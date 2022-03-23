Первый обмен пленными, нобелевская медаль и кефир в опале. Что еще произошло 22 марта

Главное за 22 марта
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Минобороны сообщило об утрате Киевом контроля над десятью населенными пунктами, Россия впервые обменялась пленными с Украиной.
Минобороны РФ :
— Вооруженные Силы РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины в Лисичанске и Краматорске, и складу ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке;
— Подразделения ВС РФ, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка;
— Группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Кроме того, военные ДНР овладели населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка;
— Подразделения ЛНР установили контроль над населенными пунктами Калиново, Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское;
— За сутки уничтожены 83 военных объекта, в том числе 4 командных пункта, 68 мест скопления техники. Всего с начала операции на Украине уничтожены 236 БПЛА, 185 зенитных ракетных комплексов, 1 547 танков.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что после занятия всей территории республики ее вооруженные силы будут и дальше участвовать в демилитаризации. «Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина».
- Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире.
- Россия передала данные более 500 попавших в плен украинцев в Международный Красный Крест и заявила о готовности их обменять. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова RT. Кроме того, омбудсмен подтвердила первый факт обмена между Россией и Украиной — обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова. «Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами», — заявила она.
- По данным ООН, с начала военной специальной операции российской армии на Украине, страну покинули 3 млн 528 тыс. человек. Такой отток беженцев стал крупнейшим со времен Второй мировой войны, пишет AP. В основном беженцы направляются в Польшу: по состоянию на 21 марта, в страну въехали более 2,1 млн украинцев. В Румынию въехало 542,5 тыс. человек, в Молдову — 367,9 тыс., в Венгрию — 317, 8 тыс. Беженцы также направляются в Словакию — туда прибыло 253,5 тыс. Россия приняла 252,3 тыс., Белоруссия — 4,3 тыс.
- С 24 февраля на Украине погибли как минимум 925 мирных жителей, были ранены почти 1,5 тыс. Об этом говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по правам человека.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности, сообщает ТАСС.
- США отправят на Украину в качестве военной помощи оборудование ПВО, созданное еще в СССР, сообщает Wall Street Journal.
Экономика, что с ней происходит
- В ближайшую неделю страны Евросоюза не введут дополнительных ограничительных мер против России, вопрос новых санкций будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- Частные инвесторы готовы инвестировать в российский фондовый рынок даже после крупнейшего в его истории обвала. Инвесторы готовы покупать как российские акции (57% опрошенных), так и российские облигации (41% опрошенных), показали результаты опроса BCS Global Markets. При этом 75% респондентов готовы вкладываться на долгий срок.
- Почти 800 самолетов переведено в российский реестр на данный момент, за рубежом арестовано 78 самолетов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Вице-премьер Юрий Борисов, обсуждается возможность производства 10 самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе им. Горбунова до конца года.
- «Детский мир» после совещания с ФАС на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне январских.
- Крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками, — Maersk объявила о фактическом прекращении работы в России. Японский IT-гигант NEC приостанавливает новые заказы, поставки и инвестиции в Россию. Финский производитель шин Nokian Renkaat прекращает инвестиционную деятельность в России. Oriflame останавливает инвестиции в Россию и возможность покупки своей продукции онлайн для незарегистрированных покупателей из России.
- Банк России сообщил, что в феврале россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей. Это рекордная сумма за последние 14 лет.
- Индийские компании Mangalore Refinery, Bharat Petroleum Corp., Petrochemicals Ltd. заинтересованы в покупке российской нефти Urals, которая сейчас торгуется со скидкой, с поставками в мае и июне, сообщает Bloomberg.
- Нидерланды заморозили российские активы почти на €400 млн. В Италии заморожены активы «российских олигархов» на сумму более €800 млн, сообщили правительства этих стран.
- Концерн «Алмаз-Антей» в условиях санкций не может получить от зарубежных партнеров расчет за уже поставленную продукцию на сумму порядка $1 млрд, сообщает ТАСС.
Что в России предпринимают для стабильности
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Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики на фоне санкций стран Запада.
В числе предусмотренных законом мер:
— Для IT-компаний на 2022−2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций;
— Минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», повышен с 3 млн руб. до 10 млн руб.;
— Отменен НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022 годах;
— Плательщики налога на прибыль организаций в течение 2022 года могут перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли;
— В отношении организаций в 2022—2023 годах не будут применять норму о повышенном размере пени с 31 дня просрочки по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования (будет применяться 1/300 ставки рефинансирования);
— Продлеваются полномочия регионов по введению налоговых каникул до 31 декабря 2024 года для физлиц, которые впервые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, либо в течение двух лет со дня регистрации перешли на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения.
- Минцифры создает маркетплейс российских программных продуктов и рассчитывает на сотрудничество с Apple, надеясь, что iPhone в России «не превратится в кирпич», заявил глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
- Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска, а также гособоронзаказ в этой сфере.
Реакция политиков
- Президент США Джо Байден назвал «весомым» примененное российскими ВС на Украине гиперзвуковое оружие, подчеркнув при этом, что использование его с обычными боеголовками, с его точки зрения, не дает особых преимуществ, за исключением того, что такую ракету «практически невозможно» перехватить.
- Часть иностранных автопроизводителей собирается возобновить работу в России, однако с некоторыми сотрудничество могут прекратить, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сообщает ТАСС.
- Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику более чем 20 российским артистам из-за их позиции относительно спецоперации России на Украине и участии в концерте в Москве 18 марта по случаю присоединения Крыма.
Реакция: люди, сообщества
- Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что не все иностранные болельщики относятся к ней негативно. Об этом сообщает Sport24. По ее словам, большое количество фанатов из-за рубежа обращается со словами поддержки. «Пишут, что они нас ждут назад, что любят нас и верят в нас, что мы — самые лучшие. Несмотря ни на что, много иностранцев пишут теплые слова», — рассказала Непряева.
- Лауреат нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине: «Что необходимо предпринять немедленно: прекратить огонь; обменять пленных; возвратить тела погибших; дать гуманитарные коридоры и помощь; обеспечить беженцев.
— Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других. „Новая газета“ и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов.
— Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду». Большую часть самой премии, рублевой эквивалент которой составил 40,2 млн руб., Муратов ранее пожертвовал детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера».
Информация, которую вы могли пропустить
- Автотранспортная дирекция Латвии приняла решение заблокировать приложение для заказа такси Yandex Go. Решение приняли в связи с тем, что сервис активно совершает обмен данных с серверами, находящимися в России. В дирекции сообщили, что «Яндекс Такси» перестанет предоставлять услуги на территории Латвии с 23 марта, сообщает агентство LETA.
- В Госдуме не прорабатывают идеи по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов при использовании запрещенных в России соцсетей, сообщил «Интерфаксу» глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он также назвал бесперспективным введение ответственности за использование VPN.
- Финская таможня задержала 21 яхту, предположительно принадлежащую российским бизнесменам, попавшим под санкции, сообщила газета Helsingin Sanomat. Если таможня подтвердит, что яхты принадлежат попавшим под ограничения лицам, то местные власти могут перейти к заморозке имущества.
- Датско-шведская компания Arla остановила продажу кефира из-за того, что на упаковке изображены купола собора Василия Блаженного. «Упаковка ассоциируется с Россией таким образом, который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется с другим дизайном позже в этом году», — цитирует представителей компании РИА Новости.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 23 марта:
- USD 104,07₽
- EUR 114,78₽
На этом все, продуктивного вам рабочего дня! Вот что произошло 21 марта: боеприпасы в ТЦ, зерно — наше все, и почему выиграет «Грильница».