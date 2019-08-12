Новый алтайский вице-премьер, возможно, приедет из другого региона

Предыдущий кандидат на пост промышленно-строительного вице-премьера Алтайского края, которого еще в мае хотел представить губернатор, не смог занять свой пост. Не исключено, что новый претендент приедет из другого региона, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко.

Томенко сообщил, что прежней кандидатурой был не мэр Барнаула Сергей Дугин, как многие прогнозировали весной.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Решая кадровые вопросы, мы имеем дело с людьми, со всеми их обстоятельствами, ситуациями, обязательствами. К сожалению, решить этот вопрос, как задумывалось, не получилось. Я его несколько «подвесил».

Томенко напомнил, что у каждого руководителя есть знаменитая матрица: есть вопросы важные и срочные, есть срочные, но неважные, есть важные, но не срочные, а есть несрочные и неважные. Назначение заместителя он отнес к важным, но не срочным.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Здесь ситуация, когда лучше семь раз отмерить, один отрезать. Но затягивать не буду. Может быть, я немного переосмыслю требования к человеку, который должен эту должность занять. Раньше мне казалось важным сохранение баланса между местными кадрами и теми, кто мог бы быть приглашен на работу. Может быть, я не буду так принципиально стоять на позиции, что это должен быть кто-то из имеющих алтайские корни.

Губернатор сказал, что видит: в крае нормально принимают людей, которые приехали из других регионов и со всей ответственность работают. И попросил набраться терпения, «не так много осталось».