О доверии Путину рассказали россияне

Выяснилось, что Путину доверяют 76% россиян. О том, что «скорее не доверяют» президенту, заявили 15% респондентов, 9% не смогли ответить на вопрос.

77% респондентов считают, что глава государства работает на своем посту «скорее хорошо», 11% высказались, что «скорее плохо» и еще 11% затруднились ответить, пишет Газета.Ru.

Ранее о феномене высокого доверия Путину порассуждал представитель Кремля. В сентябре Владимиру Путину доверяли более 80% россиян.