О начале финальной стадии ядерной войны с США заявили корейские дипломаты

Финальная фаза сценария ядерной войны Северной Кореи и США началась, заявили в министерстве иностранных дел (МИД) КНДР, сообщает ТАСС .

По мнению представителей северокорейской дипмиссии, на это указывают факты.

США — единственная в мире страна, целью ядерной программы которой является свержение режимов, уверены в ведомстве, пишет Lenta.ru.

Ранее Северная Корея провозгласила себя ядерным государством. Декрет «Политика в отношении ядерного оружия» принят Верховным народным собранием КНДР.

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.

Северокорейский лидер особо подчеркнул — благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия «США не смогут начать войну» против страны.