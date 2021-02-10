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Политика
28

Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Алтайское региональное отделение «Единой России» запустило проект, в котором молодые и активные жители региона могут попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Алтайское региональное отделение «Единой России»

О запуске кадрово-образовательного проекта «Региональный ПолитСтартап» объявил руководитель исполкома партии Денис Голобородько в конце января во время встречи с лидерами студенческих сообществ. Тогда же в социальные сети реготделения «Единой России» стали поступать вопросы от активной молодёжи Алтайского края с просьбой раскрыть подробности проекта.

10 февраля Алтайское реготделение партии дало официальный старт проекту, открыв специально разработанную платформу для «Регионального ПолитСтартапа». Так, любой житель региона в возрасте 21−35 лет, являющийся гражданином Российской Федерации, пройдя регистрацию на сайте, может предложить инициативу или проект, направленный на развитие Алтайского края. Проекты на различные темы можно будет отправлять до 30 марта.

Само голосование за социально значимые инициативы начнётся 1 марта и пройдёт до 11 апреля на сайте проекта. По итогам голосования и с учетом оценки экспертов будут определены 30 финалистов, которые уже в середине апреля отправятся на обучение в партийную школу и войдут в кадровый резерв партии.

— Мы совместили две формы оценивания участников: сначала за проект конкурсанта может проголосовать любой желающий, затем к оцениванию инициативы подключаются эксперты. Критерии отбора максимально объективны — от уровня профессиональной подготовки, опыта работы и общественной деятельности до качества внесенных предложений и медиаактивности. Обучение финалистов мы проведем на базе Алтайского регионального отделения «Единой России». Для наших активистов мы планируем провести тренинги с ведущими экспертами и политтехнологами, депутатами Государственной Думы и Алтайского краевого Заксобрания, а также представителями органов государственной власти, — рассказал Денис Голобородько.

Затем эксперты выберут 10 победителей проекта, которые получат наставников — лидеров реготделения партии. Вместе с наставниками конкурсанты будут готовиться к процедуре праймериз для последующего выдвижения от «Единой России» в Алтайское краевое Заксобрание.

Кроме того, самые знаковые инициативы молодёжи Алтая реализуют не только с помощью партийных наставников, но и представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных объединений.

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