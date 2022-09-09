И «кнопка» на столе у лидера: Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея на законодательном уровне зафиксировала, что является ядерным государством, сообщает Yonhap News Agency .

Декрет «Политика в отношении ядерного оружия» принят Верховным народным собранием КНДР.

В документе — тезисы о составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, принципах применения оружия.

Единоличное право

Правом на любые решения о ядерном оружии единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын, указывает Газета.Ru.

Закон закрепляет за КНДР право превентивного ядерного удара по противнику в случае — если Пхеньян увидит угрозу со стороны оппонента неизбежностью.

Ядерная кнопка

Между тем «ядерная кнопка» постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР в 2018 году.

Северокорейский лидер особо подчеркнул — благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия «США не смогут начать войну» против страны.

Разведданные и сон

В мае разведчики уличили КНДР в завершении подготовки к ядерному испытанию. Речь шла о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). До этого сообщалось о неизвестном ядерном объекте, который находится в деревне под Пхеньяном.

В 2018 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал не прерывать утренний сон главы Южной Кореи ядерными испытаниями.