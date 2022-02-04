Министром транспорта Алтайского края стал экс-глава района Антон Воронов

4 февраля Воронов ушел с поста главы района по собственному желанию. Отставку приняли районные депутаты на прошедшей утром внеочередной сессии.

В администрации района подчеркнули, что уход связан с переходом на новое место работы, однако не уточнили — куда именно.

Днем Воронов встретился с Томенко, подписавшим распоряжение о назначении.

«К своим обязанностям он приступит с 7 февраля», — рассказали в правительстве.

Антон Воронов родился 19 августа 1980 года в Павловске. В 2002 году окончил Алтайский государственный аграрный университет.

В 2002 году начал работу в администрации Павловского района на должности ведущего специалиста-экономиста.

Замещал должности ведущего специалиста ревизора-инспектора по бюджету, главного специалиста-экономиста по финансированию отраслей народного хозяйства, замначальника бюджетного отдела, зампреда комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

С февраля 2012 года по май 2015 года — замглавы администрации по экономике и управлению муниципальным имуществом.

С мая 2015 года по декабрь 2017 года — первый замглавы администрации. С конца 2017 года возглавил район.

Напомним, прежнего министра транспорта Александра Дементьева обвинили в «получении взятки за общее покровительство».