События вокруг Бучи, автопробег в Берлине и как «Русские танцовщицы» стали украинскими. Что еще произошло 3 апреля

Главное за 3 апреля
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Минобороны РФ:
— Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери;
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях;
— 3 апреля утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении;
— В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины;
— В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Сбиты в воздухе три беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Министерство обороны России назвало провокацией опубликованные фото и видео, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в отношении мирного населения в киевском предместье Буча. Российские военные не причастны к убийствам мирных жителей, подчеркнули в Москве. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, за то время, что Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал», отметили в Минобороны.
- Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. МИД России назвал срыв переговоров целью преступления в Буче. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в Буче.
- Владимир Мединский заявил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном и безъядерном статусе Украины, но проект договора еще не готов для вынесения на «встречу в верхах», работа по тексту на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник.
- Три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности Украины по договору с Россией. Это Турция, Германия и Италия, утверждает руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО.
- Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу Киеву систем вооружений, которые Украина может использовать, — так госсекретарь США прокомментировал информацию о том, что США пытаются способствовать передаче Киеву танков советского производства, сообщает ТАСС. По словам Блинкена, администрация США «предоставила Украине $2,3 млрд на системы безопасности, включая $1,6 млрд только за последний месяц».
- Более 4,17 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны с начала российской военной спецоперации, за сутки их число увеличилось более чем на 38 тыс., сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Экономика, что с ней происходит
- США, принудив Европу принять антироссийские санкции, сами же за последнюю неделю увеличили закупку российской нефти на 43% — до 100 тысяч баррелей в сутки, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.
- Поставки газа в Словакию нельзя остановить, поэтому страна готова будет платить за поставки энергоресурса из России в рублях. Об этом сообщил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.
- Сбербанк объявил, что прекращает работу лондонского офиса — Sberbank CIB (UK) Limited.
- Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня, заявил министр транспорта республики Мартин Купка в эфире CNN.
- В Великобритании прошли акции против роста цен на газ и электроэнергию. Среди причин подорожания — последствия пандемии, а также попытки ограничить поставки энергоресурсов из России после ее вторжения в Украину, пишет The Guardian.
- Энтони Блинкен отметил, что западные санкции могут снять в зависимости от результатов переговоров России и Украины.
- Власти Германии прорабатывают вопрос национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти», сообщает Handelsblatt.
- Украинский экспорт зерна сократился в марте в четыре раза по сравнению с февралем, сообщило министерство экономики страны.
- Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признал, что санкции сделают немцев беднее, так как придется больше платить за импорт энергоносителей.
- Литва, Латвия и Эстония отказались от импорта российского газа. Калининградская область продолжает стабильно получать транзитный российский газ, несмотря на отказ Литвы от его поставок, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
- Представители иностранных фармкомпаний Roche, Merck, MSD, Ferring, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca заявили «Коммерсанту» на прошедшей неделе, что поставки лекарственных препаратов продолжаются в полном объеме.
- На месяц военных действий Украина тратит примерно 10 миллиардов долларов США. Такая оценка была приведена 2 апреля на совещании президента Владимира Зеленского с экономическим блоком правительства.
Что в России предпринимают для стабильности
- Мишустин подписал распоряжение о выделении 20 млрд руб. на займы предприятиям промышленности, которые занимаются продукцией, способной заменить зарубежные аналоги.
- В Правительстве РФ сообщили, что компании и индивидуальные предприниматели, которые выпускают товары из переработанных отходов, смогут получить господдержку с 2023 года. На это направят часть средств, поступающих в бюджет от экологического сбора.
- Рязанский губернатор Николай Любимов выступил с инициативой создать Межрегиональную ассоциацию импортозамещения и кооперации.
- Российский совет торговых центров попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказать содействие в предоставлении грантов на оплату аренды в торговых центрах для российских производителей.
Политика: встречи и обсуждения
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает врагами государства тех, кто «нападает» на российских военных в публичном пространстве. Те же, кто «испугался или не понял, что происходит», и решил уехать из страны после начала военной операции, врагами народа не являются, заявил пресс-секретарь президента России.
- У тех, кто любит родину, «очень разные лица», а у предателя может быть лишь «лицо предателя», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Главное — вовремя отличить это лицо», — написал он в своем Telegram-канале. «Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия», — убежден Медведев.
- Канцлер Германии Олаф Шольц в середине февраля, до начала российской спецоперации на Украине, предлагал Зеленскому отказаться от идеи вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом, пишет Wall Street Journal. Зеленский на предложение Шольца ответил отказом.
Реакции: люди, сообщества
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Патриарх Кирилл после литургии обратился к верующим 3 апреля. Цитата из обращения:
— Сегодня слово «независимость» часто прилагается почти ко всем странам мира. Но это неправильно, потому что большинство стран мира находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего народа. И поелику это так, поелику там большая сила, то и мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду, в первую очередь, Вооруженные силы — но не только. Весь наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа.
- Олимпийский комитет России сохраняет контакт с большим количеством партнеров среди европейских стран, которые готовы сотрудничать и реализовывать совместные проекты, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
- Российской лыжнице Наталье Непряевой вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости. Торжественное вручение награды состоялось после финальной гонки чемпионата России в Сыктывкаре. Непряева получила глобус из рук главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. На чемпионате России Непряева выиграла все личные гонки.
- Вчера в Берлине состоялся автопробег. Более 5 000 автомобилей-участников проехали с флагами России чтобы поддержать нашу страну.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россияне стали критиковать в соцсетях Chanel из-за сообщений о том, что модный дом отказывается продавать свои товары жителям России. С невозможностью сделать покупку в бутике столкнулись, например, русскоговорящие клиенты Chanel в Дубае и Милане.
- В селе Щелкун Свердловской области переименовали магазин «Европа». Теперь он называется «Купец» Местная телекомпания ОТВ 1 апреля сняла об этом сюжет.
- Картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» переименовали в «Украинских танцовщиц» по просьбе украинцев, которые проживают в Великобритании. Новое название полотна указано на сайте лондонской The National Gallery, пишет газета The Guardian.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 83,42₽
- EUR 92,14₽
Отличного начала рабочей недели! Загляните, что произошло 2 апреля:большая работа для дипломатов, контейнеры в Роттердаме и чем рискуют «Маша и медведь».