Читайте нас в соцсетях
10 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Политика
1966

Томенко назначит Карлина новым сенатором от Алтайского края

Вновь избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 сентября сообщил, что новым сенатором, назначенным им в Совет Федерации, станет экс-глава региона Александр Карлин.

Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года.
Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Томенко сообщил, что назначит Карлина сразу после того, как вступит в должность — это произойдет 17 сентября.

Карлин входил в тройку кандидатов на пост сенатора, которую Томенко презентовал при подаче документов на участие в выборах (это обязательное условие по закону). Двумя другими претендентами были пока еще действующий сенатор Михаил Щетинин и врио первого вице-премьера правительства края Александр Лукьянов.

Около месяца назад, по данным altapress.ru, Щетинин предпринимал активные меры для того, чтобы сохранить за собой пост. Впрочем, как оценивали тогда эксперты, шансов у него было немного в силу сложившихся договоренностей.

Михаил Щетинин — не рядовой сенатор, он возглавляет комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сохранится ли этот пост за новым представителем региона в верхней палате российского парламента, пока не ясно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка