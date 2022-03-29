30 марта
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Жизнь

Украина хочет запретить буквы «Z», «V» и «O». Наказание — до 5 лет тюрьмы

Верховная рада Украины официально зарегистрировала законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов «Z», «V» и «O», сообщает «Российская газета».

В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине.
В Барнауле прошел автопробег в поддержку российской армии на Украине.
t.me/barnaul_org.

Соответствующее сообщение о законопроекте опубликовано на сайте украинского парламента.

«Депутаты Верховной рады считают, что эти символы олицетворяют собой „выражение поддержки России“ и хотят запретить любое их использование и пропаганду», — отмечает газета.

За использование букв предложили лишать свободы на срок до 5 лет, в том числе с конфискацией имущества.

Напомним, знаки «Z», «V» и «O» — тактические военные обозначения, наносимые на российскую военную технику, задействованную в спецоперации на Украине.

В России указанные символы начали носить практически «сакральный смысл». Так, накануне в Краснодаре оштрафовали на 30 тыс. рублей мужчину, плюнувшего на плакат с буквой «Z».

Ранее в Барнауле на въезде в город появилась выложенная на снегу георгиевскими лентами огромная буква «Z».

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