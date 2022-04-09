Пожилую пару отправили из ДНР к родне в Барнаул

Журналисты газеты « Известия » помогли пожилой паре из ДНР эвакуироваться в Россию. За пенсионерами приедут родные из Барнаула, сообщает издание.

Нина и Анатолий Совковы 7 апреля смогли эвакуироваться из села Александровка (ДНР) в сопровождении корреспондента газеты Дениса Кулаги.

Александровку освободили меньше недели назад, но подобраться к населенному пункту сложно из-за боев рядом.

Съемочная группа отыскала семью Совковых и передала им весточку от дочери из России.

Пожилая пара и так ожидавшая эвакуации собралась за считаные минуты. Для безопасности их вывозили в бронежилетах и практически лесными тропами.

«Сейчас они находятся в Луганске и уже смогли увидеться с дочерью по видеосвязи. В ближайшее время пенсионеры воссоединятся со своей семьей, которая скоро вылетит за ними из Барнаула», — сообщает газета.

А ранее барнаульские журналисты рассказали о командировке в ДНР.