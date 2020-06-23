Новый радиоактивный состав с урановыми «хвостами» поедет по российской железной дороге

С уранового комбината в немецком городе Гронау отправился новый состав с радиоактивными отходами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на общественную организацию «Экозащита».

Состав из 12 вагонов, в которых находятся 600 тонн груза с радиоактивными отходами, везут в Новоуральск Свердловской области. В начале июля его по морю доставят в Санкт-Петербург.

Груз

В октябре 2019 года Greenpeace сообщал, что европейская компания Urenco возобновила транспортировку отходов немецкой уранообогатительной фабрики города Гронау в Россию. С 2019 по 2022 годы в страну должны отправить 12 тыс. тонн урановых «хвостов» — более тысячи контейнеров и около 20 железнодорожных составов.

До конца 2019-го на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) привезли уже шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров). В марте 2020-го в Ленобласть привезли еще 600 тонн урановых «хвостов», их также должны были отправить в Свердловскую область.

В России уже накоплено около 1 млн т урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны, утверждает Greenpeace.

Урановые «хвосты» — отвальный гексафторид урана (ОГФУ), побочный продукт обогащения при производстве топлива для АЭС.

Сделка

Экологи считают, что компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии.

В 2024 и 2027 годах «Росатом» планирует ввести в РФ установки, которые позволят избавиться от всех запасов «хвостов» к 2080 году. Это обойдется в 20 млрд рублей.

Мнения в сети

«Помойка ядерная. А потом очередная статистика о росте онкологии», «Дело в том что гексафторид урана очень ядовит, а при низких температурах переходит в газообразное состояние. Боритесь с коррупционерами, которые подписали такое соглашение с немцами», «Это не первый завоз. Поэтому в Новоуральске онкологией заболевают, как насморком в холодную погоду», «Если так безопасно почему у себя не оставят?», — взорвались соцсети в 2019 году после сообщений о прибытии поезда в Новоуральск.

Буква закона

По закону об использовании атомной энергии, радиоактивными отходами называют ядерные материалы и радиоактивные вещества, которые больше не будут использовать. Ввозить такие отходы в Россию для хранения, переработки или захоронения нельзя.