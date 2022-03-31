Что произошло 30 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 30 марта Минобороны РФ — Российские военные, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к Великой Новоселке, идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива; — Силы ЛНР продолжают наступление на Северодонецк, ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка; — На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск; — Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск на Донбассе; — ВС России оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области; — В Ровенской области близ украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. Российской ПВО за сутки уничтожены 10 украинских беспилотников в районах Изюма, Новой Каховки, Донецка, Николаева, Бердянска, Горловки, Луганска и Рубежного; — Накануне оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, три зенитных ракетных комплекса — один С-300 и два — «Бук-М1». Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ; — Всего с начала операции уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотника, 1767 танков и других боевых бронемашин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие; — На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Вооруженные силы выполнили все основные задачи на киевском и черниговском направлениях в рамках спецоперации на Украине. На первом этапе операции нужно было заставить силы Киева сконцентрироваться на удержании крупных городов. Затем планировалось нанести удар , чтобы не позволить ему использовать силы в Донбассе.

на киевском и черниговском направлениях в рамках спецоперации на Украине. На первом этапе операции нужно было заставить силы Киева сконцентрироваться на удержании крупных городов. Затем планировалось нанести удар чтобы не позволить ему использовать силы в Донбассе. Киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и России , сообщило МО РФ. Выявлены конкретные должностные лица , которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине — это руководители подразделений и сотрудники Пентагона и его основных компаний-подрядчиков.

против населения Донбасса и России сообщило МО РФ. Выявлены конкретные должностные лица которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине — это руководители подразделений и сотрудники Пентагона и его основных компаний-подрядчиков. С 24 февраля по 28 марта на Украине погибли 1179 мирных жителей , сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека. Еще 1860 украинцев получили ранения. Реальные цифры могут быть больше , организация не сразу учитывает случаи , которые следует дополнительно верифицировать.

мирных жителей сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека. Еще украинцев получили ранения. Реальные цифры могут быть больше организация не сразу учитывает случаи которые следует дополнительно верифицировать. С начала спецоперации Украину покинули 3 901 713 человек , сообщило агентство ООН по делам беженцев. Их приняли страны: Польша — 2 314 623, Румыния — 602 461, Молдавия — 385 222, Венгрия — 359 197, Словакия — 278 238, Россия — 271 254 ( данные на 22 марта), Белоруссия — 9875. В России есть более свежие цифры: число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 492 тыс. человек , сообщает источник ТАСС.

, сообщает источник ТАСС. Владимир Мединский прокомментировал состоявшиеся переговоры: Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ. Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Экономика , что с ней происходит

Мировым рынкам грозит опасность , но она спровоцирована не действиями России , а «безудержной санкционной истерией» Запада , считает постпред России при ООН Василий Небензя. По его мнению , попытки изолировать Россию приведут к мировому экономическому кризису исторического масштаба.

но она спровоцирована не действиями России а Запада считает постпред России при ООН Василий Небензя. По его мнению попытки изолировать Россию приведут к мировому экономическому кризису исторического масштаба. Финская железнодорожная компания VR Transpoint объявила , что 30 марта возобновляет прием поездов из России. Компания приостанавливала их прием 27 марта из-за санкций , введенных против РЖД британскими властями.

объявила что 30 марта из России. Компания приостанавливала их прием 27 марта из-за санкций введенных против РЖД британскими властями. НЛМК продолжает поставки в Европу и США в прежнем режиме , сообщил финансовый директор компании.

продолжает в Европу и США в прежнем режиме сообщил финансовый директор компании. Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group ( бренды Cropp , House , Mohito , Reserved и Sinsay) закрыл все свои магазины в России. Этаж с польскими брендами вчера опустел и в ТРЦ Барнаула.

В ТРЦ «Пионер» закрыли брендовые магазины Sinsay , Cropp и House. altapress.ru. Анна Зайкова. В ТРЦ «Пионер» закрыли брендовые магазины Sinsay , Cropp и House. altapress.ru. Анна Зайкова. В ТРЦ «Пионер» закрыли брендовые магазины Sinsay , Cropp и House. altapress.ru. Анна Зайкова. В ТРЦ «Пионер» закрыли брендовые магазины Sinsay , Cropp и House. altapress.ru. Анна Зайкова.

От рекламы в РФ отказалась треть крупнейших иностранных рекламодателей.

Авиакомпания «Россия» сообщила о переводе своего флота в 125 самолетов в российскую юрисдикцию.

в российскую юрисдикцию. Дефицита спортивных товаров в РФ не ожидается , заявили в Минпромторге. Около 70% видов спортивных товаров для массового спорта в России производится в стране и может быть импортозамещено , отметили в министерстве.

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на российском рынке недвижимости составил ., что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Это максимальное значение для первого квартала за 20-летнюю историю наблюдений консалтинговой компании «Джонс Лэнг ЛаСаль». пришлось на сделки с площадками под жилые проекты. Сбербанк пошел на непопулярный , но экономически обоснованный шаг — отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки , по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

Биржевая цена европейского газа выросла на 15%, до $1449 за тыс. кубов. Топливо дорожает на сообщениях о нежелании европейских компаний покупать газ за рубли.

европейского на 15%, до $1449 за тыс. кубов. Топливо дорожает на сообщениях о нежелании европейских компаний покупать газ за рубли. Рынок российских акций вырос к закрытию торгов. Индекс Московской биржи превысил 2,5 тыс. пунктов , показав рост на 4,3%. Индекс РТС поднялся на 7,67%, до 949,23 пункта. Курс доллара на Мосбирже снизился на 1,8 руб., до 83,45 руб./$. Курс евро также опустился — на 1,93 руб., до 92,18 руб./€.

Что в России принимают для стабильности

На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что всего в новый список мер вошло около 20 пунктов. Вот основные из них:

— Правительство решило легализовать так называемый параллельный импорт. Теперь в Россию можно будет законно ввозить зарубежные товары без согласия производителя-правообладателя;

— Кабмин также смягчил требования к маркировке молока и воды, введенной в 2021—2022 годах. В частности, продовольственные магазины смогут до 1 сентября 2022 года не передавать в систему мониторинга информацию о продажах молочной продукции, а до 1 марта 2023 года — бутилированной воды.

До 1 декабря 2023 года будут освобождены от необходимости отправлять такие сведения организации общепита, образовательные учреждения, детские сады и больницы. Кроме того, обязательная маркировка молочной продукции фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами отложена на год — до 1 декабря 2023 года;

— Определены новые параметры льготной ипотеки — ставка увеличена с 7% до 12%, при этом объем кредитов возрастет на три месяца начиная с апреля. Вырастет и максимальный объем кредита: вместо 3 млн рублей он составит 6 млн. Взять такой заем можно до 1 июля 2022 года. При этом ставки по дальневосточной, сельской и семейной ипотекам останутся прежними — 2%, 3% и 6% соответственно;

— Объем авансирования по госзакупкам в этом году будет увеличен до 50% от стоимости контракта, если средства пойдут без казначейского сопровождения. Вместе с ним аванс может достичь 90%, сообщил Мишустин;

— Аналогичные положения рекомендуется применять и для контрактов, финансируемых из региональных бюджетов.

ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам.

к иностранной валюте или мировым товарным индексам. На совещании в правительстве был поднят вопрос о возможности применения МСП льготной ставки страховых взносов в 15% ко всему фонду оплаты труда. В случае принятия эта мера может сэкономить бизнесу 130−300 млрд руб. в 2022 году.

Политика: встречи и обсуждения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем договорились привлечь экспертов из двух стран для обсуждения вопроса оплаты газовых контрактов в рублях , сообщает Кремль.

, сообщает Кремль. Идею о расширении перечня товаров , которые Россия будет экспортировать за рубли , необходимо проработать. Об этом заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос , как в Кремле относятся к предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина принимать плату в российской валюте за удобрения , нефть , уголь , зерно и масло , сообщает РБК.

которые Россия будет экспортировать за рубли необходимо проработать. Об этом заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос как в Кремле относятся к предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина принимать плату в российской валюте за удобрения нефть уголь зерно и масло сообщает РБК. В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предусматривает запрет деятельности РПЦ на Украине , изъятии ее недвижимости и иного имущества. Его подготовила группа народных депутатов во главе с депутатом от партии «Голос» Инной Совсун.

Реакция: люди , сообщества

Омбудсмен Татьяна Москалькова :

: «Ко мне поступают обращения добровольцев , потому что люди озлобляются. Я слышу со стороны и наших , с российской стороны , со стороны наших граждан , что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь , месть порождает месть , кровь — кровь , и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация», — предупредила уполномоченная по правам человека.

потому что люди озлобляются. Я слышу со стороны и наших с российской стороны со стороны наших граждан что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь месть порождает месть кровь — кровь и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация», — предупредила уполномоченная по правам человека. Бренд Ritter Sport остается России , в том числе из-за того , что такое решение неизбежно повлияет на фермеров. У шоколадного бренда есть своя плантация какао-бобов в Никарагуа. Помимо этого , Ritter Sport уже много лет сотрудничает с фермерскими хозяйствами в Перу и Западной Африке. Резкое снижение производства в результате прекращения поставок в Россию «имело бы серьезные последствия для нас , как для независимой семейной компании», заявил представитель Ritter Sport.

Шоколад Ritter Sport. СС0

Ученые Алтайского государственного аграрного университета разработали добавку на основе хвои , которая может заместить импортный каротин в кормах для сельскохозяйственных животных и птицы. Добавка позволит заместить импортные витамины и аминокислоты , дефицит которых прогнозируют на фоне антироссийских санкций.

Информация , которую вы могли пропустить

Неизвестные накрыли большими флагами Украины советские танки , входящие в советский мемориальный комплекс в берлинском Тиргартене. Российское посольство в этой связи направило в МИД Германии ноту , указав на «недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов».

советские танки входящие в советский мемориальный комплекс в берлинском Тиргартене. Российское посольство в этой связи направило в МИД Германии ноту указав на «недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов». США планируют выделить Украине в 2023 году помощь на «противодействие дезинформации и враждебному влиянию» России в размере $682 млн , что на $219 млн больше , чем ранее.

на «противодействие дезинформации и враждебному влиянию» России в размере , что на больше чем ранее. Samsung убрала букву «Z» из названий своих смартфонов в Литве , Латвии и Эстонии.

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Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 31 марта:

USD 84,06₽

EUR 93,7₽

Хорошего четверга! Вот что произошло 29 марта: в поисках мира, цель — Донбасс и санкции для самих себя.