС есть вертолеты яхты и дома — всего , сообщила Еврокомиссия. Компания Booking заплатила штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям , сообщила ФАС.

Полиция задержала одного из двух причастных к инциденту с Дмитрием Муратовым , которого облили краской в поезде. Всего злоумышленников было двое — личность второго уже установили , его ищет полиция , сообщает ТАСС.

, которого облили краской в поезде. Всего злоумышленников было двое — личность второго уже установили его ищет полиция сообщает ТАСС. Продажи электронных книг о Гарри Поттере выросли в 48 раз после объявления о приостановке продаж с 9 апреля , сообщает пресс-служба книжного сервиса «ЛитРес».

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

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Отличных выходных! Вот что произошло 7 апреля: жертвы Мариуполя, ленд-лиз для Украины и дорога в Китай.