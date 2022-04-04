4 апреля
﻿
Политика

События вокруг Бучи, автопробег в Берлине и как «Русские танцовщицы» стали украинскими. Что еще произошло 3 апреля

Что произошло 3 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 3 апреля

  • Минобороны РФ:

— Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери;

— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях;

— 3 апреля утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении;

— В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины;

— В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Сбиты в воздухе три беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Министерство обороны России назвало провокацией опубликованные фото и видео, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в отношении мирного населения в киевском предместье Буча. Российские военные не причастны к убийствам мирных жителей, подчеркнули в Москве. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, за то время, что Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал», отметили в Минобороны.
  • Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. МИД России назвал срыв переговоров целью преступления в Буче. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в Буче.
  • Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе Украины, но проект договора еще не готов для вынесения на «встречу в верхах», работа по тексту на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник.
  • Три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности Украины по договору с Россией. Это Турция, Германия и Италия, утверждает руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО.
  • Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать, — так госсекретарь США прокомментировал информацию о том, что США пытаются способствовать передаче Киеву танков советского производства, сообщает ТАСС. По словам Блинкена, администрация США «предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц».
  • Более 4,17 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны с начала российской военной спецоперации, за сутки их число увеличилось более чем на 38 тыс., сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Экономика, что с ней происходит

  • США, принудив Европу принять антироссийские санкции, сами же за последнюю неделю увеличили закупку российской нефти на 43% — до 100 тысяч баррелей в сутки, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.
  • Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому страна готова будет платить за поставки энергоресурса из России в рублях. Об этом сообщил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.
  • Сбербанк объявил, что прекращает работу лондонского офиса — Sberbank CIB (UK) Limited.
  • Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня, заявил министр транспорта республики Мартин Купка в эфире CNN.
  • В Великобритании прошли акции против роста цен на газ и электроэнергию. Среди причин подорожания — последствия пандемии, а также попытки ограничить поставки энергоресурсов из России после ее вторжения в Украину, пишет The Guardian.
  • Энтони Блинкен отметил, что западные санкции могут снять в зависимости от результатов переговоров России и Украины.
  • Власти Германии прорабатывают вопрос национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти», сообщает Handelsblatt.
  • Украинский экспорт зерна сократился в марте в четыре раза по сравнению с февралем, сообщило министерство экономики страны.
  • Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признал, что санкции сделают немцев беднее, так как придется больше платить за импорт энергоносителей.
  • Литва, Латвия и Эстония отказались от импорта российского газа. Калининградская область продолжает стабильно получать транзитный российский газ, несмотря на отказ Литвы от его поставок, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
  • Представители иностранных фармкомпаний Roche, Merck, MSD, Ferring, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca заявили «Коммерсанту» на прошедшей неделе, что поставки лекарственных препаратов продолжаются в полном объеме.
Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0
  • На месяц военных действий Украина тратит примерно 10 миллиардов долларов США. Такая оценка была приведена 2 апреля на совещании президента Владимира Зеленского с экономическим блоком правительства.

Что в России предпринимают для стабильности

  • Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. на займы предприятиям промышленности, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.
  • В Правительстве РФ сообщили, что компании и индивидуальные предприниматели, которые выпускают товары из переработанных отходов, смогут получить господдержку с 2023 года. На это направят часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора.
  • Рязанский губернатор Николай Любимов выступил с инициативой создать Межрегиональную ассоциацию импортозамещения и кооперации.
  • Российский совет торговых центров попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказать содействие в предоставлении грантов на оплату аренды в торговых центрах для российских производителей.

Политика: встречи и обсуждения

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает врагами государства тех, кто «нападает» на российских военных в публичном пространстве. Те же, кто «испугался или не понял, что происходит», и решил уехать из страны после начала военной операции, врагами народа не являются, заявил пресс-секретарь президента России.
  • У тех, кто любит родину, «очень разные лица», а у предателя может быть лишь «лицо предателя», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Главное — вовремя отличить это лицо», — написал он в своем Telegram-канале. «Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — убежден Медведев.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля, до начала российской спецоперации на Украине, предлагал Зеленскому отказаться от идеи вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом, пишет Wall Street Journal. Зеленский на предложение Шольца ответил отказом.

Реакции: люди, сообщества

  • Патриарх Кирилл после литургии обратился к верующим 3 апреля. Цитата из обращения:

— Сегодня слово «независимость» часто прилагается почти ко всем странам мира. Но это неправильно, потому что большинство стран мира находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего народа. И поелику это так, поелику там большая сила, то и мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду, в первую очередь, Вооруженные силы — но не только. Весь наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа.

  • Олимпийский комитет России сохраняет контакт с большим количеством партнеров среди европейских стран, которые готовы сотрудничать и реализовывать совместные проекты, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
  • Российской лыжнице Наталье Непряевой вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости. Торжественное вручение награды состоялось после финальной гонки чемпионата России в Сыктывкаре. Непряева получила глобус из рук главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. На чемпионате России Непряева выиграла все личные гонки.
Наталья Непряева с Большим Хрустальным Глобусом.
Наталья Непряева с Большим Хрустальным Глобусом.
Фото из соцсетей.
  • Вчера в Берлине состоялся автопробег. Более 5 000 автомобилей-участников проехали с флагами России чтобы поддержать нашу страну.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Россияне стали критиковать в соцсетях Chanel из-за сообщений о том, что модный дом отказывается продавать свои товары жителям России. С невозможностью сделать покупку в бутике столкнулись, например, русскоговорящие клиенты Chanel в Дубае и Милане.
  • В селе Щелкун Свердловской области переименовали магазин «Европа». Теперь он называется «Купец» Местная телекомпания ОТВ 1 апреля сняла об этом сюжет.
  • Картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» переименовали в «Украинских танцовщиц» по просьбе украинцев, которые проживают в Великобритании. Новое название полотна указано на сайте лондонской The National Gallery, пишет газета The Guardian.
&quot;Русские танцовщицы&quot;, Дега.
«Русские танцовщицы», Дега.
wikipedia.org

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 83,42₽
  • EUR 92,14₽

Отличного начала рабочей недели! Загляните, что произошло 2 апреля:большая работа для дипломатов, контейнеры в Роттердаме и чем рискуют «Маша и медведь».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость