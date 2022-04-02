2 апреля
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Жизнь

Мать российского школьника выбрила ему на голове букву Z

В Тюмени мать пятиклассника выбрила ему на затылке букву Z. О такой прическе 11-летний сын попросил ее сам, рассказала женщина порталу 72.ru.

Парикмахер.
Парикмахер.
CC0

Ребенок выразил свою поддержку действиям российских военных.

«В поддержку спецоперации на Украине мой ребенок Ермолай попросил сделать ему прическу с выстриженной буквой Z. Я сама не парикмахер, но иногда подстригаю детей. Вот так и получилась у нас стрижка Z», — рассказала мама мальчика.

Сам школьник говорит, что одноклассники уже спросили про эту букву. Он ответил: «Это значит, что я за Россию!» — добавила его мать.


А ранее Верховная рада Украины официально зарегистрировала законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов «Z», «V» и «O».

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