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Политика

Новый критерий оценки работы губернаторов предложил депутат-трезвенник

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил новый критерий оценки работы губернаторов.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Он отметил, что следует учитывать эффективность борьбы с алкоголем и вклад глав регионов в вопросы здоровья населения, пишет РИА Новости.

«Такой показатель должен учитывать не только розничные продажи алкогольной продукции, но и криминальную статистику — отравление алкоголем, пьяные преступления, ДТП, объемы суррогатного алкоголя и так далее», — пояснил парламентарий.

По мнению Хамзаева, из-за замалчивания фактов и сознательного занижения статистики из регионов на федеральный уровень уходит искаженная информация, которая затрудняет оперативное решение проблем, пишет Lenta.ru.

Депутат предложил при четкой позиции президента России Владимира Путина усилить личную ответственность высших должностных лиц в вопросах защиты граждан от таких явлений, как курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Ранее депутат Госдумы призвала поднять цену на алкоголь.

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