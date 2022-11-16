Нового главу Поспелихинского района избрали в Алтайском крае

В Алтайском крае Игоря Башмакова избрали новым главой Поспелихинского района, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Башмакова избрали главой в третий раз 16 ноября. На сессии районного Совета народных депутатов его кандидатуру поддержали 15 депутатов из 16 присутствовавших. Срок полномочий Башмакова — пять лет.

Игорь Башмаков родился в 1974 году. В 1996-м он окончил Алтайский технический университет по специальности «Инженер-механик, автомобили и автомобильное хозяйство».

В 2008 году его назначили начальником отдела по труду администрации района, в 2012-м — замглавы администрации и начальником Управления сельского хозяйства.

С 2015 года занимает должность главы администрации Поспелихинского района.

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