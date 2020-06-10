Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 июня 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Новосибирцы на свежем воздухе проголосуют за поправки к Конституции

В Новосибирской области готовят уличные избирательные участки для проведения голосования по поправкам к Конституции РФ, пишет Om1.ru.

Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
Билборд с призывом идти голосовать за поправки к Конституции.
altapress.ru.

«В настоящее время рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе, в случаях если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые», — прокомментировали в избиркоме подготовку к голосованию.

Для безопасности закуплены маски, перчатки и антисептики. Ими обеспечат не только организаторов, а также избирателей, наблюдателей и представителей СМИ.

Антисептики используют для дезинфекции ящиков для голосования, кабин, столов и стульев.

Кроме того, с 10 июня членов территориальных и участковых избирательных комиссий начнут тестировать на коронавирус.

В день голосования организуют температурный контроль, разместят дезинфекционный коврик, на пол нанесут линии разметки для дистанции.

В областном избиркоме подчеркнули, что соблюдение всех норм позволит провести голосование с сохранением жизни и здоровья избирателей.

Напомним, более 260 млн рублей потратят на Алтае на «историческое» голосование по изменению Конституции.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость