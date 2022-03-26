Первые итоги спецоперации, раненые и павшие, и как культура отмены превратилась в «отмену культуры». Что еще произошло 25 марта

Главное за 25 марта

Минобороны РФ:

— В целом основные задачи первого этапа операции выполнены, «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели освобождении Донбасса»;

— На настоящий момент взято под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР, сообщили в российском Генштабе;

— Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил о практически полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, также перестали существовать украинские военно-морские силы. Рудской также сообщил, что российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины;

— Украинская группировка в Донбассе с начала операции потеряла 16 тыс. из 59 тыс. человек, или 26% - из них более 7 тыс. — безвозвратные потери. Восполнение потерь украинских войск предотвращается изоляцией группировки войск на Донбассе;

— Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» — 35, из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117;

— Поражено 30 ключевых предприятий украинского ВПК;

— Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков;

— Сегодня практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием;

— Вооруженные силы России наносят ущерб украинским военным и их технике для того, чтобы сковать ВСУ. Целью этого является недопущение усиления ВСУ до полного освобождения российской армией территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Сергей Рудской рассказал, что власти России изначально рассматривали два возможных варианта проведения спецоперации на Украине. Согласно первому сценарию, операция должна была ограничиться только территорией Донбасса. «Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил», — пояснил начальник ГОУ. Вооруженные силы России заблокировали пять украинских городов — Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Кроме этого под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей. При этом, в Минобороны заявили, что штурм блокированных украинских городов не планировался.