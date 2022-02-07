Нового министра представили членам правительства Алтайского края

Как уже сообщалось, Воронов долгое время работал в системе органов местного самоуправления, в последние годы был главой Павловского района.
«Район на хорошем счету, один из наших крупнейших, расположен вблизи столицы края. Все аспекты нашей деятельности Антону Владимировичу хорошо знакомы», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба правительства региона.
Сегодня же зампредседателя правительства края Александр Климин представит Антона Воронова коллективу министерства транспорта и руководителям подведомственных организаций.
Напомним, прежнего министра транспорта Александра Дементьева обвинили в «получении взятки за общее покровительство».