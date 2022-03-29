Переговоры в Стамбуле, укрепление рубля и «бан» Масяне. Что еще произошло 28 марта

Главное за 28 марта
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Минобороны РФ:
— Группировка войск российских Вооруженных Сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки;
— Подразделения Луганской Народной Республики в ходе наступления продвинулись на 5 километров, овладели населенными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Новолюблино, Терны;
— Высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева;
— Авиация и ПВО в течение суток сбили в воздухе два Су-24 и один Су-25 украинской армии;
— В течение суток 28 марта оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины, в том числе две установки реактивной системы залпового огня;
— В районе Мариуполя над морем сбит украинский Ми-8, направлявшийся для эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Впервые за последние восемь лет Северо-Крымский канал полностью наполнен днепровской водой, сообщили в правительстве Крыма.
- Донецкие силовики рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости полной эвакуации города. По его оценкам, в городе сейчас остаются около 160 тыс. жителей.
- В ООН призвали Россию и Украину расследовать видео, на которых показаны издевательства над пленными. Видео, на котором предположительно, украинские военнослужащие стреляют по ногам пленным российским военным 27 марта широко распространялось в сети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».
- Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вчера прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины. Переговоры в очном начинаются сегодня.
Экономика, что с ней происходит
- Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala решил приостановить все инвестиции в Россию. Конфликт на Украине «оказывает воздействие на экономику по всему миру», отметил генеральный директор фонда Хальдун Халифа аль-Мубарак. Всего в России фонд намеревался инвестировать около $6 млрд.
- Японское законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных центробанков, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ РФ. Об этом заявил в понедельник на парламентском заседании японский министр финансов Сюнъити Судзуки. Активы ЦБ России в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд.
- Владимир Путин к 31 марта ожидает от кабмина, ЦБ и «Газпрома» доклад об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в «недружественные страны», сообщила пресс-служба Кремля.
- Страны G7 попросят свои компании не платить России за газ в рублях, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя Японии в «семерке».
- Совет министров Испании планирует одобрить во вторник план смягчения для королевства последствий ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Педро Санчес. «План, который Совет министров утвердит завтра и который продлится до 30 июня, обойдется приблизительно в €6 млрд в виде прямой помощи и снижения налоговых ставок и в €10 млрд в виде кредитов для смягчения воздействия кризиса на семьи и компании», — отметил глава правительства.
- Роскосмос планирует удвоить орбитальную группировку на фоне санкций, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
- В пресс-службе финской компании Fazer сообщили, что компания сменит юридическое лицо в России и будет называться ООО «Хлебный дом». Такое решение принято в связи с тем, что Fazer уходит с российского рынка.
- Голландский пивоваренный концерн Heineken уйдет из России, сообщается на сайте компании. Компания передаст бизнес в стране новому владельцу, при этом не получит прибыли от передачи прав собственности. Концерн ожидает, что потеряет около €400 млн. Вслед за этим Carlsberg объявил, что полностью уходит с российского рынка. «Мы приняли трудное и безотлагательное решение добиться полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем правильным в нынешних условиях», — говорится в заявлении Carlsberg.
- Шведская компания Tetra Pak решила приостановить выпуск упаковок для вина и напитков объемом два литра в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков. Ассортимент пищевой упаковки пришлось сократить из-за нехватки некоторых компонентов, в том числе картона.
- Apple планирует сократить производство iPhone и AirPods из-за падения спроса, вызванного украинским кризисом и ростом инфляции, сообщает газета Nikkei. В следующем квартале компания планирует произвести на 20% меньше iPhone SE (минус 2−3 млн гаджетов), чем планировалось изначально. Также Apple сокращает заказы на производство AirPods в 2022 году более чем на 10 млн единиц.
- Поставки офисной бумаги в РФ стабилизируются к середине апреля, спрос полностью закрывается отечественными производителями, дефицита не будет, сообщил Минпромторг.
- Курс евро на Мосбирже впервые с 28 февраля опустился ниже 97 руб. К концу торгов европейская валюта стоила 96,6 руб (-8,4 руб.), доллар — 89,75 руб. (-6,25 руб.).
- «Лента» готова принять на работу сотрудников компаний, которые покидают российский рынок из-за санкций. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Что в России принимают для стабильности
- Путин поручил выделить в 2022 году дополнительно не менее 120 млрд руб. на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения, сообщили в Кремле.
- Президент России поручил правительству к 1 апреля установить ставку по льготной ипотеке на уровне не более 12%. Для регионов лимит составит 6 млн руб.
- Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил отменить или сократить обязательные требования к бизнесу на 1,5 трлн руб. в год, пишут «Известия». Предложенная «регуляторная гильотина» касается десяти блоков: труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.
- Российские производители смогут ввести мораторий на повышение цен на хлеб, для этого правительство выделило 2,5 млрд руб., субсидий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
- Информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы отечественных информационных ресурсов разработана в России. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ «Восход». Российские владельцы сайтов смогут получать сертификаты безопасности в Национальном удостоверяющем центре НИИ без обращения в иностранные удостоверяющие центры, сообщает ТАСС.
Политика: встречи и обсуждения
- Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны — теперь это уже «ледяная война», считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что готовится указ об ответных визовых мерах, который ограничит въезд в Россию для граждан недружественных стран.
- Евросоюз считает необходимым продолжать диалог с Россией по ситуации на Украине, одновременно укрепляя собственную оборону. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
- Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о том, что трудности, связанные с украинскими событиями, коснутся и жителей Германии. «В Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия <…>, наша солидарность и наша поддержка, наша стойкость и наша готовность к ограничениям потребуются еще долго», — сказал президент.
Реакция: люди, сообщества
- Автопробег из Кельна в Бонн в знак солидарности с Россией состоялся в Германии, следует из сообщения немецкой полиции. В полиции автопробег назвали «акцией, которая связана с российским нападением на Украину». По информации ведомства, 500 человек прибыли в Бонн и проследовали к кладбищу, где возложили венки к советскому памятнику, сообщает РИА Новости.
- Организаторы церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе, провели минуту молчания в связи с событиями на Украине, сообщает ТАСС.
- Национальная хоккейная лига никогда не пойдет на прекращение сотрудничества с российскими игроками, несмотря на все давление из-за ситуации с Украиной. Такое мнение в интервью «Матч ТВ» высказал главный тренер сборной России, бывший капитан клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Алексей Жамнов. «Да никто в НХЛ не откажется от наших ребят! Они — звезды. И они нужны этому рынку», — сказал Жамнов.
- Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ на фоне военной операции на Украине заявило о росте преступлений против выходцев из России. Еженедельно фиксируется по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан, передает ТАСС.
Информация, которую вы могли пропустить
- «Новая газета» приостановила свой выпуск. «Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в сообщении редакции.
- Решение Тверского суда Москвы не ограничивает использование Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской) для незапрещенной деятельности, указано в мотивировочной части решения суда, сообщает «Коммерсант».
«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — указано в документе, опубликованном 28 марта на сайте суда. В нем также подтверждено, что на WhatsApp решение суда не распространяется.
- 22 марта вышел 160-й эпизод «Масяни», посвященный событиям на Украине. Роскомнадзор попросил Олега Куваева — автора мультсериала про Масяню — удалить эпизод со своего сайта. В ведомстве уточнили, что доступ к сайту временно ограничил сам администратор — Роскомнадзор этого не делал.
- В преддверии запланированного на вечер 28 марта открытия «Россграма» появилось мошенническое приложение, имитирующее соцсеть. Оно собирает данные банковских карт пользователей и устанавливает вредоносный софт на устройство. Представители «Россграма» уже предупредили пользователей о появлении мошенников, но приложение до сих пор доступно для скачивания в магазине Google и насчитывает более 100 тыс. установок.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 29 марта:
— USD 93,71₽
— EUR 102,67₽
Хорошего дня! Кстати, загляните в произошедшее 27 марта: первые итоги спецоперации, раненые и павшие, и как культура отмены превратилась в «отмену культуры».