Поражение «Азова», газ за рубли и отмененные гастроли. Что еще произошло 31 марта

Главное за 31 марта
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Минобороны РФ
— Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров;
— Подразделения ЛНР продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра;
— Группировка войск ДНР, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая;
— В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники. Средствами противовоздушной обороны российских ВКС сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24, а также 4 украинских беспилотника;
— Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Один из них был сбит. Второй от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.
- США вывели свои ВМС из Черного моря из-за событий на Украине, решений о сроках их возвращения пока нет, заявил Пентагон.
- Украина обратилась к США с просьбой передать вооруженным силам страны большое количество вооружений. По данным CNN, полный перечень, который передан американскому конгрессу, содержит 17 пунктов. В него вошли в том числе самолеты-штурмовики российского производства Су-25, артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты, ударные беспилотники.
- В ДНР заявили, что не выпустят украинских военных из Мариуполя, потому что власти ДНР считают их военными преступниками.
- Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, число беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины в РФ превысило половину миллиона: уже более 529 тысяч человек пересекли границу.
- Новый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию кризиса пройдет онлайн 1 апреля.
Экономика, что с ней происходит
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Европейский банк реконструкции и развития обнародовал прогноз развития российской и украинской экономики. Падение ВВП России, согласно прогнозу, в 2022 году может составить 10%, а в следующем году он покажет нулевой рост.
— Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% вместо ожидавшегося роста на 3,5%. При этом в 2023 году ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины — рост сразу на 23%.
- В Международном валютном фонде заявили, что санкции против России могут ослабить влияние доллара в мировой финансовой системе.
- По состоянию на 25 марта международные резервы Российской Федерации составили $604,4 млрд, сократившись по сравнению с 25 февраля на $25 млрд", — говорится в сообщении. Факторами, повлиявшими на это, ЦБ назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.
- Убытки банков РФ в 2022 г. могут составить от 3,5 трлн до 5,8 трлн руб. Сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оценку ЦБ. Сбербанк и ВТБ оценили свои потенциальные убытки от участия в госпрограммах поддержки почти в 600 млрд руб.
- Индия и Россия завершили работу над заменой SWIFT, пишет индийская Economic Times.
- Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
- Эрдоган заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России.
- Автомобильный завод концерна Stellantis в Калуге, где выпускают машины марок Peugeot, Citroen и Opel, приостановит работу из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщил гендиректор компании Карлос Таварес.
- «Магнит» сообщил о падении продаж сахара на прошлой неделе на 48% по сравнению с концом февраля.
- США смягчили ограничения на импорт российских минеральных удобрений, чтобы избежать дефицита продукции, пишет «Коммерсант».
- Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group с 1 апреля снижает на 10−15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля, сообщила РИА Новости компания.
- На Московской бирже состоялись первые с конца февраля полноценные торги акциями. Большинство бумаг завершили сессию ростом, а индекс MOEX вырос на 7,6%.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о запуске чартеров на Кавказ, Алтай, Байкал и Сахалин. В весенне-летнем периоде 2022 года туристические чартерные программы появятся практически во всех федеральных регионах страны. Также в Ростуризме отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов. Летом для туристов станут доступны путешествия в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал.
- Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство не планирует вводить регулирование цен на продовольствие.
Что в России принимают для стабильности
- В России с 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям от кредиторов, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. «Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал премьер-министр.
- На экспорт подсолнечного масла наложат лимит в 1,5 млн тонн, шрота — 700 тыс. тонн. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 апреля по 31 августа. Кроме того, Минсельхоз установит временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа. По мнению Минсельхоза, эти меры помогут избежать дефицита и резкого повышения стоимости сырья и социально-значимой продукции.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с «недружественными странами» в рублях — они должны открыть счета в российских банках, порядок вступит в силу 1 апреля. Контрагенты из «недружественных стран» будут переводить средства на специальный валютный счет в «Газпромбанке», который будет продавать эти средства по поручению контрагента на Мосбирже, и производить перевод вырученных средств в рублях на счет поставщика.
- Правительство запустит программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь. Такое поручение дал Владимир Путин.
- Российские студенты, отчисленные из университетов Европы, смогут бесплатно продолжить обучение в российских вузах. Соответствующее постановление, сообщает «Интерфакс», подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Политика: встречи и обсуждения
- «Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
- Премьер Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним сказал, что условия для прекращения огня на Украине пока не созрели, а время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не наступило.
- Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям заняться украинскими учебниками истории. Следственный комитет намерен дать «правовую оценку» тому, как они «нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку» Министерство просвещения России заявило, что украинские учебники искажают историю.
Реакция: люди, сообщества
- Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе завершился, вопрос об исключении или приостановке участия России в организации так и не был вынесен на обсуждение. Более того, русский язык решением конгресса был признан официальным языком ФИФА.
- Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил планировавшееся на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко после того, как она в соцсетях осудила происходящее на Украине. Вероятно, по той же причине в Барнауле отменен концерт Валерия Меладзе. Артист должен был выступить в «Титов-Арене» 17 мая.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российские блогеры могут обращаться с исками в суд в адрес компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена на территории России) о возмещении убытков в результате ее экстремистской деятельности, Лига безопасного интернета готова оказать помощь в сопровождении такого рода исков, сообщила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
- Сервисы аренды техники рассказали РБК о росте спроса на свои услуги в марте. Например, спрос на ноутбуки поднялся на 30%, на смартфоны — на 15−40% в зависимости от сервиса. Кроме того, заметно рос спрос на аренду игровых приставок.
- URA. RU подает в суд на итальянскую газету Stampa, которая использовала фотографию агентства с последствиями удара украинской «Точкой-У» по Донецку, чтобы проиллюстрировать фейк «о бойне в Киеве, которую якобы устроила российская армия». Юристы готовят иск в итальянский суд.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 1 апреля:
- USD 83,41₽
- EUR 92,49₽
Биржевая стоимость газа в Европе после заявлений Путина о расчетах за рубли подорожал почти на $1,5 тыс. за 1 тыс. кубов.
Отличной пятницы! Загляните, что произошло 30 марта: новые беженцы, все — за рубли и пауза в маркировке.