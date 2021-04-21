«Все решают люди». О чем говорил Путин в своем послании 20 лет назад и в прошлом году

21 апреля ровно в полдень по московскому времени президент страны Владимир Путин начнет свое 17-е обращение к Федеральному собранию. Предыдущее выступление было в январе 2020 года, то есть почти полтора года назад. За годы президентства Путин выступал с самыми различными по своему характеру посланиями: социальными, международными, обороноспособными и т.д. Но сегодня altapress.ru решил напомнить, каким было обращение главы государства к нации 20 лет назад, и каким в 2020 году.

Почему нами был выбран именно такой временной отрезок. В 2001 году Путин отчитывался фактически за свой первый полноценный год работы президентом. Перед ним стояли сложные задачи сохранения государства и наполнения бюджета, социальные и пенсионные проблемы, военные действия на Кавказе.

В 2020 году главным лейтмотивом выступления Путина, безусловно, стало изменения Конституции.

Сравнив эти две речи, можно увидеть, как эволюционировало российское государство, какие сложнейшие вопросы за 20 лет удалось решить, а какие так и остались неразрешимыми.

Кроме того, altapress.ru прогнозирует, что вынесенные нами тематические фрагменты именно этих двух посланий получат продолжение и в 2021 году.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

3 апреля 2001 года. Мраморный зал Кремля. Вертикаль власти

Об укреплении государства

Стратегической задачей прошлого года было укрепление государства в лице всех институтов и всех уровней власти. Было очевидно: без решения этой ключевой проблемы нам не достичь успехов ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы поставили цель: выстроить четко работающую исполнительную вертикаль, добиться правовой дисциплины и действенной судебной системы. И от этой цели не должны отступать. Именно здесь — сам механизм реализации государственных решений, эффективной защиты прав наших граждан.

О состоянии экономики

В 2000 году российская экономика предъявила темпы роста, которых не было почти 30 лет. В отдельных отраслях промышленности рост сохранился и сегодня. Зафиксирован подъем инвестиционной активности. Возросли налоговые поступления. Люди наконец вовремя начали получать заработную плату и пенсии. Впервые за столько лет.

О главной внутриполитической задаче

Первая задача — это определение конкретных, четких полномочий центра и субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции. Это — разграничение федеральными законами, хочу это особо подчеркнуть, именно федеральными законами, предметов ведения и полномочий между федеральным центром и региональным уровнем управления. Сегодня это потенциально конфликтное поле следует минимизировать, точно определив, где должны быть полномочия федеральных органов, а где — субъектов Федерации.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

О бедных регионах

Следует обратить особое внимание на высокодотационные субъекты Российской Федерации. Правительство должно завершить разработку соответствующих документов и представить проекты необходимых нормативно-правовых актов, касающихся порядка введения, если это потребуется, особых процедур финансового управления в таких территориях.

О доверии людей к представителям власти

Ключевой вопрос любой власти — это доверие граждан государству. Степень этого доверия напрямую определяется тем, как оно защищает своих граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников. Однако ни органы законодательной и исполнительной власти, ни суд, ни правоохранительные структуры здесь еще не дорабатывают.

О важности судебной реформы

Сегодня нам крайне необходима судебная реформа. Отечественная судебная система отстает от жизни и на практике мало помогает проведению экономических преобразований. Не только для предпринимателей, но и для многих людей, пытающихся законно восстановить свои права, суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым. Не лучше обстоит дело и с процессуальным законодательством — как с гражданским, так и уголовным. Поступает огромное число жалоб на необоснованное насилие и произвол при возбуждении уголовных дел, при следствии и в судебном разбирательстве. Предварительное следствие тянется годами. В местах лишения свободы и предварительного заключения содержатся у нас, вдумайтесь в эту цифру, более миллиона человек. Причем существенная часть этих людей изолирована от общества по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают и иные наказания, а не только лишение свободы.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

О коррупции

Во многом мы еще отстаем от развитых стран. Виной сложившемуся положению дел является не только сопротивление реформам со стороны чиновничьего аппарата, хотя и таких примеров много. Дело в самой системе работы и законодательных, и исполнительных органов власти. Сейчас она устроена так, что тормозит, а во многих случаях — просто останавливает преобразования. Система защищает свои права на получение так называемой «статусной ренты», говоря прямо, — взяток и отступных. Такой способ существования власти представляет угрозу для общества, для государства.

Об инфраструктуре

Для страны чрезвычайно важны доступность и развитость транспортной и энергетической инфраструктуры, прозрачность их функционирования. Мы уже вплотную подошли к реформированию электроэнергетики, газоснабжения, железнодорожного транспорта и связи. Для всех очевидно: нельзя больше терпеть их финансовую непрозрачность, рост издержек, неэффективность управления. Невозможно сохранять масштабное, перекрестное субсидирование.

Владимир Путин на запуске газопровода. 8 сентября 2011 г. premier.gov.ru

О состоянии медицины

Реструктуризация системы медицинской помощи разворачивается медленно. Нарастание платности порождает скрытую коммерциализацию государственных и муниципальных больниц и лечебниц. При этом система медицинского страхования, которая призвана компенсировать больным людям расходы на лечение, действует неэффективно.

О пенсиях и пенсионной реформе

Нам удалось немного улучшить жизнь пожилым людям. Пенсии стали регулярно выплачиваться, они выросли в реальном выражении примерно на 28%. И это был самый серьезный рост за последние несколько лет. В этом году должны сделать еще один шаг вперед — добиться того, чтобы средняя пенсия превзошла прожиточный минимум. При сохранении ныне действующей системы мы не сумеем обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам. Поэтому следует, не откладывая, доработать механизмы перехода к действительно эффективной пенсионной системе. Люди к этому готовы.

На площади Советов прошел очередной митинг против пенсионной реформы altapress.ru

15 января 2020 года. Манеж. Изменение Конституции

О запросе на изменения

Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, — в городах, районах, селах, по всей стране.

Оглашение послания Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

О главной проблеме России

Сегодня нас почти 147 млн человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. О низких доходах населения По разным оценкам, порядка 70−80 процентов семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.

Многодетная семья Зинченко. aksp.ru

О повышении материнского капитала

Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тыс. рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей.

О горячем питании

Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами. Обращаю внимание, что даже во время Советского Союза этого не делалось.

Школьное питание. Михаил Хаустов

О продолжительности жизни и медицине

В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года — на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения. С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 млрд рублей, более 90% - это федеральные ресурсы.

ФАП. архив prokopievfond.ru

О реальной инфляции

По итогам прошлого года инфляция составила 3%, это ниже установленного ориентира в 4%. Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем, повторю, инфляция находится на предсказуемо низком уровне. Ситуация принципиально отличается от той, что была пять или десять тем более лет назад, когда двузначная инфляция фактически была налогом на всех граждан страны, особенно тяжелым для тех, кто получал фиксированные доходы, — пенсионеров, работников бюджетной сферы.

О защите бизнеса

Я уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Об изменении Конституции

Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. И сегодня ряд политических общественных объединений ставят вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие.

Оглашение послания Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

О президентских сроках

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

О борьбе с бедностью

Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь регулярную индексацию пенсий.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

О том , кто является источником власти