Алтайским магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты

Запасы кассовой ленты у поставщиков заканчиваются, а с покупкой возникают трудности. В Алтайском крае от торговых сетей пока не поступало официальных заявлений о нехватке ленты, но в налоговой уже предупредили — торговые точки за невыдачу бумажных чеков временно штрафовать не будут.

Дефицит связан с разрывом некоторых логистических цепочек поставок, а также с тем, что некоторые представители продавцов закупают эту ленту впрок, искусственно создавая ажиотаж на рынке, прокомментировала «Вестям» начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.

«На фоне всех этих событий было принято решение не привлекать торговые точки к ответственности, если нет бумажного чека. Но только в случае, если расчёт прошёл через контрольно-кассовую машину и лента в торговой точке отсутствует по объективным причинам. В любом случае касса должна быть применена», — пояснила специалист.

Если покупателю необходим чек, то его можно получить в электронном виде, сообщив продавцу свой номер телефона или email.

Например, «Лента» уже предупредила своих клиентов о том, что чеки будут направлять на почту.

Как уже сообщалось, бизнес прорабатывает варианты альтернативных поставок чековой ленты, в том числе из Китая. Кроме того, для ее экономии могут сократить объем печати дополнительной информации на чеках.