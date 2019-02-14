Новые жесткие санкции против России. Сенаторы США предлагают разобраться с благосостоянием Путина

Сенаторы США выдвинули законопроект о новых санкциях в отношении России. Новость об этом уже ударила по курсу рубля. О том, что конкретно предлагают сделать американские парламентарии, пишут «Ведомости».

«Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA) 13 февраля предложили парламенту США пять сенаторов от обеих партий.

Демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер решили, что прошлых санкций недостаточно. И вот что они, вкратце, предложили.

Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом:

против российских банков , поддерживающих действия России по подрыву демократических институтов в других странах;

поддерживающих действия России по подрыву демократических институтов в других странах; в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами России;

в отношении российской киберотрасли;

против российского государственного долга;

против политических деятелей , олигархов , членов семей и других лиц , которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Путина.

Санкции в ответ на агрессию Кремля на Украине:

против 24 агентов ФСБ , которые считаются участниками нападения в Керченском проливе, — в ответ на арест 24 украинских моряков , которые сейчас удерживаются в России;

которые считаются участниками нападения в Керченском проливе, — в ответ на арест 24 украинских моряков которые сейчас удерживаются в России; в отношении российской кораблестроительной отрасли в случае , если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире;

если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире; в отношении поддержки разработки нефтяных ресурсов в России;

против принадлежащих государству энергетических проектов за пределами России.

Это самые жесткие санкции из всех предлагавшихся до сих пор.

«Наша цель — изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России. Он должен прекратить вмешательство в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию с Украины и прекратить усилия по созданию хаоса в Сирии», говорит республиканец Линдси Грэм.

Санкции. открытые источники в интернете

Другой автор законопроекта Боб Менендес обвинил при этом президента Трампа в «упрямой беспомощности перед лицом агрессии Кремля», что якобы довело конгресс США до точки кипения. «Становится все более ясно: Москва продолжит свои действия, пока не встретит настоящий отпор», — предупредил Менендес.

Доклады о Путине и спонсорах террористов

Сенаторы дают указание подготовить ряд докладов.

Во-первых, речь идет о докладах о благосостоянии и активах Владимира Путина, а также об убийстве Бориса Немцова (кто это должен сделать, не указывается).

Во-вторых, в случае принятия закона госдепартамент должен будет проанализировать, соответствуют ли действия России критериям, которые позволили бы признать ее государством — спонсором терроризма.

А в-третьих, для обеспечения прозрачности операций на рынке дорогого жилья США страхующие его компании должны будут сообщать о бенефициарных владельцах фирм-покупателей.

Силовое противодействие России

В заявлении также перечисляются другие ключевые положения законопроекта. Это поддержка НАТО (выйти из альянса можно будет только при поддержке двух третей сенаторов) и меры по ускорению передачи вооружений тем странам НАТО, что зависят от российского оружия.

Также предлагается создать несколько центров, которые помогали бы бороться с Россией и противниками США в таких областях, как гибридные и киберугрозы. В частности, Национальный центр обработки информации для противостояния гибридным угрозам должен будет противостоять дезинформации и другим возникающим со стороны России угрозам.

Управление по киберпространству и цифровой экономике в госдепартаменте будет координировать дипломатические усилия для обеспечения международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета и проч. А Фонд по противодействию российскому влиянию будет помогать европейским странам противостоять вмешательству Кремля.

Предлагается принять два закона, которые позволят усилить борьбу с киберпреступниками и теми, кто вмешивается в деятельность избирательной системы США. Сенаторы намерены противостоять попыткам России помешать международным усилиям по расследованию химических атак и наказать ее правительство за производство и применение химического оружия.