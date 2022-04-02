Мать российского школьника выбрила ему на голове букву Z

В Тюмени мать пятиклассника выбрила ему на затылке букву Z. О такой прическе 11-летний сын попросил ее сам, рассказала женщина порталу 72.ru .

Ребенок выразил свою поддержку действиям российских военных.

«В поддержку спецоперации на Украине мой ребенок Ермолай попросил сделать ему прическу с выстриженной буквой Z. Я сама не парикмахер, но иногда подстригаю детей. Вот так и получилась у нас стрижка Z», — рассказала мама мальчика.

Сам школьник говорит, что одноклассники уже спросили про эту букву. Он ответил: «Это значит, что я за Россию!» — добавила его мать.

А ранее Верховная рада Украины официально зарегистрировала законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов «Z», «V» и «O».