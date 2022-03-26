Первые итоги спецоперации, раненые и павшие, и как культура отмены превратилась в «отмену культуры». Что еще произошло 25 марта

Главное за 25 марта
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Минобороны РФ:
— В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели освобождении Донбасса»;
— На настоящий момент взято под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР, сообщили в российском Генштабе;
— Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил о практически полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, также перестали существовать украинские военно-морские силы. Рудской также сообщил, что российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины;
— Украинская группировка в Донбассе с начала операции потеряла 16 тыс. из 59 тыс. человек, или 26% - из них более 7 тыс. — безвозвратные потери. Восполнение потерь украинских войск предотвращается изоляцией группировки войск на Донбассе;
— Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» — 35, из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117;
— Поражено 30 ключевых предприятий украинского ВПК;
— Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков;
— Сегодня практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием;
— Вооруженные силы России наносят ущерб украинским военным и их технике для того, чтобы сковать ВСУ. Целью этого является недопущение усиления ВСУ до полного освобождения российской армией территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Сергей Рудской рассказал, что власти России изначально рассматривали два возможных варианта проведения спецоперации на Украине. Согласно первому сценарию, операция должна была ограничиться только территорией Донбасса. «Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — пояснил начальник ГОУ. Вооруженные силы России заблокировали пять украинских городов — Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Кроме этого под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей. При этом, в Минобороны заявили, что штурм блокированных украинских городов не планировался.
- Минобороны России: с подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств, на них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться.
- На Украине за время проведения спецоперации погиб 1 351 российский военный. 3 825 получили ранения.
- Власти России и Украины готовы к посещению пленных представителями Международного Комитета Красного Креста и началу обмена телами погибших, однако переговоры все еще продолжаются, заявил президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер.
- Евросоюз выделит 17 млрд евро странам сообщества на поддержку беженцев с Украины, причем 3,4 млрд из них будут выделены в ускоренном порядке, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Прямо сейчас около 10 млн украинцев — либо внутренне перемещенные лица, либо покинули страну. Им нужна срочно наша помощь», — сказала она.
Экономика, что с ней происходит
- Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что в беднейших странах мира возможны голодные бунты из-за роста цен на продукты на фоне конфликта на Украине и санкций против России.
- Германия планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, доля российских поставок газа снизится до конца марта с 55% до 40%, поставки угля из России до осени будут замещены в импорте Германии, сообщил Der Spiegel со ссылкой на Минэкономики ФРГ.
- Индия не поддержала Великобританию в вопросе антироссийских санкций, сообщает газета Тhe Guardian.
- Инфляция по итогам 2022 года будет двузначной, но замораживать цены ни в коем случае нельзя, так как это приведет к исчезновению товаров, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
- Американский бренд джинсовой одежды Levi’s не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране, говорится в сообщении Российского совета торговых центров.
- Группа Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении ее работы в России в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям покинуть соседнюю страну, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление группы.
- Французская компания Sanofi, выпускающая такие лекарства, как «Но-шпа», «Магне B6», «Лазолван», «Зодак», продолжит поставки в Россию лишь жизненно важных лекарств и вакцин.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что полностью импортозамещенный SSJ 100 будет готов к концу 2023 года.
- «АвтоВАЗ» сообщил, что из-за дефицита электронных компонентов введет с 6 июня на заводах в Тольятти и Ижевске режим 4-дневной рабочей недели сроком на 3 месяца.
- «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
- Правительство Японии в качестве санкционной меры рассматривает возможность введения запрета на поставки в Россию автомобилей премиального класса. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо.
- Шахты и разрезы Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, переходят на использование отечественного оборудования, сообщил в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Что в России предпринимают для стабильности
- Фонд развития промышленности (входит в ВЭБ) будет докапитализирован на 20 млрд руб., средства пойдут на расширение программы льготного кредитования импортозамещающих производств, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
- Минстрой РФ: есть более 100 российских продуктов, которые могут заместить ушедших с рынка иностранных разработчиков 3D-моделей для стройотрасли. Минстрой прорабатывает новые транзитные схемы поставок комплектующих, необходимых для российской стройотрасли, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.
- Минцифры России активно разрабатывает меры поддержки для печатной индустрии в РФ на фоне введенных санкций. Первые решения по характеру поддержки отрасли будут представлены уже на следующей неделе.
Политика: встречи и обсуждения
- Культура отмены на Западе превратилась в «отмену культуры», заявил Владимир Путин. По его словам, в России невозможно представить такую «прогрессирующую дискриминацию», поскольку в ней нет места «этнической нетерпимости».
- Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно, заявил Владимир Мединский.
- Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция не присоединится к санкциям против РФ, так как не может позволить замерзнуть своим гражданам без российского газа.
- Западные страны поставляют Киеву вооружение не для того, чтобы поддержать Украину, а для втягивания ее в длительный военный конфликт до последнего украинца. Такие цели назвал начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, передает «Интерфакс».
Реакция: люди, сообщества
- В день годовщины начала бомбардировок Югославии в Белграде прошел многотысячный митинг против НАТО. Люди пришли с сербскими и российскими флагами. Само шествие началось с пения гимна России. На одном из баннеров участники митинга изобразили огромную букву Z.
- Украинская Генпрокуратура заочно предъявила обвинения российской певице Юлии Чичериной и планирует объявить ее в международный розыск. Певицу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над государственными символами.
- В Лондоне прошел организованный Оксимироном благотворительный концерт в поддержку украинских беженцев. Кроме рэпера, в нем принял участие Борис Гребенщиков. Земфира присутствовала на концерте, но не выступала.
- Тысячи сотрудников транспортного сектора вышли на протест в Мадриде из-за роста цен на топливо, демонстранты собрались у министерства транспорта.
Информация, которую вы могли пропустить
- Spotify объявил, что в начале апреля прекратит предоставлять услуги в России. Стриминговый сервис объясняет это решение новыми поправками в российском законодательстве, которые «ликвидируют свободу выражения мнений и криминализируют некоторые виды новостей».
- В Каталонском дворце музыки в Барселоне отменили концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra, запланированный на 30 марта из-за связей музыканта с Россией.
- Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил в интервью РБК, что не видит причин для уголовного преследования граждан за антивоенные посты в соцсетях.
- Российские кинотеатры оказались на грани вымирания — половина из них может закрыться уже к лету. Столь неутешительный сценарий спрогнозировал «Интерфаксу» член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, практически все отечественные кинотеатры перешли на работу с уменьшенным количеством залов и сокращенным рабочим днем.
— На сеансы сейчас ходят в среднем от двух до пяти человек. Основные причины кризиса в отрасли — отсутствие достаточного количества фильмов после приостановки проката релизов «большой пятерки» Голливуда и возросшие эксплуатационные расходы.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 26 — 28 марта:
- USD 95,66₽
- EUR 105,27₽
Отличных выходных! Вот что произошло 24 марта: месяц иной реальности, исход айтишников и чем заменят YouTube.