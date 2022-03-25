Месяц иной реальности, исход айтишников и чем заменят YouTube. Что еще произошло 24 марта

Главное за 24 марта
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Минобороны РФ сообщило:
— К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области;
— Высокоточным ударом уничтожены девять украинских С-300 и четыре «Бук-М1» в населённом пункте Даниловка, южнее Киева;
— Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта; за ночь сбито два украинских беспилотника. Российские военные высокоточным оружием уничтожили на Украине еще 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
— За прошедшие сутки более 17,1 тыс. человек эвакуированы в РФ из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР;
— Россия создает гуманитарный коридор для выхода 67 иностранных судов из украинских портов. Иностранные суда не могут покинуть украинские порты из-за мин и угрозы обстрела;
— Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города в безопасные районы. Более половины из 120 тыс. жителей Чернигова больны, им не оказывается медицинская помощь. Автомобильный мост через Десну на киевском направлении взорван по указанию главы Чернигова;
— Более 22 тыс. тонн гуманитарной помощи подготовлено к отправке на Украину.
- МО РФ представило документы, демонстрирующих, что биологический проект «Ю-Пи-2», проводившийся в украинских лабораториях, разрабатывался и утверждался в Пентагоне. К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена. 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность, заявили в российском военном ведомстве.
- Брюсселе проходит саммит НАТО. Участники Североатлантического Альянса должны обсудить первую оборонную стратегию ЕС. Делегация Киева не должна была принимать участие в мероприятии, сообщил ранее глава МИД Украины. В тоже время Президент Украины выступил на саммите НАТО, где заявил, что Киеву нужна военная помощь без ограничений, добавив, что альянс мог бы предоставить Украине 1% от всех своих танков и самолетов.
- Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. В документе содержится требование защитить гражданских лиц на Украине, обеспечить их доступ к помощи. Кроме того, Россия подвергается критике за создание «ужасной гуманитарной ситуации». За резолюцию проголосовали 140 государств, воздержались 38. Против голосовали Россия, Белоруссия, Эритрея, КНДР и Сирия. Среди соавторов резолюции — Украина, США, Великобритания, Германия, Грузия.
- Украину с 24 февраля покинули 3 626 546 человек. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Польша приняла 2 144 244 человек; Румыния — 555 021; Молдова — 371 104; Венгрия — 324 397; Россия — 271 254; Словакия — 256 838; Белоруссия — 4 938. ЮНИСЕФ сообщила, что больше половины детей в Украине стали беженцами.
- ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что число эвакуированных в Россию из Донбасса и Украины превысило 400 тыс. человек.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что за месяц на Украине убито 1035 и ранено 1650 гражданских лиц.
Экономика, что с ней происходит
- Аудиторская компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые попали в так называемый список «недружественных стран». Согласно подсчетам, совокупный товарооборот с этими государствами составляет примерно 425,8 млрд долларов, или около 54,2 процента от общего торгового оборота России.
— Главным торговым партнером в 2021 году был Евросоюз — на него приходилось 36 процентов от общего товарооборота или 292 млрд долларов, в том числе Германия — 57,34 млрд долларов, Нидерланды — 46,35 млрд, Италия — 31,42 млрд. На долю США приходится чуть больше, чем на Италию — 34,57 млрд долларов.
- Лидеры G7 созывают внеочередную сессию совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и призывают страны воздержаться от ограничений экспорта продовольствия, говорится в заявлении, распространенном правительством ФРГ. Ранее канцлер Олаф Шольц признал, что Запад ощущает влияние конфликта на Украине на цены энергоносителей и продуктов питания.
- «Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России по уровню февральских цен на фоне волатильности на мировых рынках. Такую рекомендацию им дал Минпромторг.
- Около 25% россиян за последние недели пытались закупить товары «на будущее», при этом 75% не покупали ничего впрок, объяснив это нежеланием поддаваться панике. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob в результате опроса, сообщает РБК. «Еще коронавирусную гречку не доели», — объяснили свои мотивы те, кто не стал ничего закупать «на черный день».
- Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить $20 млрд, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Правительство определилось с самолетами, которые отечественные авиакомпании из-за санкций должны вернуть за рубеж. Возврат ограничили. Чтобы использовать эти лайнеры в России дальше, нужно зарегистрировать на них права собственности и внести в госреестр. Перестрахование, техобслуживание — тоже в России.
- Россия с 30 марта снимает ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.
- АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих, сообщила пресс-служба компании. «Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — добавили там.
- Правительство Швейцарии заявило, что введенные страной санкции уже затронули российские активы примерно на 5,75 млрд франков ($6,15 млрд) и этот показатель может значительно вырасти.
- Индекс Мосбиржи после открытия первых торгов с конца февраля начал расти двузначными темпами после исторического обвала, случившегося 24 и 25 февраля. Мосбиржа вынуждена была объявить дискретные аукционы (специальный режим торгов, заменяющий их приостановку) по акциям «Фосарго», НОВАТЭКа, «Татнефти», «Норникеля» и «префам» Сбербанка из-за их роста более чем на 20%.
- Министр труда Антон Котяков заявил, что в простое из-за перенастройки производств в России находятся более 90 тыс. работников.
Что в России предпринимают для стабильности
- Власти предоставят дополнительную поддержку отраслям сельского хозяйства и рыболовства, заявил Михаил Мишустин. В числе шагов, которые уже доказали свою эффективность, он назвал ежегодные субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, которые помогают им существенно снизить транспортные расходы. В 2022 году на эти цели в бюджете было предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей, но в новых условиях правительство выделит дополнительно еще два миллиарда. Таким образом объем перевозок по льготным тарифам увеличится как минимум на миллион тонн.
- Михаил Мишустин: предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант от 100 до 500 тыс. руб. на развитие собственного дела, а если они ведут деятельность в арктической зоне — до 1 млн руб.
- Размер казначейских бюджетных кредитов регионам в 2022 году увеличат на десять процентов их собственных доходов, а сроки предоставления продлят. Президент поручил оформить нормативную базу, расширяющую возможности регионов по финансированию своих расходов.
- Власти дополнительно профинансируют программу возврата половины стоимости путевок для детей.
- МВД объявило, что отменяет все плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, что касаются вопросов безопасности.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России, на нем обсуждались макроэкономическая ситуация в стране и ход специальной военной операции на Украине. «Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», — сообщил Дмитрий Песков.
- Киеву необходимы гарантии безопасности не только от России, но и от других стран, и Москва с этим согласна, заявил в интервью испанской газете El Pais глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, гарантами для Украины могут стать США, Великобритания, Германия, Франция и Турция.
- Санкции против России будут действовать так долго, как это будет необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита G7. Страны «семерки» при необходимости готовы принимать и новые ограничения. «Наш обмен мнения показал, что мы в этой сложной ситуации сплочены более чем когда-либо», — сказал Шольц.
- Российские телеканалы должны сократить число развлекательных передач в эфире в связи с изменившейся ситуацией в мире. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.
Реакция: люди, сообщества
- Папа римский Франциск заявил, что «стыдится» увеличения со стороны ряда государств расходов на закупку оружия: «Настоящий ответ не в оружии, новых санкциях, других военно-политических альянсах, но в другом подходе к управлению миром — не скалясь, но выстраивая международные отношения».
- Военнослужащие из Алтайского края, участвующие в спецоперации на Украине, получат посылки из дома. Фура 23 марта отправилась из Алейска в Брянскую область.
- После 24 февраля из России уехали от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, заявил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседание ИТ-комитета Госдумы о «дальнейшем развитии отрасли в условиях санкций». Об этом сообщает «Интерфакс». Россию в апреле могут покинуть 70−100 тыс. человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов, такой прогноз дали в РАЭК. В связи с оттоком IT-специалистов Минцифры подготовило меры поддержки IT-отрасли. IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получат отсрочку от призыва в армию. IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку.
Информация, которую вы могли пропустить
- Союз журналистов России призывал МИД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор отреагировать на цензуру YouTube в отношении СМИ РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу союза. Вслед за Союзом журналистов России на YouTube в Роскомнадзор пожаловалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной).
- ВК запустили приложение VK Видео для Smart TV. Смотреть можно бесплатно и без авторизации ВКонтакте. На выбор — фильмы и сериалы, блоги, игровые стримы и спортивные трансляции. Приложение поддерживает разрешение до Full HD и 4К, а старые ролики улучшает с помощью технологии NeuroHD. Оно уже доступно на телевизорах Samsung, LG и устройствах с Android TV, скоро выйдет и на Apple TV.
- Открытый российский фестиваль «Кинотавр», который планировалось провести в Сочи осенью, не состоится, сообщил кинопродюсер Александр Роднянский
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 25 марта:
- USD 96,04₽
- EUR 105,46₽
Хорошей пятницы! Загляните, что произошло 23 марта: проваленная резолюция, газ за рубли и спасение Абрамовича.