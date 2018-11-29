Новым президентом Грузии стала женщина

Грузинский политик Саломе Зурабишвили набрала 59,61% голосов в ходе второго тура президентских выборов, сообщает портал «Спутник-Грузия». По данным Центризбиркома страны, обработаны данные почти со всех участков.

Ее конкурент Григол Вашадзе, по предварительным данным, получил 40,39% голосов. Подсчитаны 98,73% бюллетеней, остается всего 47 участков.

«Я оцениваю свою победу как победу гражданского общества, это для меня самое главное», — сказала Зурабишвили журналистам. Она отказалась говорить о предстоящей инаугурации, отметив, что начнет подготовку к ней только после объявления окончательных результатов.

Изначально на пост президента Грузии претендовали 25 человек. Второй тур выборов понадобился из-за того, что 28 октября ни один из 25 кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы с первого раза.

В первом туре Зурабишвили опережала своего главного соперника, Григола Вашадзе, с минимальным отрывом в 0,9%. Перед вторым туром правящая партия за две недели провела беспрецедентную по своей активности избирательную кампанию, которая оказалась успешной.





