Разведданные: КНДР уличили в завершении подготовки к ядерному испытанию

Северная Корея практически завершила подготовку к испытанию ядерного оружия, сообщает Yonhap со ссылкой на разведданные.

Предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете (МБР).

Такая оценка прозвучала на фоне опасений, что КНДР может провести испытание во время визита президента США Джо Байдена в Сеул на этой неделе для встречи со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.

Лидеры США и Южной Кореи проведут саммит 21 мая.

Источники агентства отметили — КНДР уже демонстрировала признаки подобных провокаций и для нее не будет странным запустить ракету или провести испытания «в какой-то момент», пишет Lenta.ru. До этого первый заместитель начальника управления национальной безопасности президента Южной Кореи Ким Тхэ Хе заявил, что подготовка Пхеньяна к запуску МБР, по-видимому, «неизбежна».

В 2018 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал не прерывать утренний сон главы Южной Кореи ядерными испытаниями.