Главное за 29 марта
- В Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что прошли они конструктивно и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.
- Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Украинские предложения включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового уничтожения.
- Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Что это значит:
— Замглавы Минобороны РФ, член делегации Александр Фокин: Россия кардинально, в разы сократит военную активность на киевском и черниговском направлении;
— Владимр Мединский: переговоры президентов России и Украины возможны после подготовки договора, одновременно с парафированием его на уровне МИД.
- Украинская делегация предложила в ходе переговоров с Россией в Стамбуле зафиксировать позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Проблема республик Донбасса вынесена в отдельный пункт, который будут проговаривать на встрече президенты России и Украины.
- Украина в ходе переговоров с Россией предложила новую систему гарантий безопасности, которая, в том числе, включает нейтральный статус государства. Об этом после переговоров заявил член украинской делегации Давид Арахамия. Он уточнил, что гарантами новой системы могут стать страны Совбеза ООН, в том числе и Россия, а также Франция, Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.
- Владимир Мединский уточнил, что предложения Киева по гарантиям безопасности для Украины не распространяются на территорию Крыма, Севастополь и республики Донбасса, Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.
- Встреча президентов России и Украины возможна после подготовки договора. По словам Мединского, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны одновременно с парафинированием договора на уровне МИД.
О ходе спецоперации
- Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине выполнены, а потому теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Сергей Шойгу пообещал, что новобранцев не будут направлять в «горячие точки». Он также отметил, что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».
- Минобороны РФ о ситуации на начало дня:
— Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного
пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева;
— Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка;
— В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.
- В подвалах освобожденных зданий Мариуполя российские военные обнаружили тела мирных граждан со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- Россия на переговорах в Стамбуле заявила протест после появления видео с издевательствами над российскими военными. Украинцы пообещали принять самые жесткие меры, если первыми поймают военных преступников, отметил глава российской делегации Владимир Мединский. Позднее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил о том, что российский спецназ захватил двух украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат ВС РФ.
Экономика, что с ней происходит
- Министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи заявил, что российская нефть нужна энергетическим рынкам и ни один производитель не может заменить ее добычу.
- Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил министр экономики Коити Хагиуда, сообщили РИА Новости.
- Emirates Airlines пока не будет приостанавливать полеты в Россию, заявил президент авиакомпании Тим Кларк.
- Германия сократила импорт российского угля вдвое за последние недели.
- На торгах Мосбиржи акции VK выросли на 80%, акции Fixprice — на 28,88%. Из-за резкого подорожания акций этих компаний Мосбиржа ввела на них дискретный аукцион
- Спортивная торговая сеть Decathlon заявила о приостановке деятельности в России. В компании объясняют, что из-за санкций условия осуществления поставок не позволяют дальше работать в стране. Французский бренд Decathlon принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье». Корпорация также владеет торговыми сетями Auchan и Leroy Merlin, которые пока продолжают работу в России.
- Компания Johnson & Johnson приостановила поставки в Россию средств женской гигиены под марками O.B. и Carefree.
- Агентство Bloomberg приостанавливает деятельность на территории России и Белоруссии.
- Минцифры разослало мобильным операторам рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях, сообщает РБК. По мнению ведомства, данные меры необходимы, чтобы обеспечить «надлежащее функционирование сетей и инфраструктуры связи в России, равномерную нагрузку на сеть».
- Компания Cushman & Wakefield, специализирующаяся на операциях с коммерческой недвижимостью, сообщила, что достигла соглашения о передаче своего бизнеса в России местному оператору.
- Газета South China Morning Post пишет, что малые и средние частные фирмы КНР изучают возможности для бизнеса на рынке России, связанные с массовым уходом с него западных компаний. Это способно придать импульс наращиванию российско-китайской торговли. В то же время крупные госпредприятия Китая в этом направлении будут действовать осторожно, руководствуясь санкционными рисками.
- До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1−7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4−6,5%. С таким прогнозом выступил Центр стратегических разработок. В долгосрочной перспективе, по ожиданиям аналитиков, российскую занятость может ждать структурная перестройка — при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере IT-технологий.
Что в России предпринимают для стабильности
- Вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минфину подготовить меры поддержки для фермеров, владельцев приусадебных хозяйств, а также для малого бизнеса, занятого в мобильной и нестационарной торговле, следует из сообщения на сайте правительства.
- Минцифры РФ и ФАС будут контролировать рост цен на тарифы на сотовую связь, она не будет расти выше уровня инфляции в России, сообщили в министерстве.
- Федеральная антимонопольная служба заподозрила крупнейшего российского производителя сахара «Продимекс» в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», в результате которой розничные цены на сахар выросли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
- ЦБ РФ рекомендовал банкам по заявлениям заемщиков до 31 мая конвертировать валютную ипотеку в рублевую по курсу на 18 февраля. Более 2 тысяч ипотек в иностранной валюте оставались непогашенными на 1 февраля, задолженность по ним — 16,64 млрд рублей, добавили в Центробанке.
Политика: новые заявления
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе отказу Европы от них. Россия перенаправит энергоресурсы на другие, в том числе азиатские, рынки в случае отказа Европы от поставок. Также председатель СовФеда выступает против национализации ушедших из России иностранных компаний.
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Москва даст ответ на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее во вторник МИД Нидерландов распространил заявление о высылке из страны 17 российских дипломатов.
—Затем стало известно, что Бельгия высылает более 20 дипломатов из РФ, а Ирландия — четырех. Чехия признала одного российского дипломата персона нон грата.
— МИД РФ во вторник объявил о прекращении аккредитации и высылке на основании «принципа взаимности» четырех работников литовского посольства, трех сотрудников посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии.
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Российский МИД заявляет, что «США и их сателлиты» ведут массированную кибероперацию против России. «По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом», — сказано в заявлении МИД России.
- Заместитель руководителя Россотрудничества, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала людей сделать выбор в пользу мира, объявив при этом, что «старого мира уже нет». Об этом она написала в Telegram после встречи с жителями Мариуполя, покинувшими город во время российской спецоперации. Поклонская заявила, что хочет верить в то, что «Украина, Россия, США, Польша и т.д. — это все еще люди, а потом уже безликие государственные машины». «Но порой мне кажется, что мы оказались в мире, где расчетной единицей стали не монеты или купюры, а человеческие жизни и судьбы»
Реакция: люди, сообщества
- Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство национальных федераций России и Белоруссии. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал это решение «политизированным, не основанным ни на одном правовом документе».
- Жители Алтайского края активно собирают гуманитарную помощь для Донбасса. «Инициатив много, они самые разные. Кто-то хочет помочь военным, кто-то — беженцам, которые оказались на территории России, кто-то — мирным людям на Украине. Возможно, кто-то хочет помочь конкретным жителям, конкретным населенным пунктам», — сказал губернатор Виктор Томенко. В Барнауле сейчас готовят к отправке на Донбасс гуманитарный груз общим весом 13 тонн. Помощь предоставлена группой компаний «Союз».
Информация, которую вы могли пропустить
- Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя. По мнению обозревателя, сейчас Европе следует пересмотреть свою политику и полностью ее изменить. Кроме того, странам необходимо понять, что вводя ограничения против России, они принимают их против самих себя. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.
- Российский бизнес и предприниматели подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков, владельцы которых приостановили или прекратили работу в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК.
— Среди таких марок — бренды платежных систем Mastercard и American Express, автомобилей Audi и BMW, одежды, спортивных товаров и косметики Leviʼs, Nike и Christian Dior. Как отмечает издание, большая часть заявок соответствуют оригинальным названиям брендов. В некоторых случаях встречаются переработки известной торговой марки или копирование ее фирменного стиля.
- Русская служба BBC аннулировала собственное сообщение о том, что российский предприниматель Роман Абрамович испытывал признаки отравления химическим оружием. «Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. Приносим извинения за допущенную ошибку», — сообщается в Telegram-канале BBC.
- После начала военной операции на Украине «Первый канал» стал информационным и отказался от выпуска в эфир некоторых программ, в их числе передача «Познер», сообщил телеведущий Владимир Познер в Telegram-канале программы.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 30 марта:
- USD 86,28₽
- EUR 96,01₽
Отличного дня! Вот что произошло 28 марта: переговоры в Стамбуле, укрепление рубля и «бан» Масяне.