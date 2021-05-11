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Политика

Нового главу ЛДПР избрали в Алтайском крае

10 мая в Барнауле прошло заседание координационного совета Алтайского отделения ЛДПР, на котором единогласно избрали в качестве координатора Владимира Семенова.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Семенов.
Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Семенов.
пресс-служба АКЗС

Его кандидатуру представил Высший Совет партии. До этого момента Семенов руководил отделением с приставкой «и.о», сообщила пресс-служба реготделения.

Также на заседании рассмотрели списки кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам на предстоящие выборы в АКЗС.

«Следующим этапом станет защита наших кандидатов в Москве на Высшем Совете партии, которой пройдет уже в мае», — рассказал Владимир Семенов.

Также Семенов возглавляет фракцию ЛДПР в АКЗС, работает в комитете краевого парламента по бюджету и налогам.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.

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