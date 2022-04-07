Расстрел пленных, сотни миллионов на оружие и прощай Гарри Поттер. Что еще произошло 6 апреля

Главное за 6 апреля
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Минобороны РФ
— Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и на Донбассе;
— Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новоградовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил;
— В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил, средствами ПВО сбит в воздухе беспилотник;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета.
- На территории производственного объединения «Химпром» в Харьковской области сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.
- США направят Украине еще $100 млн в качестве военной помощи на фоне российской военной операции в этой стране. Соответствующее постановление подписал президент США Джо Байден. Накануне ФРГ одобрила поставки вооружений и военных товаров на Украину в размере более €186 млн. А министерство обороны Латвии сообщило, что поставило Украине военную технику на сумму более €200 млн, в том числе противотанковые средства и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер».
- Более 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик с начала эвакуации, 18 февраля, подали заявления на получение гражданства РФ, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Дипломатическая война в среду продолжилась. Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при ЕС. Румыния высылает 10 сотрудников посольства России. МИД Словении объявил, что высылает 33 российских дипломатов. Португалия выслала 10 российских дипломатов. Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата. С начала спецоперации страны уже успели выслать более 300 российских дипломатов.
- Генассамблея ООН 7 апреля проведет голосование об отстранении России от работы в СПЧ ООН.
- New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой украинские солдаты расстреливают связанных российских пленных. Издание указывает, что убийства происходили 30 марта после нападения украинцев на колонну под Киевом.
- По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 6 апреля, на Украине погибли не менее 1563 мирных жителей, еще 2213 получили ранения. Речь идет лишь о предварительных данных.
Экономика, что с ней происходит
- Американские власти должны прекратить вести санкционную политику в отношении России, чтобы продемонстрировать желание урегулировать вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
- Крупнейший американский производитель процессоров Intel приостановит деятельность в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «Корпорация Intel приостанавливает все бизнес-операции в России», — сказано в сообщении. При этом в компании заявили о намерении поддержать 1,2 тыс. работников в России «в этой сложной ситуации».
- Датский производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок в связи с ситуацией на Украине.
- Продажи автомобилей в России в марте упали на 43%, подсчитали аналитики агентства «Автостат», изучив данные о регистрации новых машин. За месяц было продано менее 80 тыс. машин.
- АВТОВАЗ сообщил РИА Новости, что объединяет сборочные линии в Тольятти в единое производство, чтобы обеспечить максимум занятости сотрудников.
- США планируют ужесточить санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, сообщает Wall Street Journal. Действующие ограничения видимо позволяют российским организациям получать доступ к глобальным финансам, уточняет издание.
- Власти Новой Зеландии ввели 35% тариф на весь импорт из России, а также расширила имеющиеся ограничения на экспорт. Об этом сообщается на сайте правительства Новой Зеландии.
- Глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок газа из РФ в рублях.
- Российский рубль последнее время демонстрирует устойчивое и стремительное восстановление. Он стал самой динамичной валютой в мире в марте, сообщает ТАСС.
- Недельная инфляция в России впервые после ужесточения санкций опустилась ниже 1%.
- Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями. Выплата эквивалентная $649,2 млн по курсу ЦБ была проведена в рублях из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.
- Российский производитель газированных напитков «Черноголовка» проявил интерес к покупке местных активов датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group, сообщает датское издание Berlingske. Carlsberg Group приняла решение об уходе из РФ и продаже всего местного бизнеса в конце марта.
- Крупнейшие российские производители стали договорились с трейдерами об ограничении во втором квартале 2022 года максимальной наценки при продаже стальной продукции на уровне 12%. Это почти вдвое ниже наценки, которая была в прошлом году.
Что в России предпринимают для стабильности
- Минсельхоз России поручил АО «Объединенная зерновая компания» (государственный зерновой оператор) создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде до 2024 года. Запасы зерна должны составить 3 млн тонн, сахара — 250 тыс. тонн.
- Госдума приняла закон о поддержке транспортной отрасли РФ в период действия санкций. Он, в частности, снимает ограничение на использование в РФ временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивает участие иностранных инвесторов в водных грузовых перевозках и временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продовольствие.
- Очередной пакет мер поддержки в условиях санкций коснется туристической, строительной отрасли, производства электроники, он предусматривает налоговое стимулирование, заявил вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев.
Политика: вокруг переговоров
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Дмитрий Песков объяснил отвод российских войск от Киева желанием прогресса в переговорах с Украиной. По его словам, решение о выводе российских войск из Киевской области было принято в «знак доброй воли для создания благоприятных условий переговоров».
— Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через них РФ хочет положить конец спецоперации.
- Сергей Лавров предостерег Киев от отказа обсуждать демилитаризацию, денацификацию и восстановление прав русского языка. «Нас настораживает, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И существует очень большая вероятность того, что, когда эта ратификация и референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим».
- Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН по видеосвязи предложил совету исключить Россию из своего состава или самораспуститься. «Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», — сказала госпожа Томас-Гринфилд в эфире MSNBC, цитирует постпреда США в ООН РИА Новости.
Реакция: люди, сообщества
- Массовый митинг против оказания военной помощи Украине прошел перед парламентом в Софии. В центре Афин прошел митинг против роста цен и против вовлечения Греции в события на Украине.
- Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова: «Спорт вне политики, а сейчас нарушается вся система олимпийского движения. Это отвратительно не только в отношении России, но и всего мира, который следит за турнирами. Не знаю, сохранятся ли Олимпийские игры после нашего отстранения, но без нас художественная гимнастика обеднеет»
Информация, которую вы могли пропустить
- Виллу российского телеведущего Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо в Италии попытались поджечь рано утром 6 апреля. По словам мэра Менаджо, неизвестные подожгли на территории пустующей виллы автомобильные покрышки. Пожарные быстро потушили огонь.
- Франция отменила все ограничения на въезд россиян.
- Для борьбы с киберпреступностью МВД России совместно с Генпрокуратурой изучают возможность предоставить силовикам доступ к базам данных банков и операторов связи. Отслеживание информации в реальном времени позволит оперативно устанавливать мошенников и быстро блокировать счета, заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев.
- Серия романов о Гарри Поттере станет недоступной в электронных каталогах MyBook и «ЛитРес». Книги можно приобрести в «ЛитРес» до 8 апреля. Снятие с продажи серии романов связано с решением правообладателя в связи с событиями на Украине.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 7 апреля:
- USD 82,6₽
- EUR 90,6₽
Хорошего дня! Вот что произошло 5 апреля: обмен пленными, санкции, дипломатическая война и уроки импортозамещения.