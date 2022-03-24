Проваленная резолюция, газ за рубли и спасение Абрамовича. Что еще произошло 23 марта

Главное за 23 марта
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Минобороны РФ:
— Российская армия продолжает бои с украинской 54-й отдельной механизированной бригадой на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка;
— Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка;
— Высокоточным оружием морского базирования уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой в 14 км от Ровно;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов;
— Всего на Украине с начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета, 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о призыве к прекращению огня на Украине для эвакуации мирного населения, сообщает Reuters. «За» проголосовали два члена СБ ООН — Россия и Китай, 13 воздержались, голосов «против» не было.
- В МИД России заявили, что Москва и Киев к настоящему времени провели уже два обмена пленными. Сколько именно пленных передали друг другу стороны, ведомство не уточняет.
- Переговоры делегаций России и Украины проходят каждый день, они продолжатся и 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом переговоров.
- ЕС одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию, в том числе спутниковые снимки, пишет Bloomberg.
- Североатлантический альянс подготовил десятки тысяч украинских военных к боевым действиям. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
- Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил ноту о высылке из страны 45 российских дипломатов. Самый длинный срок — пять дней. Россия обещала ответить «по принципу взаимности», сообщил посол.
Экономика, что с ней происходит
- Владимир Путин заявил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия в РФ уже фактически спал.
- Глава Минтранса Савельев: потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории России составят минимум 2−3 млрд долларов в год.
- Канцлер Германии Олаф Шольц предложил рассматривать санкции против России с точки зрения «обратного воздействия» на возможности развития экономик стран, которые их принимают. Это касается как самой Германии, так и многих других стран Евросоюза, «которые очень зависят от импорта угля, газа и нефти, даже больше, чем Германия», отметил он.
- Еврокомиссия предложила предоставить пакет помощи в € 500 млн для аграриев ЕС, пострадавших в результате санкций.
- Renault приостанавливает деятельность завода в Москве, говорится в заявлении компании. На московском заводе Renault выпускают внедорожники Duster, кроссовера Kaptur и купе-кроссовера Arkana. Группа оценивает «все доступные варианты, с учетом сегодняшней ситуации», действуя ответственно по отношению к 45 тыс. сотрудников.
- Завод японской компании Yokohama в Липецкой области приостановил выпуск шин из-за проблем с логистикой и нехваткой материалов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее деятельность в России приостановили шинные компании Continental, Bridgestone и Pirelli.
- Nestle прекратит продажу в РФ товаров таких брендов, как Nesquik и KitKat.
- Платежная система Western Union 24 марта останавливает проведение денежных переводов в РФ, отправитель перевода в России, который решил получить его возврат, может сделать это в отделениях АО «Почта России», сообщила пресс-служба компании.
- Цены на авиабилеты в России в 2022 вырастут более чем на 50% в годовом выражении, а спрос на перелеты сократится на 20%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «ВТБ Капитала».
- Экономика Украины может сократиться на треть в результате нынешних событий, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
- КАМАЗ, несмотря на позицию иностранных партнеров, продолжит работу, планов по сокращению производства нет, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Что в России предпринимают для стабильности
- Владимир Путин распорядился перейти на расчеты в рублях за поставляемый «недружественным странам» газ. После этого курс доллара на бирже на короткое время упал ниже 95 рублей, а цены на газ в Европе выросли на 20%.
- Платежи граждан по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки, останутся на уровне конца февраля, заявил Мишустин. Вице-премьер Хуснуллин на совещании у Путина предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Правительство предлагает сохранить ставки по сельской, семейной и дальневосточной ипотеке.
- Кабмин продлит малому бизнесу из ряда отраслей на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе.
- Бизнес получит возможность не выплачивать полный объем процентов по кредитам с плавающей ставкой, а перенести их на конец года, заявил Мишустин.
Реакция политиков
- Из заявления постпреда России в ООН Василия Небензи: «Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали сегодня из уст некоторых делегации, в частности от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались по этой резолюции? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае бы вы применили»
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в ходе выступления в МГИМО заявил, что происходящее сейчас в мире «не только и не столько про Украину», это попытка создать новый миропорядок. США, похоже, хотят максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и «продолжать накачивать Украину оружием».
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: «НАТО оказывает поддержку Украине, но не является стороной конфликта. НАТО не будет вводить войска на Украину», — заявил Столтенберг. «Чрезвычайно важно оказывать поддержку Украине. <…> В то же время чрезвычайно важно не допустить, чтобы этот конфликт превратился в полномасштабную войну», — добавил он РБК.
Реакция: люди, сообщества
- Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Он заявил, что делает это в знак поддержки российских спортсменов, которые были отстранены от международных соревнований.
- Стивен Кинг уведомил издательство АСТ о приостановке сотрудничества. Новый роман «Билли Саммерс» появится в российских книжных магазинах 6 апреля и временно станет последней новинкой автора на русском языке, пишет ТАСС.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российская журналистка издания The Insider (признано иноагентом в России) Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания.
- Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Информацию об уходе Чубайса с поста подтверждает источник ТАСС.
- Роскомнадзор заблокировал глобальный новостной сервис News. Google, потому что он обеспечивал доступ к «материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине», сообщает РБК.
- Компания Louis Vuitton выпустила новую коллекцию LV Volt. В дизайне украшений использована монограмма из переплетенных буква L и V. Некоторым она напомнила букву Z, которую власти РФ используют в кампании по поддержке российских военных в Украине. В соцсетях Louis Vuitton под постами о коллекции появились сотни комментариев, в которых пользователи выражали свое негодование, обвиняли компанию в поддержке агрессии, называли пиар-кампанию «ужасной» и выражали мнение, что сейчас не лучшее время для использования таких символов.
A compelling tempo. With a sharp design that brings strength and modernity, the #LVVolt Fine Jewelry Collection pays homage to #LouisVuitton’s powerful initials. Discover the campaign starring #JinChen at https://t.co/nKvxmnOVC9 pic.twitter.com/w8JZkoY6ap— Louis Vuitton (@LouisVuitton) March 22, 2022
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джозефа Байдена не включать российского миллиардера Романа Абрамовича в санкционные списки. Так он продолжит быть посредником в переговорах с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 23 марта:
- USD 103,16₽
- EUR 113,26₽
Продуктивного вам дня! Кстати, вот что произошло 22 марта: первый обмен пленными, нобелевская медаль и кефир в опале.