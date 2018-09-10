Томенко назначит Карлина новым сенатором от Алтайского края

Томенко сообщил, что назначит Карлина сразу после того, как вступит в должность — это произойдет 17 сентября.

Карлин входил в тройку кандидатов на пост сенатора, которую Томенко презентовал при подаче документов на участие в выборах (это обязательное условие по закону). Двумя другими претендентами были пока еще действующий сенатор Михаил Щетинин и врио первого вице-премьера правительства края Александр Лукьянов.

Около месяца назад, по данным altapress.ru, Щетинин предпринимал активные меры для того, чтобы сохранить за собой пост. Впрочем, как оценивали тогда эксперты, шансов у него было немного в силу сложившихся договоренностей.

Михаил Щетинин — не рядовой сенатор, он возглавляет комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сохранится ли этот пост за новым представителем региона в верхней палате российского парламента, пока не ясно.