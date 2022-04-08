Жертвы Мариуполя, ленд-лиз для Украины и дорога в Китай. Что еще произошло 7 апреля

Главное за 7 апреля
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Минобороны РФ:
— Подразделения войск ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое;
— Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов. Подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение;
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе;
— Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи 7 апреля уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два вертолета: Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко, которого накануне назначил глава ДНР, заявил, что порядка 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов повреждены 60−70% жилого фонда, 15−20% из них не подлежат восстановлению, сообщает ТАСС.
- За сутки число беженцев из Донбасса и с Украины в Россию выросло почти на 20 тысяч — до 653 тысяч, сообщил источник ТАСС.
- Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщает Politico. Законопроект носит название «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии». Как и в годы Второй мировой войны, он предусматривает возможность незамедлительной поставки военного снаряжения на Украину с отсрочкой оплаты. С 24 февраля общая сумма военной помощи США Украине составила $1,7 млрд.
- ООН требует расследовать нарушения прав человека из-за опубликованных в СМИ данных о расправе над российскими пленными на Украине.
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека. Поддержали резолюцию 93 страны, против высказались 24, еще 58 — воздержались.
Экономика, что с ней происходит
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в Госдуме, что финансовая система России после санкций устояла, платежи внутри страны идут без перебоев, фондовый рынок и курс рубля стабилизируются.
- С начала спецоперации на Украине страны Евросоюза заплатили России 35 миллиардов евро за поставки ресурсов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что Украина получила финансовой помощи в десятки раз меньше.
- Послы Евросоюза согласовали новый, пятый по счету, пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине. Среди них:
— Замораживание активов нескольких российских банков;
— Запреты на импорт угля из России; на поставки оружия; экспорт, включая высокотехнологичные товары, на сумму 10 млрд евро; на импорт из России на сумму 5,5 млрд евро: сырья и важнейших материалов;
— На доступ в порты ЕС для судов, плавающих под российским флагом; запрет операций российским и белорусским автоперевозчикам.
Ожидается, что официально о новых санкциях объявят сегодня.
- Венгрия заявила о готовности платить за российский газ в рублях. Украина заявила, что рассматривает это как «недружественный» акт.
- Россия доставила в Венгрию ядерное топливо для АЭС «Пакш» в обход Украины, заявил глава венгерского МИДа
- Китайские компании начали закупки угля и нефти в России за юани, сообщают местные СМИ
- Потери Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до 5 миллиардов долларов, сообщили в компании.
- Финский государственный железнодорожный оператор VR Group заявил о приостановке сообщения в сфере грузоперевозок с Россией после его возобновления на прошлой неделе. Компания стремится прекратить трафик как можно быстрее, но, по оценкам компании, процесс займет несколько месяцев.
- Швейцария, которая поддержала санкции Евросоюза против России, заморозила российские активы на общую сумму более $8 млрд, сообщает Bloomberg.
- Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, более чем на 80% — картофелем, молоком и овощами, заявил Михаил Мишустин.
- Иностранные партнеры одномоментно отказались от выполнения договоров по самолетам SSJ 100 и МС-21, сообщил Мишустин.
- Пассажиропоток Домодедово в минувшем марте составил почти на 25% меньше, чем в марте прошлого года, следует из данных Росавиации.
- Магазины Х5 (в нашем крае «Пятерочка») снимают ограничения по объему закупок социально значимых товаров. В компании пояснили, что на 5 апреля спрос на гречку упал в 3 раза ниже пиков начала марта, на сахар — в 4 раза, на соль — в 3,5 раза, на подсолнечное масло — в 3,4 раза.
- Сбербанк сообщил, что принял меры на случай удаления своего приложения из магазинов приложений Google Play и AppStore. Уже установленные приложения сохранят работоспособность, а веб-версию «Сбербанка Онлайн» адаптируют под мобильные устройства. Приложение Альфа-банка будет работать, даже если его уберут из App Store и Google Play, говорится в Telegram-канале банка.
Что в России предпринимают для стабильности
- Авиакомпании и аэропорты России получат субсидию на частичную компенсацию операционных расходов. Они получат около 100 млрд рублей от правительства на оплату труда и соцотчисления.
- Михаил Мишустин сообщил, что поскольку рост цен сохраняется, важно поддержать людей, будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличены МРОТ и прожиточный минимум.
- Председатель правительства РФ заявил, что на субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 млрд рублей. Принято решение увеличить эту сумму в три раза.
- В ближайшие годы сельское хозяйство России и смежные, обеспечивающие отрасли должны выйти на темпы роста выше 3% в год. Задача — увеличить выпуск продукции, которую еще вчера вынуждены были закупать за границей.
- «Рассматривается начало строительства международной магистрали до Новосибирска и далее в Монголию и Китай», сообщил Михаил Мишустин. Почти с полной уверенностью можно сказать, что такая трасса пройдет через территорию Алтайского края и республики Алтай.
Политика: встречи и обсуждения
- В Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин заявил: «Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленности, независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека». Михаил Мишустин назвал ситуацию, в которой оказалась Россия, «без преувеличения сложнейшей за три десятилетия». При этом он уверен, что «экономика устояла» и «мы выстояли», а изолировать Россию не удастся.
- Сергей Лавров рассказал, что Украина в среду представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле. «Они предлагают обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, этот замысел неприемлем». Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения, заявил глава российского МИДа.
- Александр Лукашенко заявил, что переговоры об урегулировании на Украине не могут проходить без участия Белоруссии. «Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», — заявил белорусский президент.
- Джо Байден заявил, что один год действия санкций США «способен свести на нет рост российской экономики за последние 15 лет».
Реакция: люди, сообщества
- В Германии с 24 февраля зарегистрировали 383 преступления против выходцев из России, сообщила министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke. «В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — рассказала она. Российское посольство в Германии показало видео мемориала в Берлине, который вандалы исписали граффити антироссийского содержания.
- Группа Metallica пожертвовала 500 тысяч долларов на помощь беженцам из Украины. Всего музыканты намерены собрать миллион — для этого они будут удваивать каждое пожертвование, поступившее в их благотворительный фонд.
- Рок-группа Pink Floyd объявила, что сегодня выпустит новую песню Hey Hey Rise Up, доход от которой пойдет на гуманитарную помощь Украине. В записи композиции приняли участие двое участников классического состава Pink Floyd — Дэвид Гилмор и Ник Мейсон.
- Граждане России и Белоруссии не смогут участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила Бостонская легкоатлетическая ассоциация.
Информация, которую вы могли пропустить
- Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, облили масляной краской с ацетоном в вагоне поезда Москва — Самара, сообщает ТАСС. Полиция разыскивает подозреваемых.
- Роскомнадзор объявил о мерах «информирующего и экономического характера» в отношении Google за несоблюдение российского законодательства. Реклама Google и его информационных ресурсов будет запрещена, а поисковые системы будут обязаны разместить отметку, что компания нарушает российские законы. Шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение законов России: поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.
- Spotify назвал дату остановки работы в России. С 11 апреля в стране не будет работать ни приложение, ни веб-версия музыкального сервиса.
- На частотах телеканала Euronews, вещание которого власти РФ запретили в марте, будет работать новый телеканал «Соловьев.Live», сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
- Граждане России и Белоруссии не смогут участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила Бостонская легкоатлетическая ассоциация.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 8 апреля:
- USD 76,25₽
- EUR 83,29₽
Отличной пятницы! Загляните, что произошло 6 апреля: расстрел пленных, сотни миллионов на оружие и прощай Гарри Поттер.