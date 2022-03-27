27 марта
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Политика

Новые поставки оружия, фейки о призыве и проблемы с бананами. Что еще произошло 26 марта

Что произошло 26 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altpress.ru

Главное за 26 марта

  • Минобороны РФ:

— Подразделения российских Вооруженных Сил ведут боевые действия за овладение населенным пунктом Новомихайловка;

— Продолжается наступление на хорошо укрепленные бетонными сооружениями долговременные опорные пункты в Новоселовке и Новобахмутовке;

— За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники. Российскими средствами ПВО сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24;

— В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники;

— Накануне, 25 марта ракетами «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины. Крылатой ракетой «Оникс» поражена база горючего в районе Николаева, с которой снабжалась топливом группировка украинских войск на юге страны;

  • Минобороны РФ опровергло фейки о вызове в военкоматы российских граждан мужского пола, пребывающих в запасе.
  • На юге Украины в областях, которые контролируются российскими военными, начали создаваться военно-гражданские администрации. В их задачи входит управление территориями и населенными пунктами, а также решение вопросов жизнедеятельности населения. Об этом рассказал сенатор Сергей Цеков, сообшает ТАСС.
  • Власти Украины за неделю эвакуировали по гуманитарным коридорам из заблокированных городов более 37,5 тысячи человек, сообщил Владимир Зеленский.
  • Великобритания дополнительно поставит вооруженным силам Украины шесть тысяч противотанковых ракет, а также 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь выплатить зарплату украинским солдатам и пилотам, сообщает Sky News в своем онлайне. Кроме того, правительство Великобритании выделит международной службе Би-би-си более четырех миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией, сообщила пресс-служба британского премьера.
  • МЧС РФ: Россия с начала гуманитарной миссии доставила более 8 тыс. тонн грузов в Донбасс и на Украину.

Экономика, что с ней происходит

  • Зампред правительства РФ Чернышенко заявил, что уровень импортозамещения составляет от 80% до 100%, опасности для государства в части промышленности и отраслей нет.
  • Украина приветствует решение стран Европы о создании платформы для совместной закупки газа и готова предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса топлива, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что запас лекарств для льготников в регионах России превышает пятимесячную потребность.
  • Ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti заявила, что в Италии на фоне кризиса на Украине могут закрыться 100 тысяч сельхозпредприятий.
  • Эквадорские производители бананов переживают трудности с поставками бананов в Россию из-за введенных против Москвы санкций.
  • Tiffany & Co отказалась от закупок алмазов, добытых в России, сообщает Marketwatch.
Кольца Tiffany &amp; Co, ювелирные изделия.
Кольца Tiffany & Co, ювелирные изделия.
www.tiffany.ru/
  • Cеть гипермаркетов Selgros Cash&Carry Russia и поставщик продуктов ресторанному и гостиничному бизнесу Global Foods продолжат работу в России с новыми акционерами. Компании выкупит их менеджмент.
  • Финляндия прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Россией с понедельника, пишет «Интерфакс».
  • Германская компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG (подразделение концерна Siemens AG) продолжает свою деятельность в России, несмотря на события на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Бернда Монтага.
  • Прогноз института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ на 2022 год приводит РБК:

— реальные доходы населения снизятся на 12%;
— безработица увеличится до 6,2%;
— инфляция составит 19,3%.

Издание отмечает, что он совпадает с опубликованным ранее прогнозом аналитиков, которых опрашивал Центробанк.

Что в России принимают для стабильности

  • Президент подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Закон, в частности, освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученной в 2021—2023 годах. Кроме того, Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021—2022.
  • Президент подписал еще несколько антикризисных законов:

— закон, вводящий налоговые льготы для поддержки компаний из сфер IT и туризма;

— закон, выводящий автомобили дешевле 10 млн руб. из-под «налога на роскошь»;

— закон, предусматривающий налоговые стимулы для перевода бизнеса в «русские офшоры».

Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах.
Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах.
pravo.gov.ru/
Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах.
Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах.
pravo.gov.ru/

  • Льготную ипотеку смогут получить IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет, сообщает Минцифры.

Политика: встречи и обсуждения

  • Европа не хочет конфликта большего масштаба, но хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену за свои действия на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в столице Катара на международной конференции Doha Forum.
  • Дмитрий Песков по поводу высказываний Джо Байдена в Варшаве:"Что касается его слов о том, кто должен, а кто не должен быть у власти в России, то это не вопрос для иностранцев — ни для президента США, ни для любого гражданина США. Это вопрос для граждан России. И этот вопрос они решают сами, голосуя за своего президента".
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который критиковал его за отказ поддержать идею об эмбарго на российские энергоносители и пропустить через венгерскую территорию поставки оружия в Украину. «В русско-украинской войне Венгрия на стороне Венгрии. Помогает нуждающимся, но защищает свои национальные интересы», — заявил Орбан.

Реакция: люди, сообщества

  • Западные ученые выступили в поддержку российских коллег и призвали политиков и научные сообщества ЕС и США продолжать с ними сотрудничество. Более 60 исследователей опубликовали открытое письмо в одном из самых авторитетных научных журналов Science. Авторы письма подчеркнули, что «видят Россию как державу с высокообразованным населением и как лидера в области научных исследований, в искусстве и литературе».
  • Леонид Агутин начал свой концерт в московском Крокус Сити Холл словами: «Главное, чтобы быстрее военные действия закончились и наступил мир, и не страдали мирные люди».

Информация, которую вы могли пропустить

  • Китайская газета Global Times: США строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов». «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», — пишет GT.

В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве. «Изображая себя „защитниками“ прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. Они не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе», — отмечает газета.

  • Норвежский журналист Лейф Вельхаве призвал восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена объясниться из-за позиции его супруги, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой об отстранении российских и белорусских спортсменов. Его цитирует норвежская газета VG.

Дарья Домрачева, Олимпийские игры.
Дарья Домрачева, Олимпийские игры.
wikipedia.org/

Домрачева «выступает против исключения России и Белоруссии из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема: можно ли требовать от спорта, чтобы к Бьорндалену относились совершенно независимо от политики?» — написал Вельхаве.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 27−28 марта:

  • USD 95,66₽
  • EUR 105,27₽

Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 25 марта: месяц иной реальности, исход айтишников и чем заменят YouTube.

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