От главного депутата Каменского района на Алтае требуют вернуть деньги за отпуск

Администрация Каменского района подала иск в арбитражный суд и требует от Виктора Кашицина, директора МУП «Гостиница Обь» и председателя райсовета депутатов, признать незаконным его решение о выплате самому себе отпускных. Заявление было подано до смены власти в районе, и на тот момент администрация намеревалась взыскать с Кашицина деньги в качестве убытков.

Считает убытками

Виктора Кашицина назначили директором самой крупной в Камне муниципальной гостиницы (МУП «Гостиница Обь») еще при предыдущем главе района Федоре Найдене. К тому моменту, то есть к февралю 2017 года, Кашицин был депутатом и председателем районного совета и поддержал избрание Найдена.

Однако в сентябре 2018 года власть в районе сменилась. Найдена временно отстранили от должности в связи с предъявленными ему обвинениями.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитража, администрация Каменского района подала иск к Кашицину (как к директору МУПа) и требует признать незаконным один из пунктов колдоговора предприятия.

Формулировка пункта в материалах пока не приводится. Ясно лишь, что этот пункт позволил Кащицину выплатить самому себе материальную помощь к отпуску.

Виктор Кашицин. Страничка в одноклассниках.

Размер матпомощи — два должностных оклада, или 44 293 рубля 57 копеек. Истец (администрация) требует взыскать с Кашицина эту сумму, так как считает ее своими убытками. Почему районной власти не удалось договориться с нанятым ею руководителем муниципального предприятия полюбовно, неясно.

Не имел права быть учредителем

Надо сказать, что о том, что руководитель местного собрания депутатов не всегда корректно относится к законодательству, ранее уже сообщали «Каменские известия».

По данным издания, 31 августа 2018 года на заседании горсовета Камня-на-Оби межрайонный прокурор проинформировал депутатов, что Кашицин являлся учредителем центра социальной поддержки «Ветеран».

В прокуратуре объяснили, что он, будучи директором МУП «Гостиница Обь», не вправе быть учредителем (участником) юридического лица. При этом незадолго до заседания, на котором была оглашена эта информация, Кашицин вышел из состава учредителей.

Председатель райсовета тогда объяснил, что консультировался с юристами. И они сказали ему, что не видят этом нарушений. К тому же, никакой материальной выгоды от своего учредительства он не получал.

Напомним, в Каменском районе депутаты проголосовали за возложение полномочий и.о. главы района на Алексея Жихаренко. Но Виктор Кашицин в голосовании участия не принял — он находился на больничном.

Будет ли новый и.о. главы района настаивать на исковых требованиях о возврате отпускных, пока, конечно, сказать трудно. Ближайшее заседание суда по «отпускным» состоится 11 ноября.