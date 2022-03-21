21 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Алтайским магазинам разрешили не выдавать бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты

Запасы кассовой ленты у поставщиков заканчиваются, а с покупкой возникают трудности. В Алтайском крае от торговых сетей пока не поступало официальных заявлений о нехватке ленты, но в налоговой уже предупредили — торговые точки за невыдачу бумажных чеков временно штрафовать не будут.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
CC0

Дефицит связан с разрывом некоторых логистических цепочек поставок, а также с тем, что некоторые представители продавцов закупают эту ленту впрок, искусственно создавая ажиотаж на рынке, прокомментировала «Вестям» начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.

«На фоне всех этих событий было принято решение не привлекать торговые точки к ответственности, если нет бумажного чека. Но только в случае, если расчёт прошёл через контрольно-кассовую машину и лента в торговой точке отсутствует по объективным причинам. В любом случае касса должна быть применена», — пояснила специалист.

Если покупателю необходим чек, то его можно получить в электронном виде, сообщив продавцу свой номер телефона или email.

Например, «Лента» уже предупредила своих клиентов о том, что чеки будут направлять на почту.

Как уже сообщалось, бизнес прорабатывает варианты альтернативных поставок чековой ленты, в том числе из Китая. Кроме того, для ее экономии могут сократить объем печати дополнительной информации на чеках.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость