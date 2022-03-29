Барнаул отправит 13 тонн гуманитарного груза на Донбасс

Первый гуманитарный груз, который отправят из Алтайского края на Донбасс, весит 13 тонн, рассказали в региональном МЧС.

Все это продукты: гречка, горох, перловка, пшено, рис, манка, сахар, тушенка, растительное масло и печенье. Их предоставила группа компаний «Союз».

Глава города Вячеслав Франк уже поблагодарил генерального директора группы компаний «Союз» Владимира Отмашкина.

«Это наша обязанность, помогать тем, кто в этом нуждается. Мы всегда это делали и будем продолжать. Как говорят: есть государственная политика, а есть народная дипломатия, когда решение что-то сделать идет от сердца, души. Это помощь и поддержка населения Донбасса и российских военных», — цитирует Отмашкина сайт города.

Кстати, номенклатуру необходимых товаров для гуманитарной помощи определяет МЧС и Минобороны России.

Гуманитарный груз из Барнаула на Донбасс. t. me/mchs_altkray

Губернатор Виктор Томенко на аппаратном совещании в правительстве края отметил, что все, кто желает помочь, могут обратиться в МЧС.

«Кто-то хочет помочь военным, кто-то — беженцам, которые оказались на территории России, кто-то — мирным людям на Украине. Возможно, кто-то хочет помочь конкретным жителям, конкретным населенным пунктам. В любом случае вся координация деятельности должна быть за ГУ МЧС России по Алтайскому краю», — сказал глава региона.

Ранее 23 марта фура с посылками отправилась из Алейска в Брянскую область — к военнослужащим из Алтайского края.