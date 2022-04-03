Большая работа для дипломатов, контейнеры в Роттердаме и чем рискуют «Маша и медведь». Что еще произошло 2 апреля

Главное за 2 апреля

Минобороны РФ:

— Подразделения ЛНР блокируют населенный пункт Боровское в Луганской области с востока и юга;

— Выведен из строя аэродром Миргород в Полтавской области. На его замаскированных стоянках обнаружили и уничтожили несколько вертолетов и самолет;

— Ракетными ударами уничтожена бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом для украинских войск, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе, в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград;

— Ударом ракеты «Искандер» по штабу обороны в Харькове убиты свыше 100 националистов и наемников западных стран;

— За день российские военные поразили 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.

Накануне ночью ударами ракет воздушного базирования были выведены из строя аэродромы в Полтаве и Днепропетровске . Также был нанесен удар по хранилищу с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

. Также был нанесен удар по хранилищу с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. По проекту договора России и Украины предстоит еще большая работа , военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений , которые уже достигнуты на политическом уровне , заявил «Интерфаксу» глава российской делегации Владимир Мединский. Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил , что Москва в устной форме согласилась на предложения Киева по безопасности , однако разногласия вызывает вопрос Крыма . «В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению , оптимизма не разделяю », — сказал Мединский.

, военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений которые уже достигнуты на политическом уровне заявил «Интерфаксу» глава российской делегации Владимир Мединский. Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил что Москва в устной форме согласилась на предложения Киева по безопасности однако разногласия вызывает . «В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению », — сказал Мединский. Специалисты Международного противоминного центра ВС России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР , сообщили в Минобороны РФ.

, сообщили в Минобороны РФ. США намерены стать посредником при передаче Украине сделанных в СССР танков , пишет The New York Times. По словам собеседника издания , трансфер должен начаться скоро.

, пишет The New York Times. По словам собеседника издания трансфер должен начаться скоро. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил , что чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе.