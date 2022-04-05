Пленные морпехи, сорванный Совбез и Чайковский остается в опере. Что еще произошло 4 апреля

Главное за 4 апреля
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Минобороны РФ
— Подразделения ЛНР, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино;
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. Средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника;
— Ночью 4 апреля в районе Лисичанска в результате авиаудара уничтожен пункт управления украинской 24-й отдельной механизированной бригады;
— Также в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских войск;
— Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили населённый пункт Новобахмутовка, уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.
- 267 украинских военных из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины сдались в плен в Мариуполе, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Украинские военные в Мариуполе смогут без оружия и боеприпасов проследовать по маршруту на подконтрольную Киеву территорию утром 5 апреля, предложили в Минобороны.
- Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в городе Буча на Украине, Россия вновь потребовала его проведения. Одно заседание Совбеза ООН как по запросу России, так и по запросу Украины назначено на 5 апреля.
- ЕС готовится ввести новые санкции против России после публикации фото и видео из Бучи в Киевской области, ограничительные меры, как ожидается, послы ЕС рассмотрят в среду.
- Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Буча.
- Верховный суд РФ поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России, заявил российский сенатор Андрей Клишас.
- По меньшей мере 1 417 гражданских лиц погибли и 2 038 получили ранения на Украине с начала проведения специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших — 121 ребенок.
Экономика, что с ней происходит
- Пятый пакет санкций против России будет включать ограничения против финансового и технологического секторов, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Также будут введены новые персональные санкции. Ожидается, что они будут приняты в среду, сообщает ТАСС.
- ЕБРР приостановил доступ России и Белоруссии к своим финансам.
- Доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети, и есть возможность еще ее нарастить, рассказал РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
- Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде, объявившие о простое 3 марта, могут возобновить работу летом 2022 года. Как сообщают «Ведомости», простой объясняется проблемами с поставками. В Транзит через Украину невозможен, а Польша груз не пропускает. Компания рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и через Грузию в Россию.
- На фоне сообщений об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на свою продукцию на 5−20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, что вынуждает их отказаться от скидок.
- Еще четыре автопроизводителя с начала апреля подняли цены на свои машины в России. В этот раз подорожали автомобили Hyundai, Kia, Genesis и Cadillac. Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и приостановки поставок подорожали в среднем на 40% за март. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.
- В 2022 году профицит платежного баланса России, составивший в прошлом году рекордные $122 млрд, может показать новый исторический максимум. По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200−300 млрд.
- Компания «РТ-Транском», совместное предприятие ГК «Ростех» и «Сирена-Трэвел», готова экстренно перевести российские авиакомпании на отечественную систему бронирования билетов, говорится в сообщении госкорпорации.
- Россия в марте увеличила добычу нефти на 7,3%, до 46,57 млн тонн.
- Аэрофлот снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30−35%.
- В последнюю неделю марта средние цены на пшеницу снизились сразу на 725−775 руб., до 16,9−17,07 тыс. руб. за тонну, после периода активного роста. Основной фактор — временное укрепление рубля. Кроме того, некоторые крупные экспортеры зерна уже выкупили необходимые объемы до конца сезона.
- Первая посевная началась на освобожденных территориях ДНР под Мариуполем.
Что в России предпринимают для стабильности
- В Совфеде предлагают ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, отметили в Совете Федерации.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении в текущем году доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.
- С 9 апреля Россия снимает коронавирусные ограничения и возобновляет авиасообщение с 52 странами, сообщил Мишустин. Помимо восстановления авиасообщения с «дружественными» странами, Россия с 7 апреля снимает ограничение на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.
Политика: встречи и обсуждения
- «Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией», — заявил победивший на выборах президента Сербии Вучич.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чей партийный альянс на прошедших в стране выборах вновь одержал победу, назвал украинского президента Владимира Зеленского своим одним из своих противников.
- Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий. По состоянию на конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек.
- Глава МИД Сергей Лавров на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом заявил, что в Буче была устроена инсценировка, когда российские военнослужащие вышли из города. Видео оттуда он назвал «фейковыми».
Реакция: люди, сообщества
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Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер призвал Украину представить данные медэкспертизы о событиях в городе Буча под Киевом. Об этом он написал в Twitter, передает ТАСС.
— Как отметил Риттер, базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Он также предложил посмотреть, представит ли украинская сторона данные, которые бы подкрепили обвинения и поддавались проверке. «Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — заявил бывший инспектор.
- В Чечне идет формирование второй группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал он.
- Программистов из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР не допустят к всемирному конкурсу для программистов Google Summer of Code, сообщает РБК.
- 88% россиян не хотят уезжать из страны. 10% жителей России скорее хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. По мнению 45% респондентов, покинувшие Россию через какое-то время вернутся в страну.
Информация, которую вы могли пропустить
- Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление компании Lesta Studio.
- Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей.
- Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 5 апреля:
- USD 83,59₽
- EUR 92,39₽
Хорошего вторника! Загляните, что произошло 3 апреля: события вокруг Бучи, автопробег в Берлине и как «Русские танцовщицы» стали украинскими.