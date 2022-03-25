Месяц иной реальности, исход айтишников и чем заменят YouTube. Что еще произошло 24 марта

Главное за 24 марта

Минобороны РФ сообщило:

— К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области;

— Высокоточным ударом уничтожены девять украинских С-300 и четыре «Бук-М1» в населённом пункте Даниловка, южнее Киева;

— Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта; за ночь сбито два украинских беспилотника. Российские военные высокоточным оружием уничтожили на Украине еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;

— За прошедшие сутки более 17,1 тыс. человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР;

— Россия создает гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из украинских портов. Иностранные суда не могут покинуть украинские порты из-за мин и угрозы обстрела;

— Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города в безопасные районы. Более половины из 120 тыс. жителей Чернигова больны, им не оказывается медицинская помощь. Автомобильный мост через Десну на киевском направлении взорван по указанию главы Чернигова;

— Более 22 тыс. тонн гуманитарной помощи подготовлено к отправке на Украину.

МО РФ представило документы , демонстрирующих , что биологический проект «Ю-Пи-2» , проводившийся в украинских лабораториях , разрабатывался и утверждался в Пентагоне. К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена. 30 украинских лабораторий , расположенных в 14 населенных пунктах , были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность , заявили в российском военном ведомстве.

демонстрирующих что , проводившийся в украинских лабораториях разрабатывался и утверждался в Пентагоне. К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена. , расположенных в 14 населенных пунктах были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность заявили в российском военном ведомстве. Брюсселе проходит саммит НАТО . Участники Североатлантического Альянса должны обсудить первую оборонную стратегию ЕС. Делегация Киева не должна была принимать участие в мероприятии , сообщил ранее глава МИД Украины. В тоже время Президент Украины выступил на саммите НАТО , где заявил , что Киеву нужна военная помощь без ограничений , добавив , что альянс мог бы предоставить Украине 1% от всех своих танков и самолетов.

. Участники Североатлантического Альянса должны обсудить первую оборонную стратегию ЕС. Делегация Киева не должна была принимать участие в мероприятии сообщил ранее глава МИД Украины. В тоже время Президент Украины выступил на саммите НАТО где заявил что , добавив что альянс мог бы предоставить Украине 1% от всех своих танков и самолетов. Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. В документе содержится требование защитить гражданских лиц на Украине , обеспечить их доступ к помощи. Кроме того , Россия подвергается критике за создание «ужасной гуманитарной ситуации». За резолюцию проголосовали 140 государств , воздержались 38. Против голосовали Россия , Белоруссия , Эритрея , КНДР и Сирия. Среди соавторов резолюции — Украина , США , Великобритания , Германия , Грузия.