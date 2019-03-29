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Политика

Новый глава Алтая завел странички сразу в трех соцсетях. Что постит Олег Хорохордин

28 марта врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин зарегистрировал аккаунты сразу в трех социальных сетях в Instagram, «Одноклассниках». Первое фото во «ВКонтакте» он выложил 26-го числа.

Олег Хорохордин.
Олег Хорохордин.
снимок из аккаунта врио главы Республики Алтай

По словам назначенного Путиным врио, он решил появиться в соцсетях после того, как во время одного из недавних интервью дал такое обещание.

Хорохордин написал в первом обращении к подписчикам, что призывает всех к сотрудничеству и готов работать со всеми. Вместе с тем врио главы Алтая отметил, что соцсети не заменят «живые, настоящие встречи с жителями республики», однако работа в on-line «будет способствовать решению острых вопросов и нашему конструктивному общению».

Сейчас в Instagram у Олега Хорохордина больше всего подписчиков — 92 человека, в «Одноклассниках» — 39, а в ВК — 18. Пока из публикаций там несколько снимков и обращение по поводу открытия аккаунта.

Подписчики уже начали писать врио главы о своих проблемах. Например, о земельном вопросе, о «кадровом рывке» и о проблемах пенсионеров в Шебалинском районе, просят провести газ. Сам Хорохордин пока не ответил подписчикам.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко пока имеет аккаунт только в Instagram, где за сутки набрал 3,5 тыс. подписчиков, число которых сейчас перевалило за 25 тыс.

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