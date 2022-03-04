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Жизнь

«Георгиевская Z». Власти Барнаула объяснили появление огромного символа на въезде в город

Барнаульское отделение «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией» провело патриотическую акцию «Zа мир», сообщает мэрия города.

Возле букв «БАРНАУЛ» георгиевскими лентами выложили огромную «Z».
Возле букв «БАРНАУЛ» георгиевскими лентами выложили огромную «Z».
barnaul.org

В пятницу утром, 4 марта, в Нагорном парке рядом с буквами «БАРНАУЛ» появилась выложенная на снегу георгиевскими лентами буква «Z».

Также появилась надпись с хештегом: «#СвоихНеБросаем». Напомним, «Z» — символ военной спецоперации на Украине, которым поддерживают Вооруженные силы России.

«Акцию единороссы провели для поддержки решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции и поддержки военнослужащих Российской армии. Также молодогвардейцы Барнаула первыми в Сибири призвали все молодежные объединения поддержать лидера страны, солдат и офицеров», — поясняет «Вечерний Барнаул».

«Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира. Сегодня по всей стране проходят акции поддержки. „Молодая Гвардия Единой России“ обратилась к молодежным объединениям Барнаула с предложением поддержать решение президента, поддержать народ Донбасса и Российскую армию в ее миротворческой миссии», — рассказала замруководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.

Также она обратилась к жителям Алтайского края с просьбой сплотиться, чтобы поддерживать друг друга. «Россия своих не бросает», — добавила Абашева.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Сегодня идет девятый день.

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