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Политика

Нового главу Поспелихинского района избрали в Алтайском крае

В Алтайском крае Игоря Башмакова избрали новым главой Поспелихинского района, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.
Глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.
Правительство Алтайского края.

Башмакова избрали главой в третий раз 16 ноября. На сессии районного Совета народных депутатов его кандидатуру поддержали 15 депутатов из 16 присутствовавших. Срок полномочий Башмакова — пять лет.

Игорь Башмаков родился в 1974 году. В 1996-м он окончил Алтайский технический университет по специальности «Инженер-механик, автомобили и автомобильное хозяйство».

В 2008 году его назначили начальником отдела по труду администрации района, в 2012-м — замглавы администрации и начальником Управления сельского хозяйства.

С 2015 года занимает должность главы администрации Поспелихинского района.

Ранее у губернатора Алтайского края Виктора Томенко появился новый помощник. Что о нем известно — в материале altapress.ru.

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