Что произошло 29 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 29 марта В Стамбуле завершились российско-украинские переговоры . Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил , что прошли они конструктивно и отметил , что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил что прошли они конструктивно и отметил что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру. Россия получила письменные предложения от Украины , подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу . Украинские предложения включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения.

подтверждающие Киева . Украинские предложения включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил , что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Что это значит: — Замглавы Минобороны РФ, член делегации Александр Фокин: Россия кардинально, в разы сократит военную активность на киевском и черниговском направлении; — Владимр Мединский: переговоры президентов России и Украины возможны после подготовки договора, одновременно с парафированием его на уровне МИД. Украинская делегация предложила в ходе переговоров с Россией в Стамбуле зафиксировать позиции Украины и России по Крыму , в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Проблема республик Донбасса вынесена в отдельный пункт , который будут проговаривать на встрече президенты России и Украины.

в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Проблема республик Донбасса вынесена в отдельный пункт который будут проговаривать на встрече президенты России и Украины. Украина в ходе переговоров с Россией предложила новую систему гарантий безопасности , которая , в том числе , включает нейтральный статус государства. Об этом после переговоров заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Он уточнил , что гарантами новой системы могут стать страны Совбеза ООН , в том числе и Россия , а также Франция , Турция , Германия , Италия , Израиль , Польша и Канада.

, которая в том числе включает нейтральный статус государства. Об этом после переговоров заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Он уточнил что гарантами новой системы могут стать страны Совбеза ООН в том числе и Россия а также Франция Турция Германия Италия Израиль Польша и Канада. Владимир Мединский уточнил , что предложения Киева по гарантиям безопасности для Украины не распространяются на территорию Крыма , Севастополь и республики Донбасса , Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.

что предложения Киева по гарантиям безопасности для Украины не распространяются на территорию Крыма Севастополь и республики Донбасса от стремления Встреча президентов России и Украины возможна после подготовки договора. По словам Мединского , переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны одновременно с парафинированием договора на уровне МИД.

О ходе спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил , что основные задачи специальной военной операции на Украине выполнены , а потому теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Сергей Шойгу пообещал , что новобранцев не будут направлять в «горячие точки» . Он также отметил , что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».

в ходе селекторного совещания заявил что , а потому теперь есть возможность Сергей Шойгу пообещал что . Он также отметил что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания». Минобороны РФ о ситуации на начало дня:

— Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного

пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева;

— Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка;

— В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

В подвалах освобожденных зданий Мариуполя российские военные обнаружили тела мирных граждан со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами , заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия на переговорах в Стамбуле заявила протест после появления видео с издевательствами над российскими военными. Украинцы пообещали принять самые жесткие меры , если первыми поймают военных преступников , отметил глава российской делегации Владимир Мединский. Позднее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества , вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил о том , что российский спецназ захватил двух украинских военнослужащих , участвовавших в пытках солдат ВС РФ.

Экономика , что с ней происходит

Министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи заявил , что российская нефть нужна энергетическим рынкам и ни один производитель не может заменить ее добычу.

Сухайль Аль Мазруи заявил что энергетическим рынкам и ни один производитель не может заменить ее добычу. Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию , включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни , заявил министр экономики Коити Хагиуда , сообщили РИА Новости.

с 5 апреля предметов роскоши в Россию включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни заявил министр экономики Коити Хагиуда сообщили РИА Новости. Emirates Airlines пока не будет приостанавливать полеты в Россию , заявил президент авиакомпании Тим Кларк.

пока не будет приостанавливать полеты в Россию заявил президент авиакомпании Тим Кларк. Германия сократила импорт российского угля вдвое за последние недели.

импорт российского угля вдвое за последние недели. На торгах Мосбиржи акции VK выросли на 80%, акции Fixprice — на 28,88%. Из-за резкого подорожания акций этих компаний Мосбиржа ввела на них дискретный аукцион

акции VK выросли на 80%, акции Fixprice — на 28,88%. Из-за резкого подорожания акций этих компаний Мосбиржа ввела на них дискретный аукцион Спортивная торговая сеть Decathlon заявила о приостановке деятельности в России. В компании объясняют , что из-за санкций условия осуществления поставок не позволяют дальше работать в стране. Французский бренд Decathlon принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье». Корпорация также владеет торговыми сетями Auchan и Leroy Merlin , которые пока продолжают работу в России.

заявила о приостановке деятельности в России. В компании объясняют что из-за санкций условия осуществления поставок не позволяют дальше работать в стране. Французский бренд Decathlon принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье». Корпорация также владеет торговыми сетями Auchan и Leroy Merlin которые пока продолжают работу в России. Компания Johnson & Johnson приостановила поставки в Россию средств женской гигиены под марками O.B. и Carefree.

Johnson & Johnson. kids-mall.ru.

Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.

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и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях сообщает РБК. По мнению ведомства данные меры необходимы чтобы обеспечить «надлежащее функционирование сетей и инфраструктуры связи в России равномерную нагрузку на сеть». Компания Cushman & Wakefield , специализирующаяся на операциях с коммерческой недвижимостью , сообщила , что достигла соглашения о передаче своего бизнеса в России местному оператору.

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что изучают возможности для бизнеса на рынке России связанные с массовым уходом с него западных компаний. Это способно придать импульс наращиванию российско-китайской торговли. В то же время крупные госпредприятия Китая в этом направлении будут действовать осторожно руководствуясь санкционными рисками. До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн , из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1−7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4−6,5%. С таким прогнозом выступил Центр стратегических разработок. В долгосрочной перспективе , по ожиданиям аналитиков , российскую занятость может ждать структурная перестройка — при сокращении числа рабочих мест в автопроме , металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере IT-технологий.

Что в России предпринимают для стабильности

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минфину подготовить меры поддержки для фермеров , владельцев приусадебных хозяйств , а также для малого бизнеса , занятого в мобильной и нестационарной торговле , следует из сообщения на сайте правительства.

поручил Минпромторгу и Минфину подготовить , владельцев приусадебных хозяйств а также для малого бизнеса занятого в мобильной и нестационарной торговле следует из сообщения на сайте правительства. Минцифры РФ и ФАС будут контролировать рост цен на тарифы на сотовую связь , она не будет расти выше уровня инфляции в России , сообщили в министерстве.

на сотовую связь она не будет расти выше уровня инфляции в России сообщили в министерстве. Федеральная антимонопольная служба заподозрила крупнейшего российского производителя сахара «Продимекс» в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», в результате которой розничные цены на сахар выросли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сахар , продукты. pixabay.com/

ЦБ РФ рекомендовал банкам по заявлениям заемщиков до 31 мая конвертировать валютную ипотеку в рублевую по курсу на 18 февраля. Более 2 тысяч ипотек в иностранной валюте оставались непогашенными на 1 февраля , задолженность по ним — 16,64 млрд рублей , добавили в Центробанке.

Политика: новые заявления

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила , что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов , в том числе отказу Европы от них. Россия перенаправит энергоресурсы на другие , в том числе азиатские , рынки в случае отказа Европы от поставок. Также председатель СовФеда выступает против национализации ушедших из России иностранных компаний.

заявила что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов в том числе отказу Европы от них. Россия перенаправит энергоресурсы на другие в том числе азиатские рынки в случае отказа Европы от поставок. Также председатель СовФеда выступает против национализации ушедших из России иностранных компаний. Москва даст ответ на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее во вторник МИД Нидерландов распространил заявление о высылке из страны 17 российских дипломатов.

—Затем стало известно, что Бельгия высылает более 20 дипломатов из РФ, а Ирландия — четырех. Чехия признала одного российского дипломата персона нон грата.

— МИД РФ во вторник объявил о прекращении аккредитации и высылке на основании «принципа взаимности» четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии.

Российский МИД заявляет, что «США и их сателлиты» ведут массированную кибероперацию против России. «По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом», — сказано в заявлении МИД России.

Заместитель руководителя Россотрудничества , бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала людей сделать выбор в пользу мира , объявив при этом , что «старого мира уже нет». Об этом она написала в Telegram после встречи с жителями Мариуполя , покинувшими город во время российской спецоперации. Поклонская заявила , что хочет верить в то , что «Украина , Россия , США , Польша и т.д. — это все еще люди , а потом уже безликие государственные машины». «Но порой мне кажется , что мы оказались в мире , где расчетной единицей стали не монеты или купюры , а человеческие жизни и судьбы»

Наталья Поклонская встретилась с жителями Мариуполя. t.me/poklonskaya_nv Наталья Поклонская встретилась с жителями Мариуполя. t.me/poklonskaya_nv Наталья Поклонская встретилась с жителями Мариуполя. t.me/poklonskaya_nv Наталья Поклонская встретилась с жителями Мариуполя. t.me/poklonskaya_nv Наталья Поклонская встретилась с жителями Мариуполя. t.me/poklonskaya_nv

Реакция: люди , сообщества

Международный союз биатлонистов ( IBU) приостановил членство национальных федераций России и Белоруссии. Президент Олимпийского комитета России ( ОКР) Станислав Поздняков назвал это решение «политизированным , не основанным ни на одном правовом документе».

IBU) приостановил членство национальных федераций России и Белоруссии. Президент Олимпийского комитета России ОКР) Станислав Поздняков назвал это решение «политизированным не основанным ни на одном правовом документе». Жители Алтайского края активно собирают гуманитарную помощь для Донбасса. «Инициатив много , они самые разные. Кто-то хочет помочь военным , кто-то — беженцам , которые оказались на территории России , кто-то — мирным людям на Украине. Возможно , кто-то хочет помочь конкретным жителям , конкретным населенным пунктам», — сказал губернатор Виктор Томенко. В Барнауле сейчас готовят к отправке на Донбасс гуманитарный груз общим весом 13 тонн. Помощь предоставлена группой компаний «Союз».

Гуманитарный груз из Барнаула на Донбасс. t. me/mchs_altkray Гуманитарный груз из Барнаула на Донбасс. t. me/mchs_altkray

Информация , которую вы могли пропустить

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил , что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя . По мнению обозревателя , сейчас Европе следует пересмотреть свою политику и полностью ее изменить. Кроме того , странам необходимо понять , что вводя ограничения против России , они принимают их против самих себя. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

что европейские страны не подумали . По мнению обозревателя сейчас Европе следует пересмотреть свою политику и полностью ее изменить. Кроме того странам необходимо понять что вводя ограничения против России они принимают их против самих себя. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT. Российский бизнес и предприниматели подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков, владельцы которых приостановили или прекратили работу в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК.

— Среди таких марок — бренды платежных систем Mastercard и American Express, автомобилей Audi и BMW, одежды, спортивных товаров и косметики Leviʼs, Nike и Christian Dior. Как отмечает издание, большая часть заявок соответствуют оригинальным названиям брендов. В некоторых случаях встречаются переработки известной торговой марки или копирование ее фирменного стиля.

Audi Q7. архив Ауди Центра Барнаул

Русская служба BBC аннулировала собственное сообщение о том , что российский предприниматель Роман Абрамович испытывал признаки отравления химическим оружием. «Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. Приносим извинения за допущенную ошибку », — сообщается в Telegram-канале BBC.

аннулировала собственное сообщение о том что российский предприниматель Роман Абрамович испытывал признаки отравления химическим оружием. «Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. », — сообщается в Telegram-канале BBC. После начала военной операции на Украине «Первый канал» стал информационным и отказался от выпуска в эфир некоторых программ , в их числе передача «Познер», сообщил телеведущий Владимир Познер в Telegram-канале программы.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 30 марта:

USD 86,28₽

EUR 96,01₽

Отличного дня! Вот что произошло 28 марта: переговоры в Стамбуле, укрепление рубля и «бан» Масяне.