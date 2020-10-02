«Принципиальное решение»: новый глава Каменского района уволил директора местного МУПа из-за убытков

Со 2 октября администрация Каменского района прекратила трудовой договор с директором МУП «Гостиница „Обь“» Виктором Кашициным. Он же возглавляет районное собрание депутатов.

Гостиница «Обь» занимается размещением гостей города и района уже на протяжении многих лет, но с 2017 по 2020 года терпит убыток, подчеркнули власти.

И.о. главы муниципалитета Сергей Умяров принял «принципиальное решение» прекратить трудовой договор с Виктором Кашициным, говорится на сайте администрации.

С 3 октября временным руководителем назначили главного бухгалтера МУПа Наталью Калинкину.

Виктор Кашицин. izvestiy-kamen.ru

Кашицина назначили директором самой крупной в Камне муниципальной гостиницы еще при предыдущем главе района Федоре Найдене.

Ранее сообщалось, что администрация Каменского района подавала иск в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Виктора Кашицина о выплате самому себе отпускных.