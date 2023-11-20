20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

«Новые люди» предложили дать людям право оценивать мэров в Алтайском крае

Дать возможность жителям Алтайского края оценивать работу мэров — с таким предложением выступила партия «Новые люди». Её лидер Алексей Нечаев направил обращение к главе региона Виктору Томенко.

Алексей Нечаев.
Алексей Нечаев.
Фото предоставлено партией Новые люди.

Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны, — говорит Алексей Нечаев.

Он сослался на опыт Томской области. Там мэр небольшого города Стрежевой провёл в своём Telegram-канале опрос, в котором попросил дать оценку своей работе. В том случае, если она не устроит людей, он обещал уйти в отставку. В итоге 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своём посту. Практику таких опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Под его действие попадают не только мэры, но и губернаторы, а также депутаты разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.

Обратная связь от людей поможет скорректировать работу. При этом низкая оценка со стороны людей, полученная в течение нескольких лет подряд, станет основанием для отставки чиновников и депутатов. Устраивать опросы предлагается на «Госуслугах» — эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует дополнительных денег из бюджета.

Законопроект «Новых людей» уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.

Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению, — сказал Алексей Нечаев.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость