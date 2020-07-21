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Политика

Назначенный Путиным губернатор Хабаровского края ранее присматривался к Алтайскому

Новоиспеченный врио губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев бывал в Алтайском крае и давал ему характеристику. Об этом в своем Telegram-канале вспомнил депутат АКЗС Иван Мордовин.

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Дегтярев в 2019 году приезжал на молодежный форум «Алтай. Территория развития» в качестве председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Ему понравилось в Алтайском крае, который, по его мнению, отличается „сибирским колоритом, сибирским гостеприимством, сибирским духом“. Также он отметил, что „сибирский характер — это то, чего нам иногда не хватает и в политике, и в экономике. Этот характер в принципиальности, в умении поставить задачу, ее реализовать и проконтролировать“. Черты сибирского характера однозначно пригодятся Михаилу Дегтяреву на новой работе», — считает Мордовин.

Михаил Дегтярев (слева в заднем ряду) на форуме «Алтай. Территория развития» в 2019 году.
Михаил Дегтярев (слева в заднем ряду) на форуме «Алтай. Территория развития» в 2019 году.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В Белокурихе на выездном заседании своего комитета Дегтярев заявил, что Алтайский край обладает уникальными условиями для развития туризма.

Также он говорил, что «рад быть на Алтае, который дал миру очень много известных имен».

В 2018 году Дегтярев заинтересовался судьбой бийского автотуристического кластера «Золотые ворота Алтая» и расхождением данных по его строительству.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева 20 июля. Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности «в связи с утратой доверия».

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