Главное за 21 марта
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Минобороны РФ сообщило:
— Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов;
— Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец;
— Российские ВС взяли под полный контроль населенный пункт Сладкое, в настоящее время уничтожаются разрозненные группы националистов батальона «Донбасс», сообщило Минобороны;
— В Сумах была реализована спланированная провокация украинских националистов с утечкой аммиака на «Сумхимпроме», о которой МО РФ официально предупреждало несколько дней назад;
— На окраине Киева украинские подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. Расположенного рядом торгового центра использовался ими в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники;
— Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Несколько тысяч представителей украинских националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет «Интерфакс», «Основная их укреппозиция — это завод „Азовсталь“. С учетом того, что территория только „Азовстали“ порядка 11 кв. километров, мы прекрасно понимаем, что говорить о том, что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится».
- По данным ООН, с 24 февраля на Украине погибли как минимум 925 мирных жителей, были ранены почти 1,5 тыс. Об этом говорится в заявлении управления верховного комиссара ООН по правам человека.
- Состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Члены делегаций общались в понедельник около полутора часов. Россия назвала целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины, также Москва требует признать российский Крым и независимые ЛНР и ДНР. Сразу после окончания этого раунда переговоров Зеленский в интервью изданию «Суспільне» заявил, что вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Суспільне». Он пояснил это тем, что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе Конституции страны.
- ЕС выделит Украине дополнительный €1 млрд для закупок оружия, заявила глава МИД ФРГ.
- В МИД РФ днем 21 марта был вызван посол США в России Джон Салливан. Ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями американского президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. В МИДе подчеркнули, что заявления господина Байдена ставят отношения двух стран «на грань разрыва».
- Прокуратура в суде, прошедшем в понедельник, попросила запретить деятельность Meta в России по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, передает «РИА Новости»:
— Запрета WhatsApp прокуратура не требовала;
— Использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом, заявил прокурор в суде;
— Компания Меtа изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против российских граждан в Facebook и Instagram, сказал в суде представитель компании;
— В итоге Тверской суд Москвы удовлетворил иск генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc, и признал их экстремистскими, сообщили в пресс-службе суда.
Экономика, что с ней происходит
- Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
- С учетом потребности ряда стран в российской пшенице Россия наверняка будет и далее играть важную роль на международной арене, заявил в интервью телеканалу France 24 глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис, сообщает РИА Новости. Как отметил эксперт, в юго-западных регионах России и на Украине производится «примерно 15 процентов всего мирового объема пшеницы и почти 30 процентов ее мирового экспорта». Кроме того, на две страны приходится 80 процентов мировых объемов производства подсолнечного масла. Глава Минсельхоза Франции предупредил о мировом продовольственном кризисе из-за ситуации на Украине.
- Цена нефти Brent выросла более чем на 6% и превысила $114 за баррель. Цены растут на готовности Европы сократить зависимость от российской нефти. Если Евросоюз откажется от импорта российской нефти, мировые цены на нее могут подняться до $300, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. В таком случае Россия перенаправит поставки на азиатский рынок и окупит экспорт даже при дисконте. Россия договорилась с Казахстаном о создании рабочей группы по увеличению транзита нефти в Китай, отметил он.
- Объем выдачи по всем льготным программам ипотеки за три недели марта увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом февраля и составил 22 тыс. кредитов. Это стало рекордным ростом спроса, заявила пресс-служба Сбербанка.
- Препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, в среднем подорожали за месяц на 5,7%. На ряд лекарств из списка жизненно необходимых цены выросли до 40%, но в пределах зарегистрированных отпускных цен, сообщает Росздравнадзор.
- Компания OneWeb, у которой был заключен контракт с «Роскосмосом» на запуск 672 спутников связи, подписала соглашение со SpaceX. Первые спутники предполагается вывести на орбиту уже в этом году.
- В преддверии посевной у российских аграриев наряду с ростом цен на семена, средства защиты растений и топливо из-за кризиса возникли серьезные проблемы с получением от региональных властей авансовых платежей в рамках субсидий. Из 127 млрд руб., предусмотренных на господдержку отрасли, сельхозпроизводители к середине марта получили менее 3%.
- Запасы кассовой ленты у поставщиков заканчиваются, а с покупкой возникают трудности. В Алтайском крае от торговых сетей пока не поступало официальных заявлений о нехватке ленты, но в налоговой уже предупредили — торговые точки за невыдачу бумажных чеков временно штрафовать не будут.
- Поставки офисной бумаги в российские магазины должны стабилизироваться в течение недели, а дефицита на нее не будет, заявил Минпромторг. Перебои в поставках начались из-за проблем с доставкой импортных химикатов. На одном из крупнейших комбинатов «перестроили» технологический процесс и нашли новое решение для производства.
Реакция политиков
- Прошедшие переговоры Байдена и Си Цзиньпина выявили их серьезные разногласия по поводу ситуации на Украине, сообщает Politico. Как утверждает издание, беседа с президентом США не побудила главу КНР воспользоваться своим влиянием на президента России Путина, чтобы остановить спецоперацию на Украине.
- Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел.
- Михаил Мишустин: «В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу».
Реакция: люди, сообщества
- Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о проведении чемпионата мира по фигурному катанию без российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс». «На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что будет смотреть турнир, так как ей интересно наблюдать за результатами других спортсменов.
- The Washington Post, Financial Times, Dow Jones, The Economist и другие зарубежные издания сняли платный доступ к ряду материалов для читателей из Украины и России. «Часть нашей миссии и цели состоит в том, чтобы обеспечить людям доступ к выдающимся журналистским материалам в сложные и трудные времена, поэтому сделать их бесплатными — это простое решение».
- Администрация французского департамента Вандея получила петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, названную в честь русского писателя Александра Солженицына. Соответствующую информацию распространила газета Le Figaro. Вместо него предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Эйзенбаума, который известен под псевдонимом Волин.
Информация, которую вы могли пропустить
- Ассортимент фастфуда в России существенно расширится после приостановки работы в стране некоторых международных сетей быстрого питания, считает ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев. В частности, вырастет количество заведений, где продаются шаурма и чебуреки. «Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной», — выразил свое мнение в интервью радио Sputnik ресторанный критик. Так что нашей алтайской «Грильнице» должно повезти.
- Сын главы «Ростеха» и основатель фешен-бренда TSCH Сергей Чемезов призвал в соцсетях к миру, выпустил линию одежды с лозунгом «Мир во всем мире» и пообещал перечислить прибыль своей компании Красному Кресту
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Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 22 марта:
- USD 104,68₽
- EUR 115,6₽
Удачного рабочего дня! Загляните, что произошло 20 марта: калибр и Кинжал, заблокированные миллиарды и «Поцелуй Брежнева».