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Политика

Нового министра представили членам правительства Алтайского края

7 февраля на оперативном совещании губернатор Алтайского края представил коллегам нового главу краевого минтранса Антона Воронова. С сегодняшнего дня он приступает к работе.

Совещание правительства Алтайского края.
Совещание правительства Алтайского края.
t.me/altaigovernment

Как уже сообщалось, Воронов долгое время работал в системе органов местного самоуправления, в последние годы был главой Павловского района.

«Район на хорошем счету, один из наших крупнейших, расположен вблизи столицы края. Все аспекты нашей деятельности Антону Владимировичу хорошо знакомы», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба правительства региона.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края.
Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Сегодня же зампредседателя правительства края Александр Климин представит Антона Воронова коллективу министерства транспорта и руководителям подведомственных организаций.

Напомним, прежнего министра транспорта Александра Дементьева обвинили в «получении взятки за общее покровительство».

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