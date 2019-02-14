Новые жесткие санкции против России. Сенаторы США предлагают разобраться с благосостоянием Путина

«Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA) 13 февраля предложили парламенту США пять сенаторов от обеих партий.
Демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер решили, что прошлых санкций недостаточно. И вот что они, вкратце, предложили.
Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом:
- против российских банков, поддерживающих действия России по подрыву демократических институтов в других странах;
- в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами России;
- в отношении российской киберотрасли;
- против российского государственного долга;
- против политических деятелей, олигархов, членов семей и других лиц, которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Путина.
Санкции в ответ на агрессию Кремля на Украине:
- против 24 агентов ФСБ, которые считаются участниками нападения в Керченском проливе, — в ответ на арест 24 украинских моряков, которые сейчас удерживаются в России;
- в отношении российской кораблестроительной отрасли в случае, если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире;
- в отношении поддержки разработки нефтяных ресурсов в России;
- против принадлежащих государству энергетических проектов за пределами России.
Это самые жесткие санкции из всех предлагавшихся до сих пор.
«Наша цель — изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России. Он должен прекратить вмешательство в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию с Украины и прекратить усилия по созданию хаоса в Сирии», говорит республиканец Линдси Грэм.
Другой автор законопроекта Боб Менендес обвинил при этом президента Трампа в «упрямой беспомощности перед лицом агрессии Кремля», что якобы довело конгресс США до точки кипения. «Становится все более ясно: Москва продолжит свои действия, пока не встретит настоящий отпор», — предупредил Менендес.
Доклады о Путине и спонсорах террористов
Сенаторы дают указание подготовить ряд докладов.
Во-первых, речь идет о докладах о благосостоянии и активах Владимира Путина, а также об убийстве Бориса Немцова (кто это должен сделать, не указывается).
Во-вторых, в случае принятия закона госдепартамент должен будет проанализировать, соответствуют ли действия России критериям, которые позволили бы признать ее государством — спонсором терроризма.
А в-третьих, для обеспечения прозрачности операций на рынке дорогого жилья США страхующие его компании должны будут сообщать о бенефициарных владельцах фирм-покупателей.
Силовое противодействие России
В заявлении также перечисляются другие ключевые положения законопроекта. Это поддержка НАТО (выйти из альянса можно будет только при поддержке двух третей сенаторов) и меры по ускорению передачи вооружений тем странам НАТО, что зависят от российского оружия.
Также предлагается создать несколько центров, которые помогали бы бороться с Россией и противниками США в таких областях, как гибридные и киберугрозы. В частности, Национальный центр обработки информации для противостояния гибридным угрозам должен будет противостоять дезинформации и другим возникающим со стороны России угрозам.
Управление по киберпространству и цифровой экономике в госдепартаменте будет координировать дипломатические усилия для обеспечения международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета и проч. А Фонд по противодействию российскому влиянию будет помогать европейским странам противостоять вмешательству Кремля.
Предлагается принять два закона, которые позволят усилить борьбу с киберпреступниками и теми, кто вмешивается в деятельность избирательной системы США. Сенаторы намерены противостоять попыткам России помешать международным усилиям по расследованию химических атак и наказать ее правительство за производство и применение химического оружия.