Обмен пленными, санкции, дипломатическая война и уроки импортозамещения. Что еще произошло 5 апреля

Главное за 5 апреля

Минобороны РФ:

Группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское;

— На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка;

— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники;

— В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотника;

— Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета;

— Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка эвакуировать главарей батальона «Азов». Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.