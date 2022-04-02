2 апреля
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Политика

Пожар в Белгороде, русские акции остаются в стране и миллиард Царьграду. Что еще произошло 1 апреля

Что произошло 1 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 1 апреля

  • Минобороны РФ

— Подразделения российских вооруженных сил ведут бой за овладение совхозом Октябрь с украинской 54 отдельной механизированной бригадой. За сутки российская армия продвинулась на 8 км;

— Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское;

— За день авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Средствами ПВО сбиты в воздухе вертолет Ми-24 в районе и 4 украинских беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов;

— Накануне высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резинкове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.

  • Участники российской и украинской делегаций 1 апреля приступили к очередному раунду переговоров, которые проходят в формате видеосвязи. «Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны», — написал в своем Telegram-канале Владимир Мединский.
  • Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу по изучению смертельно опасных заболеваний, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
  • В Белгороде в результате украинского авиаудара весь день горела нефтебаза. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ. Вечером пожар был ликвидирован.
  • Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС и город Славутич.
  • С 24 февраля по 30 марта на Украине погибли 1232 мирных жителя, еще 1935 пострадали, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Реальные цифры могут быть значительно выше: ООН проверяет информацию о жертвах из Мариуполя, Волновахи, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Ирпени в Киевской области. Полученные данные будут включены в отчет позже.

Экономика, что с ней происходит

  • Несмотря на санкции, Россия смогла заплатить по внешнему государственному долгу из замороженных валютных резервов.
  • Иран сообщил о договоренностях с Россией об использовании нацвалют в торговле.
  • США считают, что дефицит нефти на мировом рынке составляет порядка 2 млн баррелей в сутки, и связывают это с перебоями поставок из России.
  • Министр экологического перехода Франции Помпили рассказала о возможности платить за газ России в евро при дальнейшей конвертации в рубли, «в частности, Газпромбанком».
  • Министерство торговли США ввело санкции еще против 120 компаний из России и Белоруссии, чтобы отсечь их от высоких технологий.
  • Австрия выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России, заявил канцлер Карл Нехаммер. Он объяснил: «санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их».
  • Банковская система РФ перешла в состояние структурного профицита ликвидности впервые с 24 февраля. Показатель составил 280,4 млрд руб., сообщает ЦБ РФ.
  • Microsoft продолжит сотрудничать с российскими клиентами, которые не попали под санкции, в том числе с больницами и школами.
Microsoft
Microsoft
boredpanda.com
  • Лондонская биржа металлов установила запрет на размещение меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов из России в связи с санкциями Великобритании.
  • Крупнейший производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка, сообщается на сайте компании.
  • С 8 апреля все рейсы авиакомпании «Победа» будут выполнять только из Внуково. Решение перевести всю операционную деятельность в один аэропорт позволит «Победе» эффективнее использовать оставшиеся 25 самолетов.
  • Минпромторг сообщает, что наблюдает рост цен на кассовую ленту в 2−3 раза, в некоторых регионах фиксируется дефицит.
  • Экспорт «Газпрома» в марте вырос относительно прошлого года в девять европейских стран, в том числе в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, а также в Турцию.
  • Немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло, пишет Die Zeit со ссылкой на экспертов и представителей бизнеса.

Что в России предпринимают для стабильности

  • Владимир Путин подписал указ о расчете авиакомпаний с лизингодателями из «недружественных стран» в рублях через счета в российских банках, в сумме, эквивалентной долгу в иностранной валюте и рассчитанной по курсу, который устанавливает ЦБ РФ.
  • «Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев», — сообщили в ЦБ.
  • Банк России установил на полгода новые пороги по суммам переводов средств за границу для физических лиц. За один месяц человек может перевести за рубеж со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.
  • «Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении.
  • ФНС предложила до конца года установить мораторий на привлечение организаций к ответственности за невыдачу бумажного чека. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов направил письмо в ФНС России с предложением позволить магазинам выдавать чеки покупателям только по их просьбе, а в остальных случаях не печатать их. Из-за роста цен на специализированную бумагу издержки розничной торговли могут вырасти на 30 миллиардов в год.
  • Рыбный союз (объединяет переработчиков, в том числе ГК «Агама», «Меридиан», «Русское море») предлагает правительству ограничить экспорт рыбы для обеспечения внутреннего потребления на уровне 2021 года.
Красная рыба, лосось.
Красная рыба, лосось.
СС0
  • Российские компании обязаны будут прекратить обращение своих акций за рубежом и не смогут размещать новые, следует из правительственного законопроекта. Дивиденды можно будет получить только по рублевым бумагам.

Политика: встречи и обсуждения

  • Вячеслав Володин предложил уволиться руководителям бюджетных организаций, критикующим государство за военную операцию на Украине. «Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — написал спикер Госдумы в Telegram.
Вячеслав Володин предложил уволиться руководителям бюджетных организаций.
Вячеслав Володин предложил уволиться руководителям бюджетных организаций.
t.me/vv_volodin
  • Власти Великобритании обеспокоены тем, что США, Франция и Германия подталкивают Украину к скорейшему урегулированию и значительным уступкам в мирных переговорах с Россией, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
  • Дмитрий Медведев заявил, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны. РФ не будет закупать продовольствие у недружественных стран. Также он предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран.
  • Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который могут быть направлены средства и имущество компаний и граждан России, попавших под санкции. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Реакция: люди, сообщества

  • Чемпион мира Симон Фуркад заявил «Матч ТВ», что наклеил российский флаг, переделанный из французского, на вакс-кабину российских биатлонистов на юниорском чемпионате мира в США, чтобы показать, что они ничем не заслужили отстранения. «В тот день я оказался на стадионе ранним утром, там же находился и один из российских сервисменов. Нас было двое на трассе, мы тестировали лыжи. Когда он увидел, что российский флаг на стадионе спущен, в его глазах читалась огромная печаль. Я знал, что он не виноват в том, что произошло».
Симон Фуркад.
Симон Фуркад.
wikipedia.org
  • В случае прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России Германию ждет экономический кризис, сравнимый с ситуацией после Второй Мировой войны считает глава немецкого нефтехимического концерна BASF Мартин Брудермюллер. По его мнению, это поставит под угрозу существования, в частности, многие малые и средние компании страны.
  • Российский шахматист Сергей Карякин планирует на следующей неделе подать апелляцию на решение об отстранении его от соревнований по политическим мотивам.
  • Ингеборга Дапкунайте покинула Россию, временно переехав с сыном в Брюссель. Дапкунайте отметила, что «культура отмены» на Западе ее не задевает, но запрет на выступления тех или иных людей — это цензура, сообщает РБК.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телекалал получил от Google 1 млрд руб. в качестве неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении на видеохостинге YouTube (принадлежит Google). Полученные средства пойдут на поддержку военной операции России на Украине, заявил телеканал.
  • Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом в четыре миллиона рублей за неудаление «недостоверной информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ».
  • В Эстонии с 11 апреля запретят работу «Яндекс.Такси». Интернет-провайдеры в стране должны ограничить доступ к сайтам и приложениям «Яндекса», а магазины приложений обязаны перестать обновлять их.
&quot;Яндекс.Такси&quot;
«Яндекс.Такси»
www.flickr.com/

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 83,42₽
  • EUR 92,14₽

Удачной субботы! Вот что произошло 31 марта: поражение «Азова», газ за рубли и отмененные гастроли.

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