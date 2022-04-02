Пожар в Белгороде, русские акции остаются в стране и миллиард Царьграду. Что еще произошло 1 апреля

Главное за 1 апреля

Минобороны РФ

— Подразделения российских вооруженных сил ведут бой за овладение совхозом Октябрь с украинской 54 отдельной механизированной бригадой. За сутки российская армия продвинулась на 8 км;

— Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское;

— За день авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты в воздухе вертолет Ми-24 в районе и 4 украинских беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов;

— Накануне высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резинкове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

Участники российской и украинской делегаций 1 апреля приступили к очередному раунду переговоров, которые проходят в формате видеосвязи. «Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — написал в своем Telegram-канале Владимир Мединский.