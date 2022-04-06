Обмен пленными, санкции, дипломатическая война и уроки импортозамещения. Что еще произошло 5 апреля

Главное за 5 апреля
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Минобороны РФ:
Группировка войск ЛНР продолжает наступление на позиции украинской 24-ой отдельной механизированной бригады и ведет бой на восточной окраине населенного пункта Новотошковское;
— На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ и ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка;
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники;
— В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты в воздухе 5 ударных украинских беспилотника;
— Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета;
— Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка эвакуировать главарей батальона «Азов». Два вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.
- МО РФ сообщило, что по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
- По состоянию на 5 апреля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила и установила полный контроль над 139 населенными пунктами, включая Октябрьское, Шевченко, Новобахмутовку.
- Между Украиной и Россией прошел обмен пленными по формуле 86 на 86, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
- С начала спецоперации западные страны выслали более 250 российских дипломатов. В частности, Германия выслала 40 дипломатов. Франция — 35, а Италия — 30 человек, Дания — 15. Вчера Испания решила выслать из страны 25 российских дипломатов. Латвия высылает 13 дипломатов России, закрывает два российских консульства, сообщили в МИДе страны. Эстония высылает 14 сотрудников и закрывает генконсульство РФ в Нарве. В МИД России заявили, что эти действия не останутся без последствий.
- Сергей Лавров заявил, что Украина после произошедшего в Буче попыталась прервать переговоры с Россией.
- В Мариуполе «лидеры общин» выбрали бывшего директора «Азовмаш» Константина Иващенко исполняющим обязанности мэра. Глава ДНР поддержал его кандидатуру.
Экономика, что с ней происходит
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признает, что российский рубль хорошо противостоит санкциям. При этом он подтвердил, что решения ЕС о запрете на импорт российского газа не будет из-за позиции Венгрии.
- Евросоюз объявил о новых санкциях против России:
— Полный запрет на любые транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ;
— Запрет на вход российских судов в порты Европы, за исключением доставки продуктов питания, энергоносителей;
— Расширение запретов на экспорт в Россию товаров на 10 млрд евро, включая продукцию передовых полупроводниковых технологий;
— Запрет на импорт товаров из России на 5,5 млрд евро, включая древесину, цемент, морепродукты и спиртные напитки.
- Казначейство США запретит России с понедельника производить любые выплаты по своим долговым обязательствам в долларах со счетов в американских финансовых учреждениях, сообщил Reuters представитель американского ведомства.
- Немецкая компания Gazprom Germania GmbH передана под попечительное управление Федеральному сетевому агентству Германии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минэкономики ФРГ Роберта Хабека. Gazprom Germania — оператор нескольких крупных немецких газохранилищ в Германии. 1 апреля группа «Газпром» прекратила участие в своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH.
- Французская компания Danone заявила, что не планирует уходить с российского рынка. «Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Наши главные приоритеты сейчас — безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», приводит ТАСС заявление компании.
- Компания Kingspan, занимающая лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей, объявила об уходе из России.
- Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в марте оказалось меньше на 302 млрд руб. Минфин РФ ожидает в апреле 798,4 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
- Минэнерго России не исключает перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, но решение за экспортером «Интер РАО».
- Россия сформировала пул почти из 200 самолетов для продолжения международных полетов. Об этом сообщили в Минтрансе.
- ВТБ будет работать в Крыму, но пока обсуждается, в каком формате, сказал председатель правления Андрей Костин. Накануне о начале работы на полуострове заявил также Промсвязьбанк.
- В 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть — до 385 тысяч тонн на 1,5 миллиарда долларов, предупредила Ассоциация добытчиков минтая. В Росрыболовстве успокаивают, что внутренний рынок в этом году обеспечен широким ассортиментом рыбы.
- Российская и турецкая стороны работают над тем, чтобы в течение апреля — к майским праздникам — постепенно восстановить полетные программы, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
- Как только турбизнес объявил о восстановлении собственных полетных программ на курорты Турции и Египта, стоимость организованных поездок в эти страны выросла примерно на 35% по сравнению с осенью прошлого года.
- Россияне забронировали на лето более 50% номерного фонда на курортах Краснодарского края, сообщил губернатор Кубани.
Что в России предпринимают для стабильности
- В России создадут систему для контроля доступности лекарств, сообщили в секретариате вице-премьера Голиковой. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут связываться с главными специалистами регионов.
- Владимир Путин провел совещание по АПК. По словам президента, Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия на внутренний рынок, защитить его от перепадов цен на продукты, держать на контроле обеспечение аграриев топливом и техникой. По словам президента, российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям.
- Владимир Путин поддержал предложение правительства выделить дополнительно не менее 153 млрд руб. на поддержку аграрных предприятий.
Политика: антироссийские эмоции
- Российская культура сейчас должна исчезнуть из публичного пространства, так позволил себе высказаться министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский перед заседанием совета ЕС по вопросам образования. Он указал, что сейчас не время для русского балета, не сезон для постановок по Чехову или Пушкину.
- Владимир Зеленский заявил, что премьеру Венгрии Виктору Орбану придется выбирать «между Россией и остальным миром». По его словам, Орбан может продолжать «заигрывать» с Россией, так как ему нужны дешевые энергоресурсы, но «долго это не будет».
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признался, что ошибался в своей политике в отношении России и лично Владимира Путина. «Мы потерпели неудачу с созданием общего европейского дома, в который была бы включена Россия. Мы потерпели неудачу с попыткой интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности», — сказал он. Штайнмайер также признал ошибочность своей линии в защиту газопровода «Северный поток — 2», который он называл одним из немногих «мостов» между Россией и Европой.
Реакция: люди, сообщества
- Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал дисквалификацию своего знаменитого соперника Сергея Карякина, поддержавшего спецоперацию. По его словам, он не согласен с Карякиным, но «правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от наших?»
- Алтайская компания «Галэкс Сервис» приняла решение создать полноценную программную экосистему персональных компьютеров на базе российского программного и аппаратного обеспечения.
— Состав пользовательского рабочего места с символичным названием «Патриот» включает операционную систему «Альт линукс рабочая станция 9», офисное приложение «Р7-Офис», средства защиты «Криптопро», «Антивирус Касперского» и «Vipnet Client». Апробация решения начата в Правительстве Новосибирской области.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российским школам рекомендовали провести особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», пишет «Коммерсант». Школы в регионах уже начали размещать отчеты о проведенных по этой модели занятиях. Минобразования Иркутской области, например, сообщило, что уроки по импортозамещению уже проведены в 154 школах для 85 тыс. учеников.
- Коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам РФ работающие за рубежом карты Visa без выезда за пределы страны. Получить именную «золотую карточку» можно в офисе в Москве за 17,5 тыс. руб.
- Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии, о чем разместили информацию на сайте сервиса.
- «Яндекс.Маркет» сообщил РИА Новости, что запустил продажу подержанных товаров, начал со смартфонов, затем станут продавать подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта, а также одежду, обувь и аксессуары.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 6 апреля:
- USD 83,35₽
- EUR 91,73₽
Хорошего дня! Вот что произошло 4 апреля: пленные морпехи, сорванный Совбез и Чайковский остается в опере.