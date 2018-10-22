Новый алтайский вице-премьер по ЧС рассказал, чем будет заниматься

Он сообщил, что будет заниматься не только чрезвычайными ситуациями, но и вопросами гражданской обороны, защиты населения от различных и техногенного, и природного характера.

Я бы не стал полагать, что эта тема не является актуальной и в стране, и, на мой взгляд, особенно в Алтайском крае. Находясь здесь даже недолгое время, несколько месяцев, мы наблюдаем, что это прекрасный регион, великолепная природа, но сюрпризы от нее бывают очень и очень сложные. Обеспечение безопасности населения — это важнейшая государственная задача. И система, которая сегодня существует, требует некоего совершенствования.