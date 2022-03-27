Новые поставки оружия, фейки о призыве и проблемы с бананами. Что еще произошло 26 марта

Главное за 26 марта

Минобороны РФ:

— Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка;

— Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке;

— За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники. Российскими средствами ПВО сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24;

— В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники;

— Накануне, 25 марта ракетами «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины. Крылатой ракетой «Оникс» поражена база горючего в районе Николаева, с которой снабжалась топливом группировка украинских войск на юге страны;

Минобороны РФ опровергло фейки о вызове в военкоматы российских граждан мужского пола , пребывающих в запасе.

о вызове в военкоматы российских граждан мужского пола пребывающих в запасе. На юге Украины в областях , которые контролируются российскими военными , начали создаваться военно-гражданские администрации . В их задачи входит управление территориями и населенными пунктами , а также решение вопросов жизнедеятельности населения. Об этом рассказал сенатор Сергей Цеков , сообшает ТАСС.

которые контролируются российскими военными . В их задачи входит управление территориями и населенными пунктами а также решение вопросов жизнедеятельности населения. Об этом рассказал сенатор Сергей Цеков сообшает ТАСС. Власти Украины за неделю эвакуировали по гуманитарным коридорам из заблокированных городов более 37,5 тысячи человек, сообщил Владимир Зеленский.