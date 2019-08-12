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12 августа 22°C

Новый алтайский вице-премьер, возможно, приедет из другого региона

Предыдущий кандидат на пост промышленно-строительного вице-премьера Алтайского края, которого еще в мае хотел представить губернатор, не смог занять свой пост. Не исключено, что новый претендент приедет из другого региона, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Томенко сообщил, что прежней кандидатурой был не мэр Барнаула Сергей Дугин, как многие прогнозировали весной.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Решая кадровые вопросы, мы имеем дело с людьми, со всеми их обстоятельствами, ситуациями, обязательствами. К сожалению, решить этот вопрос, как задумывалось, не получилось. Я его несколько «подвесил».

Томенко напомнил, что у каждого руководителя есть знаменитая матрица: есть вопросы важные и срочные, есть срочные, но неважные, есть важные, но не срочные, а есть несрочные и неважные. Назначение заместителя он отнес к важным, но не срочным.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Здесь ситуация, когда лучше семь раз отмерить, один отрезать. Но затягивать не буду. Может быть, я немного переосмыслю требования к человеку, который должен эту должность занять. Раньше мне казалось важным сохранение баланса между местными кадрами и теми, кто мог бы быть приглашен на работу. Может быть, я не буду так принципиально стоять на позиции, что это должен быть кто-то из имеющих алтайские корни.

Губернатор сказал, что видит: в крае нормально принимают людей, которые приехали из других регионов и со всей ответственность работают. И попросил набраться терпения, «не так много осталось».

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