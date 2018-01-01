В новогоднем обращении Ким Чен Ын рассказал о ядерной кнопке

Сегодня, 17:50.
Политика

"Ядерная кнопка" постоянно находится на рабочем столе главы Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил сам лидер страны во время новогоднего обращения к гражданам КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: juche-songun.ru.

Речь главы КНДР транслировало Центральное телевидение.

"Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе", — заявил в обращении к согражданам вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын, его цитирует RT. Северокорейский лидер особо подчеркнул, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия "США не смогут начать войну" против страны.

Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, войска вошли в финальную стадию испытаний, добавляет "Федеральное агентство новостей". Лидер Северной Кореи рассказал соотечественникам о необходимости начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет, пишет ura.ru.

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