В новогоднем обращении Ким Чен Ын рассказал о ядерной кнопке

Речь главы КНДР транслировало Центральное телевидение.

"Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе", — заявил в обращении к согражданам вместо новогоднего поздравления Ким Чен Ын, его цитирует RT. Северокорейский лидер особо подчеркнул, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерного оружия "США не смогут начать войну" против страны.

Ким Чен Ын рассказал, что Северная Корея готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, войска вошли в финальную стадию испытаний, добавляет "Федеральное агентство новостей". Лидер Северной Кореи рассказал соотечественникам о необходимости начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет, пишет ura.ru.