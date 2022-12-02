2 декабря
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Политика

О доверии Путину рассказали россияне

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян о доверии президенту Владимиру Путину.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Выяснилось, что Путину доверяют 76% россиян. О том, что «скорее не доверяют» президенту, заявили 15% респондентов, 9% не смогли ответить на вопрос.

77% респондентов считают, что глава государства работает на своем посту «скорее хорошо», 11% высказались, что «скорее плохо» и еще 11% затруднились ответить, пишет Газета.Ru.

Ранее о феномене высокого доверия Путину порассуждал представитель Кремля. В сентябре Владимиру Путину доверяли более 80% россиян.

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