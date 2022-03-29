Переговоры в Стамбуле, укрепление рубля и «бан» Масяне. Что еще произошло 28 марта

Главное за 28 марта

Минобороны РФ:

— Группировка войск российских Вооруженных Сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки;

— Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны;

— Высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева;

— Авиация и ПВО в течение суток сбили в воздухе два Су-24 и один Су-25 украинской армии;

— В течение суток 28 марта оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины, в том числе две установки реактивной системы залпового огня;

— В районе Мариуполя над морем сбит украинский Ми-8, направлявшийся для эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.

Впервые за последние восемь лет Северо-Крымский канал полностью наполнен днепровской водой , сообщили в правительстве Крыма.

полностью наполнен днепровской водой сообщили в правительстве Крыма. Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время , бои уже переместились с окраин в центр города , заявил глава ДНР Денис Пушилин. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации города. По его оценкам , в городе сейчас остаются около 160 тыс. жителей.