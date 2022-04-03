Большая работа для дипломатов, контейнеры в Роттердаме и чем рискуют «Маша и медведь». Что еще произошло 2 апреля

Главное за 2 апреля
-
Минобороны РФ:
— Подразделения ЛНР блокируют населенный пункт Боровское в Луганской области с востока и юга;
— Выведен из строя аэродром Миргород в Полтавской области. На его замаскированных стоянках обнаружили и уничтожили несколько вертолетов и самолет;
— Ракетными ударами уничтожена бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом для украинских войск, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе, в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград;
— Ударом ракеты «Искандер» по штабу обороны в Харькове убиты свыше 100 националистов и наемников западных стран;
— За день российские военные поразили 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
- Накануне ночью ударами ракет воздушного базирования были выведены из строя аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Также был нанесен удар по хранилищу с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
- По проекту договора России и Украины предстоит еще большая работа, военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне, заявил «Интерфаксу» глава российской делегации Владимир Мединский. Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Москва в устной форме согласилась на предложения Киева по безопасности, однако разногласия вызывает вопрос Крыма. «В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению, оптимизма не разделяю», — сказал Мединский.
- Специалисты Международного противоминного центра ВС России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.
- США намерены стать посредником при передаче Украине сделанных в СССР танков, пишет The New York Times. По словам собеседника издания, трансфер должен начаться скоро.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы приступили к штурму завода в Мариуполе.
-
Минобороны России с 3 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для эвакуации иностранцев. Решение принято после обращения президента Турции к Владимиру Путину. Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны.
Экономика, что с ней происходит
- Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что африканским странам может не хватить средств для закупки зерна, поскольку они выросли до рекордного уровня. Если Африка лишится российского зерна, то цены станут еще выше.
- Иран, который более 40 лет живет под санкциями, предложил России меры «для ухода из-под влияния американского господства», сообщил замглавы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.
- Курс рубля, который начал восстанавливаться, является доказательством того, что санкции против России не работают, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Несмотря на болезненные финансово-экономические санкции, Россия по итогам 2022-го получит от экспорта нефти и газа почти $321 млрд — на треть больше, чем в 2021 году, сообщает Bloomberg.
- Аналитики ожидают, что профицит текущего баланса России в 2022 году может составить рекордные $240 млрд. По их мнению, «здоровый баланс» не спасет Россию от глубокой рецессии, но поможет правительству поддерживать государственные расходы при отсутствии доступа к международным рынкам капитала, прогнозирует Институт международных финансов (IIF).
- В крупнейшем контейнерном порту Европы — Роттердаме — скопились порядка 4500 контейнеров, предназначенных для России, в ожидании инспекции на подсанкционные товары.
- В течение следующих 12 месяцев счет среднего домохозяйства Великобритании за все, связанное с энергоресурсами (отопление, горячая вода, электричество) вырастет на 1100 фунтов, а общие расходы, с учетом подорожавших из-за выросшей инфляции продуктов, — на 2600 фунтов.
- Дополнительный этап продажи туров по России с кэшбэком завершится в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как планировалось ранее. Причиной досрочной отмены стал неожиданно высокий спрос, сообщили в Ростуризме.
- Французский гостиничный оператор Accor (бренды Ibis, Mercure, Novotel, Movenpick и другие) продолжит работу как в России, так и на Украине, сообщил гендиректор компании Себастьен Базен.
- Евросоюз (ЕС) уже работает над новым пакетом антироссийских санкций, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Он уточнил, что обсуждаемые ЕС меры не затронут российскую энергетику. «В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить наши санкции», — уточнил дипломат, сообщает ТАСС.
- Восстановление сотрудничества по МКС возможно только после того, как с «Роскосмоса» и России снимут санкции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
- Отечественные виноделы предупредили, что вино подорожает минимум на 15%, так как большинство компонентов для создания вина и его розлива по бутылкам зависит от зарубежных поставок.
- На рынке электроники в России идет очевидный откат цен. Эксперты прогнозируют их стабилизацию.
- ВВП Украины в первом квартале текущего года может снизиться на 16% в годовом исчислении, заявил первый замминистра экономики страны Денис Кудин. По прогнозу ведомства, по итогам текущего года падение ВВП может составить 40%, говорится в пресс-релизе на сайте министерства.
- Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который в полтора раза повышает на Украине налоги для международных компаний, отказавшихся покинуть Россию. В частности, эта норма должна коснуться Metro, Auchan, Leroy Merlin.
Что в России предпринимают для стабильности
-
Правительство выделило 21,5 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли. Деньги пойдут на субсидирование льготной процентной ставки по кредитам для IT-компаний, увеличение максимального размера грантов, выданных на реализацию проектов в IT-сфере и льготную ипотеку для сотрудников компаний — она будет снижена до 5% годовых.
- Правительство РФ внесет в Госдуму несколько проектов законов, касающихся минимизации последствий санкций против России, привлечения иностранных специалистов, использования инсайдерской информации.
- В списке правительства для параллельного импорта — почти все возможные товары, сообщает «Коммерсант». Под серый импорт уже написан новый техрегламент, разрешающий установку альтернативных компонентов. Эта мера должна помочь отечественные автозаводам.
- Больше половины (57%) представителей малого и среднего бизнеса в России заявили, что сложившаяся ситуация негативно повлияла на их работу и они нуждаются в поддержке. Как сообщает РБК, наиболее привлекательными из объявленных мер поддержки они называют:
— Мораторий на плановые неналоговые проверки (59%);
— Программу компенсации за использование системы быстрых платежей (44%);
— Льготные программы кредитования (40%).
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На сайте президента Казахстана говорится, что в разговоре Токаева с Путиным было «высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины. Накануне, 1 апреля, помощник Токаева Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций.
- Россия и США должны продолжить переговоры по безопасности, считает американский посол Джон Салливан. По его мнению, в текущей ситуации начать диалог сложно, но дипломат надеется, что переговоры возобновятся «на благо всего человечества».
- Время для диалога с Европой придет нескоро, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придёт — это не ближняя перспектива, — но тогда придёт время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал Песков Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Реакция: люди, сообщества
-
Предприятия Алтайского края поддержали акцию #МыРаботаем, которая стартовала в регионах России. В рамках проекта в видеороликах под одноименным хештэгом демонстрируется работа заводов, научных предприятий, ферм, переработчиков — всех тех, кто ведет активную деятельность в новых экономических условиях.
- Владимир Винокур присоединился к акции «Лучшим воинам Мира». Он посетил участников спецоперации на Украине, которые проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского в Красногорске.
- В Тюмени мать пятиклассника выбрила ему на затылке букву Z. О такой прическе 11-летний сын попросил ее сам.
-
Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина покинет должность. Бунина написала, что перед началом спецоперации на Украине она уехала в отпуск на Кипр, а затем переехала в Израиль и пока не планирует возвращаться, так как ее не поддерживает, сообщает РБК.
Информация, которую вы могли пропустить
- Сайт для знакомств Badoo перестал работать в России и Белоруссии, но приложение пока работает.
- Российская анимация, которая в последние годы активно развивалась на международных рынках, оказалась на пороге серьезного кризиса из-за санкций. Большинство сделок по продаже прав западным телеканалам и видеосервисам заморожены, уже есть случаи разрыва действующих соглашений, пишет «Коммерсантъ». Даже безоговорочные фавориты вроде «Маши и Медведя», «Смешариков» и «Трёх котов» рискуют оказаться менее востребованными за рубежом.
-
Минобрнауки рекомендовал вузам до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK. Video и Rutube.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 83,42₽
- EUR 92,14₽
Отличного дня! Вот что произошло 1 апреля: пожар в Белгороде, русские акции остаются в стране и миллиард Царьграду.