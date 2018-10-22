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Новый алтайский вице-премьер по ЧС рассказал, чем будет заниматься

Одно из новшеств в правительстве Алтайского края — появление заместителя председателя по ЧС. 22 октября им стал Игорь Степаненко, который работал с губернатором Виктором Томенко еще в Красноярске. Новый вице-премьер рассказал altapress.ru, чем именно он будет заниматься.

Игорь Степаненко
Игорь Степаненко
Анна Зайкова

Он сообщил, что будет заниматься не только чрезвычайными ситуациями, но и вопросами гражданской обороны, защиты населения от различных и техногенного, и природного характера.

Игорь Степаненко,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

Я бы не стал полагать, что эта тема не является актуальной и в стране, и, на мой взгляд, особенно в Алтайском крае. Находясь здесь даже недолгое время, несколько месяцев, мы наблюдаем, что это прекрасный регион, великолепная природа, но сюрпризы от нее бывают очень и очень сложные. Обеспечение безопасности населения — это важнейшая государственная задача. И система, которая сегодня существует, требует некоего совершенствования.

Степаненко будет координировать работу развличных ведомств в случае возникновения ЧС.

Игорь Степаненко,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

Губернатор так выстраивает систему взаимодействия, чтобы все органы власти были задействованы в осуществлении этих задач и четко понимали свой функционал.

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