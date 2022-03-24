Проваленная резолюция, газ за рубли и спасение Абрамовича. Что еще произошло 23 марта

Главное за 23 марта

Минобороны РФ:

— Российская армия продолжает бои с украинской 54-й отдельной механизированной бригадой на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка;

— Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка;

— Высокоточным оружием морского базирования уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой в 14 км от Ровно;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов;

— Всего на Украине с начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета, 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.