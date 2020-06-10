Новосибирцы на свежем воздухе проголосуют за поправки к Конституции

В Новосибирской области готовят уличные избирательные участки для проведения голосования по поправкам к Конституции РФ, пишет Om1.ru .

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.

«В настоящее время рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе, в случаях если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые», — прокомментировали в избиркоме подготовку к голосованию.

Для безопасности закуплены маски, перчатки и антисептики. Ими обеспечат не только организаторов, а также избирателей, наблюдателей и представителей СМИ.

Антисептики используют для дезинфекции ящиков для голосования, кабин, столов и стульев.

Кроме того, с 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий начнут тестировать на коронавирус.

В день голосования организуют температурный контроль, разместят дезинфекционный коврик, на пол нанесут линии разметки для дистанции.

В областном избиркоме подчеркнули, что соблюдение всех норм позволит провести голосование с сохранением жизни и здоровья избирателей.

Напомним, более 260 млн рублей потратят на Алтае на «историческое» голосование по изменению Конституции.