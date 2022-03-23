Первый обмен пленными, нобелевская медаль и кефир в опале. Что еще произошло 22 марта

Что произошло 22 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 22 марта Минобороны сообщило об утрате Киевом контроля над десятью населенными пунктами, Россия впервые обменялась пленными с Украиной. Минобороны РФ : — Вооруженные Силы РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины в Лисичанске и Краматорске, и складу ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке; — Подразделения ВС РФ, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка; — Группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Кроме того, военные ДНР овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка; — Подразделения ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново, Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское; — За сутки уничтожены 83 военных объекта, в том числе 4 командных пункта, 68 мест скопления техники. Всего с начала операции на Украине уничтожены 236 БПЛА, 185 зенитных ракетных комплексов, 1 547 танков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил , что после занятия всей территории республики ее вооруженные силы будут и дальше участвовать в демилитаризации. «Потому что это наша земля , это наши люди , это наша Украина». Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя , сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире.

, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире. Россия передала данные более 500 попавших в плен украинцев в Международный Красный Крест и заявила о готовности их обменять. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова RT. Кроме того , омбудсмен подтвердила первый факт обмена между Россией и Украиной — обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. «Первый обмен состоялся — девять человек , из них часть из того списка , который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь , что мы не будем затягивать со списками , карточками , процедурами», — заявила она.

в Международный Красный Крест и заявила о готовности их обменять. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова RT. Кроме того омбудсмен подтвердила первый факт обмена между Россией и Украиной — обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. «Первый обмен состоялся — девять человек из них часть из того списка который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь что мы не будем затягивать со списками карточками процедурами», — заявила она. По данным ООН, с начала военной специальной операции российской армии на Украине , страну покинули 3 млн 528 тыс. человек . Такой отток беженцев стал крупнейшим со времен Второй мировой войны , пишет AP. В основном беженцы направляются в Польшу: по состоянию на 21 марта , в страну въехали более 2,1 млн украинцев. В Румынию въехало 542,5 тыс. человек , в Молдову — 367,9 тыс., в Венгрию — 317 , 8 тыс. Беженцы также направляются в Словакию — туда прибыло 253,5 тыс. Россия приняла 252,3 тыс., Белоруссия — 4,3 тыс.

. Такой отток беженцев стал крупнейшим со времен Второй мировой войны пишет AP. В основном беженцы направляются в Польшу: по состоянию на 21 марта в страну въехали более 2,1 млн украинцев. В Румынию въехало 542,5 тыс. человек в Молдову — 367,9 тыс., в Венгрию — 317 8 тыс. Беженцы также направляются в Словакию — туда прибыло 253,5 тыс. Россия приняла 252,3 тыс., Белоруссия — 4,3 тыс. С 24 февраля на Украине погибли как минимум 925 мирных жителей, были ранены почти 1,5 тыс. Об этом говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по правам человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности , сообщает ТАСС.

что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной , сообщает ТАСС. США отправят на Украину в качестве военной помощи оборудование ПВО , созданное еще в СССР, сообщает Wall Street Journal.

Экономика , что с ней происходит

В ближайшую неделю страны Евросоюза не введут дополнительных ограничительных мер против России , вопрос новых санкций будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

дополнительных против России вопрос новых санкций будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Частные инвесторы готовы инвестировать в российский фондовый рынок даже после крупнейшего в его истории обвала. Инвесторы готовы покупать как российские акции ( 57% опрошенных), так и российские облигации ( 41% опрошенных), показали результаты опроса BCS Global Markets. При этом 75% респондентов готовы вкладываться на долгий срок.

в российский фондовый рынок даже после крупнейшего в его истории обвала. Инвесторы готовы покупать как российские акции 57% опрошенных), так и российские облигации 41% опрошенных), показали результаты опроса BCS Global Markets. При этом 75% респондентов готовы вкладываться на долгий срок. Почти 800 самолетов переведено в российский реестр на данный момент , за рубежом арестовано 78 самолетов , сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Вице-премьер Юрий Борисов , обсуждается возможность производства 10 самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе им. Горбунова до конца года.

за рубежом , сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Вице-премьер Юрий Борисов обсуждается возможность производства 10 самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе им. Горбунова до конца года. «Детский мир» после совещания с ФАС на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне январских.

после совещания с ФАС на три месяца на одежду и обувь на уровне январских. Крупнейшая в мире компания , занимающаяся контейнерными перевозками, — Maersk объявила о фактическом прекращении работы в России. Японский IT-гигант NEC приостанавливает новые заказы , поставки и инвестиции в Россию. Финский производитель шин Nokian Renkaat прекращает инвестиционную деятельность в России. Oriflame останавливает инвестиции в Россию и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей из России.

Oriflame. wikipedia.org

Банк России сообщил , что в феврале россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей. Это рекордная сумма за последние 14 лет.

что в феврале россияне забрали из банков рублей. Это рекордная сумма за последние 14 лет. Индийские компании Mangalore Refinery , Bharat Petroleum Corp., Petrochemicals Ltd. заинтересованы в покупке российской нефти Urals , которая сейчас торгуется со скидкой , с поставками в мае и июне , сообщает Bloomberg.

Mangalore Refinery Bharat Petroleum Corp., Petrochemicals Ltd. заинтересованы Urals которая сейчас торгуется со скидкой с поставками в мае и июне сообщает Bloomberg. Нидерланды заморозили российские активы почти на €400 млн . В Италии заморожены активы «российских олигархов» на сумму более €800 млн , сообщили правительства этих стран.

заморозили российские активы почти на . заморожены активы «российских олигархов» на сумму более , сообщили правительства этих стран. Концерн «Алмаз-Антей» в условиях санкций не может получить от зарубежных партнеров расчет за уже поставленную продукцию на сумму порядка $1 млрд, сообщает ТАСС.

Что в России предпринимают для стабильности

Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики на фоне санкций стран Запада.

В числе предусмотренных законом мер:

— Для IT-компаний на 2022−2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций;

— Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», повышен с 3 млн руб. до 10 млн руб.;

Легковой автомобиль , машина , авто. pixabay.com

— Отменен НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах;

— Плательщики налога на прибыль организаций в течение 2022 года могут перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли;

— В отношении организаций в 2022—2023 годах не будут применять норму о повышенном размере пени с 31 дня просрочки по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования (будет применяться 1/300 ставки рефинансирования);

— Продлеваются полномочия регионов по введению налоговых каникул до 31 декабря 2024 года для физлиц, которые впервые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, либо в течение двух лет со дня регистрации перешли на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения.

Минцифры создает маркетплейс российских программных продуктов и рассчитывает на сотрудничество с Apple , надеясь , что iPhone в России «не превратится в кирпич», заявил глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике , информационным технологиям и связи.

российских программных продуктов и рассчитывает на сотрудничество с Apple надеясь что iPhone в России «не превратится в кирпич», заявил глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи. Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска, а также гособоронзаказ в этой сфере.

Реакция политиков

Президент США Джо Байден назвал «весомым» примененное российскими ВС на Украине гиперзвуковое оружие , подчеркнув при этом , что использование его с обычными боеголовками , с его точки зрения , не дает особых преимуществ , за исключением того , что такую ракету «практически невозможно» перехватить.

Часть иностранных автопроизводителей собирается возобновить работу в России , однако с некоторыми сотрудничество могут прекратить , заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Сообщает ТАСС.

однако с некоторыми сотрудничество могут прекратить заявил министр промышленности и торговли . Сообщает ТАСС. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику более чем 20 российским артистам из-за их позиции относительно спецоперации России на Украине и участии в концерте в Москве 18 марта по случаю присоединения Крыма.

Реакция: люди , сообщества

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила , что не все иностранные болельщики относятся к ней негативно. Об этом сообщает Sport24. По ее словам , большое количество фанатов из-за рубежа обращается со словами поддержки. «Пишут , что они нас ждут назад , что любят нас и верят в нас , что мы — самые лучшие. Несмотря ни на что , много иностранцев пишут теплые слова», — рассказала Непряева.

заявила что не все иностранные болельщики относятся к ней негативно. Об этом сообщает Sport24. По ее словам большое количество фанатов из-за рубежа обращается со словами поддержки. «Пишут что они нас ждут назад что любят нас и верят в нас что мы — самые лучшие. Несмотря ни на что много иностранцев пишут теплые слова», — рассказала Непряева. Лауреат нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине: «Что необходимо предпринять немедленно: прекратить огонь; обменять пленных; возвратить тела погибших; дать гуманитарные коридоры и помощь; обеспечить беженцев.

— Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. „Новая газета“ и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов.

— Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду». Большую часть самой премии, рублевой эквивалент которой составил 40,2 млн руб., Муратов ранее пожертвовал детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера».

Дмитрий Муратов в ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Информация , которую вы могли пропустить

Автотранспортная дирекция Латвии приняла решение заблокировать приложение для заказа такси Yandex Go . Решение приняли в связи с тем , что сервис активно совершает обмен данных с серверами , находящимися в России. В дирекции сообщили , что «Яндекс Такси» перестанет предоставлять услуги на территории Латвии с 23 марта , сообщает агентство LETA.

. Решение приняли в связи с тем что сервис активно совершает обмен данных с серверами находящимися в России. В дирекции сообщили что перестанет предоставлять услуги на территории Латвии с 23 марта сообщает агентство LETA. В Госдуме не прорабатывают идеи по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов при использовании запрещенных в России соцсетей , сообщил «Интерфаксу» глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он также назвал бесперспективным введение ответственности за использование VPN.

VPN , интернет. CC0

Финская таможня задержала 21 яхту , предположительно принадлежащую российским бизнесменам , попавшим под санкции , сообщила газета Helsingin Sanomat. Если таможня подтвердит , что яхты принадлежат попавшим под ограничения лицам , то местные власти могут перейти к заморозке имущества.

, предположительно принадлежащую российским бизнесменам попавшим под санкции сообщила газета Helsingin Sanomat. Если таможня подтвердит что яхты принадлежат попавшим под ограничения лицам то местные власти могут перейти к заморозке имущества. Датско-шведская компания Arla остановила продажу кефира из-за того , что на упаковке изображены купола собора Василия Блаженного. «Упаковка ассоциируется с Россией таким образом , который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется с другим дизайном позже в этом году», — цитирует представителей компании РИА Новости.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 23 марта:

USD 104,07₽

EUR 114,78₽

На этом все, продуктивного вам рабочего дня! Вот что произошло 21 марта: боеприпасы в ТЦ, зерно — наше все, и почему выиграет «Грильница».