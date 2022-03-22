Главное за 21 марта

Минобороны РФ сообщило:

— Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов;

— Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец;

— Российские ВС взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое, в настоящее время уничтожаются разрозненные группы националистов батальона «Донбасс», сообщило Минобороны;

— В Сумах была реализована спланированная провокация украинских националистов с утечкой аммиака на «Сумхимпроме», о которой МО РФ официально предупреждало несколько дней назад;

— На окраине Киева украинские подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. Расположенного рядом торгового центра использовался ими в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники;

— Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов остаются в Мариуполе , заявил глава ДНР Денис Пушилин , пишет «Интерфакс», «Основная их укреппозиция — это завод „Азовсталь“ . С учетом того , что территория только „Азовстали“ порядка 11 кв. километров , мы прекрасно понимаем , что говорить о том , что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным , к сожалению , не приходится».

остаются в Мариуполе заявил глава ДНР Денис Пушилин пишет «Интерфакс», «Основная их укреппозиция — это завод . С учетом того что территория только „Азовстали“ порядка 11 кв. километров мы прекрасно понимаем что говорить о том что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным к сожалению не приходится». По данным ООН , с 24 февраля на Украине погибли как минимум 925 мирных жителей , были ранены почти 1,5 тыс. Об этом говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Состоялся очередной раунд переговоров России и Украины . Члены делегаций общались в понедельник около полутора часов. Россия назвала целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины , также Москва требует признать российский Крым и независимые ЛНР и ДНР . Сразу после окончания этого раунда переговоров Зеленский в интервью изданию «Суспільне» заявил , что вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума , заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Суспільне». Он пояснил это тем , что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины , в том числе Конституции страны.

. Члены делегаций общались в понедельник около полутора часов. Россия назвала целями операции демилитаризацию и Украины также Москва требует признать российский и . Сразу после окончания этого раунда переговоров Зеленский в интервью изданию «Суспільне» заявил что вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Суспільне». Он пояснил это тем что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины в том числе Конституции страны. ЕС выделит Украине дополнительный €1 млрд для закупок оружия , заявила глава МИД ФРГ.

, заявила глава МИД ФРГ. В МИД РФ днем 21 марта был вызван посол США в России Джон Салливан. Ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. В МИДе подчеркнули , что заявления господина Байдена ставят отношения двух стран «на грань разрыва» .

в России Джон Салливан. Ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. В МИДе подчеркнули что заявления господина Байдена ставят двух стран . Прокуратура в суде , прошедшем в понедельник , попросила запретить деятельность Meta в России по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности , передает «РИА Новости»:

— Запрета WhatsApp прокуратура не требовала;

— Использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом, заявил прокурор в суде;

— Компания Меtа изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против российских граждан в Facebook и Instagram, сказал в суде представитель компании;

— В итоге Тверской суд Москвы удовлетворил иск генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc, и признал их экстремистскими, сообщили в пресс-службе суда.