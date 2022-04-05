Пленные морпехи, сорванный Совбез и Чайковский остается в опере. Что еще произошло 4 апреля

Что произошло 4 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 4 апреля Минобороны РФ — Подразделения ЛНР, продолжая наступление, за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино; — Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск. Средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотника; — Ночью 4 апреля в районе Лисичанска в результате авиаудара уничтожен пункт управления украинской 24-й отдельной механизированной бригады; — Также в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских войск; — Войска ДНР овладели укрепрайоном и освободили населённый пункт Новобахмутовка, уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники. 267 украинских военных из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины сдались в плен в Мариуполе , сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины в Мариуполе сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Украинские военные в Мариуполе смогут без оружия и боеприпасов проследовать по маршруту на подконтрольную Киеву территорию утром 5 апреля , предложили в Минобороны.

проследовать по маршруту на подконтрольную Киеву территорию утром 5 апреля предложили в Минобороны. Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в городе Буча на Украине , Россия вновь потребовала его проведения. Одно заседание Совбеза ООН как по запросу России , так и по запросу Украины назначено на 5 апреля.

согласия на проведение заседания по событиям в городе Буча на Украине Россия вновь потребовала его проведения. Одно заседание Совбеза ООН как по запросу России так и по запросу Украины назначено на 5 апреля. ЕС готовится ввести новые санкции против России после публикации фото и видео из Бучи в Киевской области , ограничительные меры , как ожидается , послы ЕС рассмотрят в среду.

против России после публикации фото и видео из Бучи в Киевской области ограничительные меры как ожидается послы ЕС рассмотрят в среду. Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией , заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Буча.

в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Буча. Верховный суд РФ поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России , заявил российский сенатор Андрей Клишас.

, заявил российский сенатор Андрей Клишас. По меньшей мере 1 417 гражданских лиц погибли и 2 038 получили ранения на Украине с начала проведения специальной военной операции России на Украине 24 февраля. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших — 121 ребенок.

Экономика , что с ней происходит

Пятый пакет санкций против России будет включать ограничения против финансового и технологического секторов , заявил вице-канцлер Германии , министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Также будут введены новые персональные санкции. Ожидается , что они будут приняты в среду , сообщает ТАСС.

против России будет включать ограничения против финансового и технологического секторов заявил вице-канцлер Германии министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Также будут введены новые персональные санкции. Ожидается что они будут приняты в среду сообщает ТАСС. ЕБРР приостановил доступ России и Белоруссии к своим финансам.

доступ России и Белоруссии к своим финансам. Доля рубля в торговле стран ЕАЭС уже превышает две трети , и есть возможность еще ее нарастить , рассказал РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

стран ЕАЭС уже превышает две трети и есть возможность еще ее нарастить рассказал РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде , объявившие о простое 3 марта , могут возобновить работу летом 2022 года. Как сообщают «Ведомости», простой объясняется проблемами с поставками. В Транзит через Украину невозможен , а Польша груз не пропускает. Компания рассматривает возможность доставки комплектующих в Стамбул и через Грузию в Россию.

Volkswagen Passat в Барнауле Иван Кузьмин

На фоне сообщений об уходе из России крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на свою продукцию на 5−20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов , что вынуждает их отказаться от скидок.

на свою продукцию на 5−20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов что вынуждает их отказаться от скидок. Еще четыре автопроизводителя с начала апреля подняли цены на свои машины в России. В этот раз подорожали автомобили Hyundai , Kia , Genesis и Cadillac. Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и приостановки поставок подорожали в среднем на 40% за март. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.

Новые автомобили в РФ на фоне девальвации и приостановки поставок за март. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения. В 2022 году профицит платежного баланса России , составивший в прошлом году рекордные $122 млрд , может показать новый исторический максимум. По оценкам нескольких экономистов , собранных РБК , положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200−300 млрд .

составивший в прошлом году рекордные $122 млрд может показать новый исторический максимум. По оценкам нескольких экономистов собранных РБК текущего счета потенциально может достичь . Компания «РТ-Транском», совместное предприятие ГК «Ростех» и «Сирена-Трэвел», готова экстренно перевести российские авиакомпании на отечественную систему бронирования билетов , говорится в сообщении госкорпорации.

, говорится в сообщении госкорпорации. Россия в марте увеличила добычу нефти на 7,3%, до 46,57 млн тонн.

на 7,3%, до 46,57 млн тонн. Аэрофлот снижает цены на перелеты с конца апреля по конец мая по всем российским направлениям на 30−35%.

Аэрофлот. Споттинг Барнаул.

В последнюю неделю марта средние цены на пшеницу снизились сразу на 725−775 руб., до 16,9−17,07 тыс. руб. за тонну , после периода активного роста. Основной фактор — временное укрепление рубля. Кроме того , некоторые крупные экспортеры зерна уже выкупили необходимые объемы до конца сезона.

сразу на 725−775 руб., до 16,9−17,07 тыс. руб. за тонну после периода активного роста. Основной фактор — временное укрепление рубля. Кроме того некоторые крупные экспортеры зерна уже выкупили необходимые объемы до конца сезона. Первая посевная началась на освобожденных территориях ДНР под Мариуполем.

Что в России предпринимают для стабильности

В Совфеде предлагают ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости , отметили в Совете Федерации.

на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости отметили в Совете Федерации. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении в текущем году доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.

для различных отраслей промышленности. С 9 апреля Россия снимает коронавирусные ограничения и возобновляет авиасообщение с 52 странами, сообщил Мишустин. Помимо восстановления авиасообщения с «дружественными» странами , Россия с 7 апреля снимает ограничение на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.

Политика: встречи и обсуждения

«Могу вам обещать , что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией», — заявил победивший на выборах президента Сербии Вучич .

что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией», — заявил победивший на выборах . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , чей партийный альянс на прошедших в стране выборах вновь одержал победу , назвал украинского президента Владимира Зеленского своим одним из своих противников.

, чей партийный альянс на прошедших в стране выборах вновь одержал победу назвал украинского президента Владимира Зеленского своим одним из своих противников. Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий . По состоянию на конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек.

. По состоянию на конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом заявил , что в Буче была устроена инсценировка , когда российские военнослужащие вышли из города. Видео оттуда он назвал «фейковыми».

Сергей Лавров. mid.ru

Реакция: люди , сообщества

Экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер призвал Украину представить данные медэкспертизы о событиях в городе Буча под Киевом. Об этом он написал в Twitter, передает ТАСС.

— Как отметил Риттер, базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Он также предложил посмотреть, представит ли украинская сторона данные, которые бы подкрепили обвинения и поддавались проверке. «Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — заявил бывший инспектор.

В Чечне идет формирование второй группы добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал он.

Программистов из России , Белоруссии , ДНР и ЛНР не допустят к всемирному конкурсу для программистов Google Summer of Code , сообщает РБК.

, Белоруссии ДНР и ЛНР не допустят к всемирному конкурсу для программистов Google Summer of Code сообщает РБК. 88% россиян не хотят уезжать из страны. 10% жителей России скорее хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу , говорится в результатах опроса ВЦИОМ. По мнению 45% респондентов , покинувшие Россию через какое-то время вернутся в страну.

Информация , которую вы могли пропустить

Компания Wargaming , разработчик игр World of Tanks , World of Warplanes и World of Warships , объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление компании Lesta Studio.

разработчик игр , World of Warplanes и World of Warships объявила о своем уходе из России и Белоруссии. Компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление компании Lesta Studio. Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей.

«ВКонтакте», социальные сети. pixabay.com

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB не будет продлевать лицензию бренда российскому оператору Tele2.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 5 апреля:

USD 83,59₽

EUR 92,39₽

Хорошего вторника! Загляните, что произошло 3 апреля: события вокруг Бучи, автопробег в Берлине и как «Русские танцовщицы» стали украинскими.