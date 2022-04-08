Жертвы Мариуполя, ленд-лиз для Украины и дорога в Китай. Что еще произошло 7 апреля

Главное за 7 апреля

Минобороны РФ:

— Подразделения войск ДНР, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое;

— Группировка войск российских вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов. Подразделения российских вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение;

— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе;

— Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи 7 апреля уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе;

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два вертолета: Ми-8 и Ми-24, а также три беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко , которого накануне назначил глава ДНР , заявил , что порядка 5 тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов повреждены 60−70% жилого фонда , 15−20% из них не подлежат восстановлению , сообщает ТАСС.