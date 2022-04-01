Поражение «Азова», газ за рубли и отмененные гастроли. Что еще произошло 31 марта

Главное за 31 марта

Минобороны РФ

— Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров;

— Подразделения ЛНР продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на 2 километра;

— Группировка войск ДНР, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая;

— В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники. Средствами противовоздушной обороны российских ВКС сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24, а также 4 украинских беспилотника;

— Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Один из них был сбит. Второй от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов.

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск , Лисичанск , Чугуев и Новомосковск , с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.

, , и , с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. США вывели свои ВМС из Черного моря из-за событий на Украине , решений о сроках их возвращения пока нет , заявил Пентагон.

из Черного моря из-за событий на Украине решений о сроках их возвращения пока нет заявил Пентагон. Украина обратилась к США с просьбой передать вооруженным силам страны большое количество вооружений . По данным CNN , полный перечень , который передан американскому конгрессу , содержит 17 пунктов. В него вошли в том числе самолеты-штурмовики российского производства Су-25 , артиллерийские системы , зенитно-ракетные комплексы , противотанковые ракеты Javelin , противокорабельные ракеты , ударные беспилотники.

. По данным CNN полный перечень который передан американскому конгрессу содержит 17 пунктов. В него вошли в том числе самолеты-штурмовики российского производства Су-25 артиллерийские системы зенитно-ракетные комплексы противотанковые ракеты Javelin противокорабельные ракеты ударные беспилотники. В ДНР заявили , что не выпустят украинских военных из Мариуполя, потому что власти ДНР считают их военными преступниками.